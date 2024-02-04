Каким получился фильм «Присцилла: Элвис и я». Обзор кино

Отношения Присциллы и Элвиса Пресли всегда были жарким предметом для обсуждения в течение последних 50 лет. Но получилось ли из этой истории яркое и драматичное кино? Ответ неоднозначный.

Мы знакомимся с юной 14-летней Присциллой на военной базе в Германии в 1959 году. Она скромна, прилежна, умна не по годам и, конечно, фанатеет от Элвиса, как и большинство девушек её возраста. И что, если не судьба, знакомит её с Терри Уэстом — военным и по совместительству другом Элвиса. Она уговаривает родителей отпустить её на встречу с кумиром, и их стремительное знакомство даёт начало этой знаменитой истории.

«Присцилла: Элвис и я»: где смотреть?

Фильм официально показывают в кинотеатрах России с 25 января.

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат А24.

Красиво, но без души

Когда в Сети только появился трейлер фильма, я почему-то сразу знала, что режиссёром картины будет именно София Коппола («Мария-Антуанетта»). Она мастер спорта по историям о так называемых demoiselle en détresse — хрупких одиноких женщинах в огромном мужском мире.

И что как нельзя лучше подходит для неё, нежели экранизация книги Присциллы о браке с поп-королём. Книга наполнена болью и действительно показывает обратную сторону брака с изменами, употреблением запрещённых веществ и абьюзом. История захватывающая и во многом показательная, но задевает ли картина зрителя? Не совсем.

Кино, безусловно, стильное, работа оператора заслуживает похвал, но вместе с тем это не более чем набор красивых кадров. Героиня там — лишь объект, птица в золотой клетке Грейсленда. Но, снимая кино о птице, мне хотелось бы узнать, чем она живёт и что у неё на душе.

«Присцилла: Элвис и я» Фото: А24

«Мария-Антуанетта» 2.0

В этом плане «Присцилла» во многом перекликается с «Марией-Антуанеттой»: обе героини молоды и наивны, обе оказываются в новом и незнакомом для себя мире и втайне от мужей пытаются найти своё «Я». Но всё же они разные и их разделяет как минимум два века, и попытка рассказать о них стилистически одинаково заведомо провальная.

Перед нами предстаёт лишь летопись отношений Элвиса с женой, документальное отображение сложностей брака с ярким, но неуправляемым человеком. Картине так не хватает эмоций, души и мыслей самой Присциллы, её пути взросления и превращения в сильную и независимую личность, что очень важно при создании байопиков о женщинах.

К актёрской игре лично у меня вопросов нет: Кейли Спейни («Мейр из Исттауна») удалось убедить зрителя в наивности и чистоте юной героини. Её благоговейный взгляд на Элвиса даёт понять, почему она так долго восторгалась им и оправдывала абьюз. Она видит Присциллу нежной и ранимой, а её миниатюрность только подчёркивает её неважность в этих отношениях.

«Присцилла: Элвис и я» Фото: А24

Что же касается Джейкоба Элорди («Эйфория»), то он тут самый что ни на есть «микроскоп, которым забиваются гвозди». Его роли и в «Эйфории», и в недавнем «Солтберне» ясно дали понять, что его ждёт блестящая драматическая карьера, а роль Элвиса вполне осилила бы и его картонная фигурка. Он эпизодически появляется в кадре, выдаёт объятия или угрозы, а иногда и вовсе для того, чтобы снова уйти. Возможно, одной из причин каста Джейкоба был его рост, так как в парных кадрах Кейли буквально смотрит на него снизу вверх, что отлично дополняет его важность в её глазах.

«Присцилла: Элвис и я»: стоит смотреть?

Подводя итог, сложно сказать, какой именно посыл вкладывала Коппола в этот фильм. Кто-то назовёт его хрестоматией абьюза или жизнью по ту сторону сладкой славы. Для меня это кино о невероятной одинокой девушке, лишённой опоры как на себя, так и на близких людей. Очень хотелось бы увидеть её трансформацию и хотя бы немного жизни после Элвиса, но кажется, что в этом нам помогут альтернативные источники.

Оценка «Присциллы: Элвис и я» — 5 из 10

Понравилось

Красивые костюмы и бережно выстроенная стилистика времени

Музыкальное сопровождение (хоть и без песен Элвиса)

Не понравилось