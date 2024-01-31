Какие фильмы посмотреть в кинотеатрах России в феврале 2024 года

Для российских кинотеатров год начался прекрасно. Сначала «Холоп 2» и «Бременские музыканты» собрали впечатляющую кассу, потом эстафету подхватила новая экранизация «Мастера и Маргариты». Февраль вряд ли станет столь же успешным месяцем, но без хороших фильмов нас не оставят.
«Конец славы» (комедия)
Дата выхода: 1 февраля
Режиссёр: Марюс Вайсберг
Актёры: Павел Деревянко, Сергей Чирков, Дарья Урсуляк
Страна производства: Россия
Фильм о популярном актёре, который наделал глупостей и остался без работы. Чтобы вернуть славу, он имитирует смерть и проводит собственные похороны. Проблема в том, что продюсера, который должен был вытащить бедолагу из гроба, сбивает машина. В столь стрессовой ситуации герою Павла Деревянко придётся переосмыслить всю свою жизнь.
Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.
«Я — медведь» (комедия)
Дата выхода: 1 февраля
Режиссёр: Кирилл Кемниц
Актёры: Никита Кологривый, Агата Муцениеце, Дмитрий Калихов
Страна производства: Россия
Новое кино Кирилла Кемница («Кентавр») рассказывает об угодившей в кризис семье. Отец был хоккеистом, но затем получил серьёзную травму, дети чувствуют себя изгоями, мама не справляется с миллионом дел. Отношения вот-вот разрушатся, но тут в семье появляется медвежонок, который меняет всё.
Видео доступно на YouTube-канале Киноафиша трейлеры. Права на видео принадлежат Karro.
«Брат 3» (криминал, драма)
Дата выхода: 1 февраля
Режиссёр: Валерий Переверзев
Актёры: Александра Вознесенская, Василий Карпенко, Владимир Торсуев
Страна производства: Россия
«Брат 3» не имеет с фильмами Балабанова ничего общего. Название было выбрано исключительно ради провокационного маркетинга. Ждать от фильма чего-то хорошего не стоит: только бессвязного и бессмысленного набора сценок.
Видео доступно на YouTube-канале Киноафиша трейлеры. Права на видео принадлежат HHG.
«Идеальные дни» (драма)
Дата выхода: 1 февраля
Режиссёр: Вим Вендерс
Актёры: Кодзи Якусё, Токио Эмото, Юрико Кавасаки
Страна производства: Япония, Германия
Авторское кино о возрастном японце. Он живёт один, работает уборщиком туалетов и ночует в тесной квартирке, где даже кровати нет. Вот только герой всё же умудряется получать от жизни удовольствие. История не так проста, как кажется: не зря ведь на Каннском фестивале актёра Кодзи Якусё наградили за лучшую мужскую роль. А ещё Япония номинировала «Идеальные дни» на «Оскар».
Видео доступно на YouTube-канале weareaonefilms. Права на видео принадлежат A One.
«Три мушкетёра: Миледи» (приключения, боевик)
Дата выхода: 8 февраля
Режиссёр: Мартен Бурбулон
Актёры: Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ева Грин
Страна производства: Франция, Германия, Испания
Первая часть «Три мушкетёра: Д’Артаньян» оказалась неожиданно хорошим фильмом. Там были отличные драки, снятые одним кадром, необычный визуал с грязной Францией и яркие актёры уровня Евы Грин и Венсана Касселя. Вот почему продолжение сильно ждут!
Видео доступно на YouTube-канале топкино. Права на видео принадлежат Атмосфера Кино.
«Миссия в Москве» (боевик)
Дата выхода: 8 февраля
Режиссёр: Герман Яу
Актёры: Чжан Ханьюй, Энди Лау, Хуан Сюань
Страна производства: Китай, Россия
Боевик о китайских и российских оперативниках, которые ищут грабителей поездов «Пекин — Москва». Зрителя ждут безбашенные перестрелки в знакомых места, десятки взрывов и бескрайние поля с берёзками на фоне.
Видео доступно на YouTube-канале топкино. Права на видео принадлежат СБ Фильм.
«Реальная история Уиннер» (драма)
Дата выхода: 8 февраля
Режиссёр: Тина Саттер
Актёры: Сидни Суини, Джош Хэмилтон, Маршант Дэвис
Страна производства: США
Фильм рассказывает о бывшей разведчице в исполнении Сидни Суини, которую обвиняют в госизмене. Она действительно совершила преступление? Если нет, то как выпутаться? Героиня встречает на пути множество персонажей, и каждый то ли искренне хочет помочь, то ли манит в ловушку.
Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат Max.
«Май, декабрь» (драма)
Дата выхода: 8 февраля
Режиссёр: Тодд Хейнс
Актёры: Натали Портман, Джулианна Мур, Чарльз Мелтон
Страна производства: США
Ей было 36 лет, он учился в старшей школе — несмотря на общественное возмущение, нестандартная парочка построила крепкие отношения. 20 лет спустя об их истории решают снять документалку, а интервьюером становится героиня Натали Портман. Именно её вмешательство становится той самой силой, которая грозит разрушить брак.
Видео доступно на YouTube-канале Fresh Trailers. Права на видео принадлежат Netflix.
«Лёд 3» (спортивная драма)
Дата выхода: 14 февраля
Режиссёр: Юрий Хмельницкий
Актёры: Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская
Страна производства: Россия
Популярная драма о фигурном катании возвращается. В центре сюжета повзрослевшая Надя, которая мечтает о крупном турнире и строит отношения с молодым хоккеистом. Вот только отец против любви и больших амбиций. Сможет ли Надя пойти ему наперекор и всё преодолеть?
Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».
«Алиса в стране кошмаров» (ужасы)
Дата выхода: 15 февраля
Режиссёр: Ричард Джон Тейлор
Актёры: Лиззи Уиллис, Стив Рэйт, Рула Ленска
Страна производства: Великобритания
Девочка Алиса пережила смерть родителей и переехала в принадлежащей тёте особняк «Страна чудес». Героиня быстро замечает мелкие странности, которые со временем перетекают в полноценный кошмар.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Пилот Кино.
«Любовь без памяти» (драма)
Дата выхода: 22 февраля
Режиссёр: Нам Дэ-джун
Актёры: Кан Ха-ныль, Чон Со-мин, Чо Мин-су
Страна производства: Южная Корея
Фильм о семейной паре, которая после долгих лет совместной жизни окончательно возненавидела друг друга. Герои подписывают документы о разводе, а затем попадают в аварию и вместе теряют память. Как теперь сложатся их отношения?
Видео доступно на YouTube-канале Новинки в сети. Права на видео принадлежат Кинологистика.
«Один день в Стамбуле» (комедия)
Дата выхода: 22 февраля
Режиссёр: Авет Оганесян
Актёры: Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит
Страна производства: Россия
Новый фильм с участием «Квартета И». Знаменитая четвёрка играет новых персонажей, но шутит по-старому. Зрителя ждут философские монологи, забавные скетчи и шутки обо всём.
Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.