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Сериал «Мистер и миссис Смит» (2024, боевик): где смотреть онлайн, отзывы, впечатления, трейлер, кадры

«Мистер и миссис Смит» — кошмар для фанатов Питта и Джоли, но хороший сериал для остальных
Слава Петров
Сериал «Мистер и миссис Смит» (2024, боевик)
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Наёмные убийцы тоже люди.

«Мистер и миссис Смит» были не гениальным, но всё-таки приятным фильмом. Как иначе, если герои Брэда Питта и Анджелины Джоли одновременно играли супружескую пару и наёмных убийц, ставших целями друг друга. Эта парочка абсолютно всё делала грациозно: дралась, убивала, ходила — поэтому и стала символом стиля.

При этом между Джоном и Джейн чувствовалась та самая «химия»: вспомните хотя бы завораживающее застолье перед первой стычкой. Боссы Amazon Prime Video вспомнили комедийный боевик и 2 февраля выпустили переосмысление. Каким оно получилось?

«Мистер и миссис Смит»: где смотреть?

Все восемь эпизодов сразу вышли на Amazon Prime Video. Официальной русской озвучки нет, только субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Amazon.

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Начинающие убийцы против всех

В фильме 2005 года нам показали закалённых бойцов, уставших от брака. В новом сериале Джон и Джейн — зелёные новички, которые только устроились в таинственную контору и начали совместную жизнь. Такой подход добавляет сериалу шарма.

К примеру, персонажи сразу устанавливают жёсткие правила: безукоризненно выполнять задания, забыть о прошлой жизни и, главное, исключить даже намёки на романтику. Естественно, всё быстро идёт не по плану — миссии завершаются нелепыми трагедиями, давние контакты всплывают, а платонические отношения перерастают в любовные.

Новые Джейн и Джон Смиты

Новые Джейн и Джон Смиты

Фото: Amazon

Следить за действом интересно. Секрет в личностях Джона и Джейн, которые умело воплотили Дональд Гловер и Майя Эрскин. Персонажи выглядят живыми: уж больно у них понятные и приземлённые страхи, надежды и устремления. Вся эта человечность подчёркивается очаровательными мимикой, жестами, поведением.

Взаимодействие героев — вообще восторг. Обсуждение имени кота из первого эпизода или затянувшаяся шутка про каннибализм из второго заставляют как минимум улыбнуться. В итоге за героев и их отношения искренне переживаешь.

Отношения Смитов развиваются быстро

Отношения Смитов развиваются быстро

Фото: Amazon

Многие сочтут минусом тот факт, что «Мистер и миссис Смит» — не боевик, а романтическая комедия с вкраплениями экшена. Это доказывает стартовый эпизод: он начинается с брутальной перестрелки, отсылающей к финалу оригинального фильма, и завершается побегом с места происшествия. Всё остальное время герои болтают, шутят и лучше узнают друг друга.

Впрочем, когда режиссёр всё же начинает экшен, нерв натягивается до предела. Жесточайшие убийства, страдающие герои, трудные решения — всё это превращает сериал в добротный триллер.

Оружие Джейн к лицу

Оружие Джейн к лицу

Фото: Amazon

Любопытно, что главной звездой как в мирных, так и в напряжённых сценах кажется Майя Эрскин. В её портфолио достаточно заметных ролей, но до Гловера девушке далеко. Вот только в плане харизмы она будто превосходит именитого напарника.

Не Брэд Питт и Анджелина Джоли

Главная проблема сериала — в названии: всё же у актёров изначально не было шансов дотянуться до планки, заданной Джоли и Питтом. При всех музыкальных и киношных заслугах Гловера он никогда не станет легендой уровня Брэда — чего уж говорить о Майе Эрскин и Джоли. А ведь зритель неизбежно сравнит героев и сделает неутешительный для новинки вывод.

Другой минус — в нестабильности шоу. Иногда герои берутся за интригующие задания, искромётно шутят и обсуждают интересные темы. Но в другие моменты они занимаются откровенной ерундой и спорят о том, кто и как по ночам пускает газы. К сожалению, такого абсурда слишком много, из-за чего сериал разваливается и становится необязательным для просмотра.

Крутой, но до Питта далеко

Крутой, но до Питта далеко

Фото: Amazon

«Мистер и миссис Смит»: стоит ли смотреть?

Сериал вряд ли станет большим хитом и точно не будет обласкан на церемониях уровня «Эмми». Всё же история частенько заставляет скучать или откровенно бесит. Вот только впечатления «Мистер и миссис Смит» всё равно оставляет приятные — уж больно хороши отношения персонажей, актёрская игра и главные триллер-моменты.

Оценка «Мистер и миссис Смит» — 7 из 10

Понравилось

  • Главные герои живые и запоминающиеся
  • От лучших заданий не оторваться
  • Много удачных шуток
  • Есть беспощадный и пугающий экшен.

Не понравилось

  • Герои часто несут откровенную чушь
  • Некоторые миссии возмутительно унылые.
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