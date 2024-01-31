Какие фильмы посмотреть в кинотеатрах России в феврале 2024 года

«Идеальные дни» (драма)

Дата выхода: 1 февраля

Режиссёр: Вим Вендерс

Актёры: Кодзи Якусё, Токио Эмото, Юрико Кавасаки

Страна производства: Япония, Германия

Авторское кино о возрастном японце. Он живёт один, работает уборщиком туалетов и ночует в тесной квартирке, где даже кровати нет. Вот только герой всё же умудряется получать от жизни удовольствие. История не так проста, как кажется: не зря ведь на Каннском фестивале актёра Кодзи Якусё наградили за лучшую мужскую роль. А ещё Япония номинировала «Идеальные дни» на «Оскар».

Видео доступно на YouTube-канале weareaonefilms. Права на видео принадлежат A One.