Каким получился сериал «Властелины воздуха». Обзор первых эпизодов шоу

Дуэт Стивена Спилберга и Тома Хэнкса давно набил руку на проектах о Второй мировой. В 1998 году эта парочка сотворила легендарное «Спасти рядового Райана», а затем спродюсировала успешные сериалы «Тихий океан» и «Братья по оружию».

Останавливаться звёзды кинематографа не планируют. 26 января стартовало их новое шоу «Властелины воздуха»: оно рассказывает о пилотах, вступивших в бой с немецкими истребителями. Каким получился сериал?

«Властелины воздуха»: где смотреть?

Шоу официально показывают в России на Apple TV+. 26 января вышли два эпизода, далее по одному в неделю. Финал намечен на 15 марта. Официальной русской озвучки нет, только субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

Идеально и скучно

«Властелины воздуха» рассказывают о дружной команде американских пилотов, которых отправляют в Британию. Они хорошо натренированы и знают теорию назубок, но в реальном бою ещё не были. В общем, ребята пока ещё горячие и вдохновлённые грядущими баталиями. Вот только впереди их ждут шок и мясорубки: чего стоит первый вылет, где бессмысленно погибает половина отряда.

Сериал хорошо показывает ужасы боевых действий. Встречаются и жесточайшие расстрелы, после которых персонажей мама не узнает, и абсурдные приказы начальства, и внутренний надлом. Впрочем, в антивоенный проект вроде «На Западном фронте без перемен» шоу не превращается. Спилберг, как обычно, создаёт героическую сагу, где сила воли, отвага и самопожертвование обычных людей переворачивают ход битвы и приближают разгром немцев.

Герои переживут множество ужасов Фото: Apple

Во «Властелинах воздуха» есть всё, за что публика ценит жанр. Приятные герои, которых дома ждут очаровательные дамы. Именитые актёры вроде Остина Батлера и Барри Кеогана, прекрасно отыгрывающие страх, волнение, ярость. Эпические сражения, где пули пролетают в сантиметре от пилота, а от разрывающихся снарядов закладывает уши. Окровавленные жертвы, будто выпрашивающие у зрителя слезу.

Естественно, всё показано фантастически красиво и в меру драматично. Не зря на позицию режиссёра позвали Кэри Фукунагу («Не время умирать», «Настоящий детектив»).

В сериале полно прекрасных кадров Фото: Apple

Увы, фильм «Спасти рядового Райана» вышел 26 лет назад, а в подходе Спилберга ничего не поменялось. Всё те же сюжетные ходы, всё те же болевые точки. Это не проблема, если вы не можете жить без военных фильмов. Но если посмотрели много культовых картин и «наелись» ими, рискуете заскучать.

Отмечу, что пока вышли лишь два эпизода: возможно, впереди нас ждёт обилие свежих идей. Тем более сериал основан на одноимённом документальном романе, к которому в США относятся с особым трепетом.

Этот навигатор заставит команду понервничать Фото: Apple

Воздушных сражений много, и все захватывающие

Главная причина смотреть «Властелинов воздуха» — батальные сцены. Почти всегда заметно, что самолёты компьютерные, но как же хороша постановка. Взрывы, снаряды, пылающие турбины, вопли раненых, пролетающие рядом враги — всё это погружает в атмосферу реального сражения и заставляет сердце учащённо биться.

Героев кошмарят не только зенитный огонь и немецкая авиация, но и бытовые вещи. То воздушная болезнь вынуждает навигатора сбиться с курса, то неработающее шасси приводит к опасной посадке, то низкая температура доводит стрелка до полусмерти. Любопытно, что столь будничные проблемы досаждают не хуже немцев.

Сериал снят с поразительной любовью к самолётам Фото: Apple

«Властелины воздуха»: стоит ли смотреть?

Новый сериал Спилберга и Хэнкса имеет все шансы стать такой же классикой, как и «Братья по оружию». Если любите жанр, не пропустите «Властелинов воздуха». А вот зрители, уставшие от классических военных фильмов, вряд ли будут в восторге.

Оценка первых эпизодов «Властелинов воздуха» — 7,5 из 10

Понравилось

Прекрасные батальные сцены

Достойный актёрский состав

Много красивых кадров.

Не понравилось