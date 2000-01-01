Невероятные трюки игрушечной машинкой! Видео
У каждого в детстве была машинка на пульте управления, играть с которой было явно непросто. Но этот парень пошёл дальше — он научился делать автомобилем невероятные трюки. Вышло дико круто!
Парень делает невероятные трюки игрушечной машинкой! Крутейшее видео
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