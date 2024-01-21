Новая «Атака титанов»: аниме «Поднятие уровня в одиночку» стало хитом по всему миру. Обзор

Японскую мангу экранизируют давно и успешно, а вот аниме по корейской манхве — редкий гость на экранах. Для справки, манхва отличается тем, что обычно она цветная, читается слева направо и состоит из длинных вертикальных полос.

Прошлые попытки перенести корейские комиксы в видеоформат вышли спорными: «Бог старшей школы» и «Башня Бога» получили средние оценки и были раскритикованы фанатами. Похоже, с «Поднятием уровня в одиночку» такого не повторится — судя по запросам в «Яндексе», новинкой уже интересуются почти как «Атакой титанов».

«Поднятие уровня в одиночку»: где смотреть?

Аниме показывают в сервисе Crunchyroll. Серии выходят по одной в неделю, финал первого сезона намечен на 22 марта. Официального перевода на русский нет, зато неофициальных — множество.

Видео доступно на YouTube-канале EnglisDish. Права на видео принадлежат A-1 Pictures.

Типичная история с нетипичным героем

Аниме рассказывает об обычном мире, где однажды открылось множество порталов. Каждый ведёт в особую реальность, переполненную монстрами и невероятно ценными ресурсами. Иногда твари выползают из червоточин и сеют хаос, иногда люди сами лезут в чужие миры ради лута.

Обычное оружие монстров не берёт — убить их может только особый человек, в котором пробудилась сила охотника. Нюанс в том, что мощь таких героев статична. Если пробудился силачом, хуже уже не станешь. Но если пробудился слабаком, то вариантов прокачаться нет.

Удивительно, но герой аниме — слабейший охотник из всех. В первой же стычке он чуть не погибает от руки рядового гоблина, которого другие персонажи перемалывают за секунду. Герой делает «Поднятие уровня в одиночку» необычным произведением в жанре исекай. Обычно в таких аниме герой попадает в другой мир и неторопливо становится легендой, а тут надежды на развитие вроде бы нет. Конечно, поклонники манхвы знают, что впереди много неожиданных поворотов, однако это не отменяет нетипичной завязки.

Герой слабый, но и у него найдутся козыри Фото: A-1 Pictures

Пока вышло всего три эпизода, поэтому всерьёз обсуждать сюжет экранизации рано. Но насколько же интригующим вышло начало истории! Взять хотя бы первую серию, которая идёт всего 25 минут, но вмещает много крутых боёв, пару шокирующих смертей, море пролитой крови, внятный рассказ о мифологии мира и безжалостную концовку. И ведь следующие эпизоды не уступают по насыщенности и накалу страстей. Вот почему после финала одной серии тут же хочется включить следующую.

Отдельно стоит отметить персонажей. Авторы аниме только познакомили с ними, но ты уже хочешь хорошо всех узнать. Переживаешь за жизнь слабака-героя, желаешь удачи очаровательной девушке-хилеру, боишься мистического злодея, саму суть которого трудно объяснить. В других хитах вроде «Клинка, рассекающего демонов» симпатией к персонажам проникаешься не так быстро.

Многие из этих охотников не выживут Фото: A-1 Pictures

Аниме выглядит шикарно

Один из секретов оригинальной манхвы — выдающийся визуал. У всех героев была узнаваемая черта, дизайн монстров пугал и впечатлял одновременно, безумная улыбка статуи из первых эпизодов вообще стала обсуждаемым феноменом. Всё это заслуга художника Чан Сон-Рака, который умер в июле 2022 года. Фанаты боялись, что без маэстро «Поднятие уровня в одиночку» потеряет свой шарм — как оказалось, зря.

С первых же сцен нам показывают детализированные города, вычурных монстров, персонажей с запоминающимися деталями на одежде, сочные эффекты, убедительные реки крови и много чего ещё. Похоже, художники с уважением относились к наследию Чан Сон-Рака, поэтому аниме кажется пиршеством для глаз!

Аниме заигрывает с видеоиграми: тут есть подземелья, боссы и инвентарь Фото: A-1 Pictures

«Поднятие уровня в одиночку»: стоит ли смотреть?

Безусловно! Правда, есть нюанс: серии очень интересные, но при этом короткие. Ждать продолжение целую неделю — невыносимо. Дождаться выхода всего сезона и посмотреть его залпом кажется более выигрышной стратегией.

Оценка первых серий — 8,5 из 10

Понравилось

Захватывающий сюжет

Яркие персонажи

Насыщенные на события эпизоды

Роскошный визуал.

Не понравилось