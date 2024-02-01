Гайд для новичков в Enshrouded. Советы для успешного старта

2024-й только начался, а хитов вышло на год вперёд. Enshrouded, собравшая на пике 160 тысяч геймеров, — один из них. Это выживалка с элементами RPG, где есть обширное древо прокачки, множество квестов и большой мир, усыпанный точками интереса. Но как выжить в Enshrouded?

Комфортная база — залог успеха

В игре есть механика комфорта. Если отдохнёте в месте с хорошей кроватью, приятным интерьером и очагом, получите прибавку к выносливости. Уже на 25-м уровне комфорта герой надолго увеличит стамину на 275%!

Чтобы улучшить условия, постройте приличный дом и разместите в нём стол, ковёр, люстру. Только учтите, что бонусы из одной категории не суммируются. В доме стоит 10 ванн? Зря, очки комфорта приносит одна.

Enshrouded Фото: Keen Games

Сразу селитесь в дома

Не хотите заморачиваться со строительством? Тогда сразу отыщите на карте приличный дом и поставьте базу там. Так вы с начала игры получите серьёзную прибавку к комфорту.

Enshrouded Фото: Keen Games

Создайте крюк и глайдер

Перед первыми вылазками создайте у верстака крюк и глайдер. Эти вещи сильно облегчат жизнь: крюк поможет преодолеть пропасть или добраться до лучника, глайдер — быстро долететь до точки интереса. Для крафта понадобится запеленённое дерево. Просто срубите любое дерево в зоне Пелены и получите материал.

Enshrouded Фото: Keen Games

Читайте каждую записку

По миру разбросано множество записок — обязательно прочитайте каждую. Они не только раскрывают лор, но и указывают на точки интереса с особым лутом. К примеру, узнав трагическую историю о любви и потере, вы отыщете склеп и вынесете из него бесконечные снаряды для посоха.

Enshrouded Фото: Keen Games

Крепите задачи по крафту в мастерской

В Enshrouded полно построек и предметов, которые не получается скрафтить прямо сейчас. Чтобы не забыть о задаче, откройте меню мастерской и закрепите её. Так вы всегда будете знать, каких материалов не хватает.

Enshrouded Фото: Keen Games

Запаситесь едой и водой

Еда восстанавливает здоровье и даёт внушительные баффы вроде увеличенной полоски HP. Поэтому соберите ягоды, пожарьте мясо, приготовьте кукурузу — всё это пригодится во время вылазки.

Также запаситесь водой, она даёт прибавку к выносливости. Главный источник влаги — колодцы, которые стоят практически в каждом поселении.

Enshrouded Фото: Keen Games

Носите отмычки

Всегда держите при себе пару отмычек, ведь в открытом мире полно запертых сундуков с золотом, лекарствами и ценной экипировкой. Отмычки делает кузнец, которого вы найдёте в начале игры. Для работы ему понадобится кусок металлолома.

Enshrouded Фото: Keen Games

Готовьтесь к походу в Пелену

Когда герой зайдёт в Пелену, на экране появится полоска устойчивости. Когда она закончится, авантюрист погибнет. Чтобы продлить время нахождения в опасной зоне, используйте склянку для выживания в Пелене. Только сделайте это перед входом в опасную зону, иначе эффект не сработает.

Enshrouded Фото: Keen Games

Опасайтесь красной Пелены

На пути вы встретите красную Пелену. Даже не думайте в неё ходить — умрёте через пару мгновений. Зона разблокируется, когда вы прокачаете Пламя на базе и повысите устойчивость.

Enshrouded Фото: Keen Games

Прокачивайте только редкую экипировку

Дубины, посохи и луки можно прокачать: для этого приведите на базу кузнеца и запаситесь рунами. Вот только улучшать стоит только легендарные или хотя бы эпические вещи. Такая экипировка долго не теряет актуальность — в отличие от низкокачественной.

Enshrouded Фото: Keen Games

Не рассчитывайте на стелс

В древе прокачки есть перки, посвящённые стелсу. Они научат героя наносить высокий урон скрытыми ударами. Проблема в том, что возможностей провернуть этот приём мало: враги активно смотрят по сторонам и ходят парами, а персонаж слишком медленно крадётся. В итоге вкладываться в стелс кажется глупой затеей — уж лучше усилить удар и порубить всех в открытом бою.

Enshrouded Фото: Keen Games

На занимайте хотбар луком и посохом

В игре две полоски хотбара, но даже их зачастую не хватает. Всё же там надо разместить меч, кирку, топор, зелья, еду. А вот оружие дальнего боя закидывать в хотбар не стоит.

Откройте вкладку «Персонаж» и разместите лук или посох в соответствующей ячейке. Теперь герой достанет оружие при нажатии правой кнопки мыши, даже если оно просто лежит в инвентаре.

Enshrouded Фото: Keen Games

Чините экипировку во вражеских лагерях

Вся экипировка вроде дубины, кирки и факела постепенно ломается. Чтобы починить её, необязательно возвращаться к верстаку на базе. Достаточно отыскать крупный вражеский лагерь — там наверняка найдутся инструменты для ремонта.

Enshrouded Фото: Keen Games

Используйте кирку, чтобы забраться на высоту

В Enshrouded есть механика терраформирования. Герой может разбить любую скалу, прорыть туннель, пробить стену. Это пригодится, когда доберётесь до точки интереса и поймёте: нужное место находится на возвышенности, до которой не добраться. В этом случае достаньте кирку и сделайте в скале что-то вроде лестницы.

Enshrouded Фото: Keen Games

Запоминайте местонахождение ресурсов

Для успешного развития вам понадобится много соли, кремния, глины. Не все ресурсы есть рядом с базой, поэтому ставьте на карте соответствующие метки, когда найдёте залежи в открытом мире.

Enshrouded Фото: Keen Games

Поскорее создайте магический сундук

Изначально вы можете крафтить лишь из тех материалов, что лежат в вашем инвентаре. Всё изменится, когда доберётесь до особой крипты и найдёте там плотника.

Enshrouded Фото: Keen Games

Плотник сделает магический сундук. Вещи, которые лежат в нём, будут доступны на всей территории базы. Разве что закидывать материалы в печь и другое оборудование по-прежнему придётся вручную.

Enshrouded Фото: Keen Games

Увеличьте рюкзак

Места в рюкзаке вечно не хватает, поэтому готовьтесь выкидывать брёвна, камни и грибы, когда наткнётесь на залежи полезных материалов. Проблему решит охотница, ожидающая в крипте.

Enshrouded Фото: Keen Games

От неё вы получите улучшенный заплечный мешок, в который поместится больше вещей.

Enshrouded Фото: Keen Games

Отыщите алхимика ради зелий и ядер Пелены

Алхимик — ещё один обязательный поселенец. Ищите его здесь.

Enshrouded Фото: Keen Games

Этот персонаж создаёт зелья, снаряды для посоха и, главное, ядра пелены. Они важны для прокачки базы.

Enshrouded Фото: Keen Games

Знаете хитрость, которой нет в гайде? Расскажите о ней в комментариях!