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Невероятные трюки игрушечной машинкой! Видео
Невероятные трюки игрушечной машинкой! Видео
У каждого в детстве была машинка на пульте управления, играть с которой было явно непросто. Но этот парень пошёл дальше — он научился делать автомобилем невероятные трюки. Вышло дико круто!
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Парень делает невероятные трюки игрушечной машинкой! Крутейшее видео
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