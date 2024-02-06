Самое безумное DLC в истории: обзор «Узника Лимбо» для Atomic Heart

У Atomic Heart хватало недостатков, но свою армию фанатов разработчики всё же обрели. Кто-то полюбил игру за драйвовые бои с Вовчиками, кто-то — за балерин и величественную советскую архитектуру.

Первое дополнение «Инстинкт Истребления» взяло все достоинства игры и приумножило их — поэтому заслужило хороший приём. Но второе DLC «Узник Лимбо» будто смеётся над геймерами: в нём нет почти ничего, за что хвалили оригинал.

Вместо перестрелок — платформинг и катание на горке

Новое дополнение шокирует с ходу. Если первое DLC брало за основу хорошую концовку, где герой мирно ушёл в закат, то «Узник Лимбо» — плохой финал, где были драка с Близняшками и предательство. Не спешите хвататься за голову: если будете внимательно слушать диалоги и слушать аудиодневники, отыщете не самое элегантное, но всё-таки внятное объяснение всех несостыковок.

Всё начинается с прекрасного кадра, где Нечаев тянется к Блесне. Увы, Лимбо — жестокое место: мгновение спустя герой теряет память и человеческий облик, а затем под присмотром жены приступает к возвращению собственного Я.

Что-то вроде хаба, где начинаются все приключения Фото: Mundfish

Нюанс в том, что путь крайне необычен. Обожали размахивать Звёздочкой и расстреливать Вовчиков из дробовика? В «Узнике Лимбо» таких сражений не больше 10-15. Всё остальное время будем кататься на горках, прыгать по платформам и бегать от гуся, как в раннере вроде Subway Surfers.

Столь резкая смена жанра — смелый ход. Жаль, что платформинг был слабой стороной Atomic Heart, поэтому отвага разработчиков подкупает лишь поначалу.

Некоторые заезды на горках приятные и дарят состояние потока, другие же кажутся вьетнамской пыткой. Иногда герою нужно набрать высокую скорость, подлететь под нужным углом и протиснуться в узкую щель. Разок ошиблись? Начинайте заезд сначала, ведь точки сохранения расставлены скупо. С прыжками по платформам – похожая история: мизерный промах регулярно обнуляет прогресс.

Заезды по этим горкам часто выбешивают Фото: Mundfish

Я бы с удовольствием раз за разом запрыгивал на горку и пытался пройти сложный сегмент, если бы паркур был таким же приятным, как в недавнем «Принце Персии». Увы, в Atomic Heart слишком рудиментарный набор движений: базовые прыжки, рывки, карабканье. Скалолазание не вдохновляет и местами бесит.

Разработчики пытались компенсировать недостатки разнообразием испытаний. Огромные шары покатятся вам на голову, боксёрские перчатки собьют с уступа, платформы закрутятся во все стороны. Выглядит всё интересно, но ощущения от геймплея всё равно смешанные.

Одно из испытаний Фото: Mundfish

Всего в дополнении, которое проходится примерно за пять часов, доступны пять игровых сегментов. Вас дважды отправят скатываться с горок, дважды — прыгать по платформам, однажды — сделают тем самым гусём и погонят за Нечаевым.

Серьёзных претензий нет только к отрезку с гусём. Он короткий, в меру безумный и достаточно интересный, ведь новые препятствия и движения появляются даже на финальной прямой. Ещё и хлёсткие фразы гуся-матерщинника по-прежнему веселят.

Я гусь, до тебя доберусь Фото: Mundfish

Фантастическая красота и восторг

Если к геймплею есть вопросы, то с визуалом и саундом всё традиционно хорошо. Как и в оригинале, красочное безумие Лимбо попросту сносит крышу. В воздухе парят необычные постройки, деревья и сундуки украшены вагинами, Вовчики стали пончиками, по углам раскиданы яркие детали вроде дэб-скелета. Рассмотреть хочется каждый сантиметр локации.

Ещё и музыка невероятная. Готовьтесь закидывать в плейлист «Звенит январская вьюга» и «На заре». Было даже обидно завершать некоторые игровые этапы, ведь с ними заканчивался и трек.

Невероятные красоты повсюду Фото: Mundfish

Оценка «Узника Лимбо» — 6,5 из 10

Дополнение надо похвалить за роскошный визуал и значительное влияние на основной сюжет, но вот геймплей часто делает больно. Впереди ещё пара дополнений, где разработчики, судя по всему, вернут привычные механики.

Так почему бы не поаплодировать им за смелый эксперимент? Однако покупать «Узника Лимбо» стоит только ярым фанатам игры, ценителям платформинга и желающим полностью разобраться в сюжете.