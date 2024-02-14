Гайд по ресурсам Palworld. Где найти семена пшеницы, серу и детали древней цивилизации?

В Palworld много ресурсов, и каждый нужен для развития базы. Поначалу хватит камней и древесины, но со временем понадобятся редкие предметы. Где их найти?

Семена пшеницы

Пшеничная плантация — одна из важнейших построек в игре. С ней вы поднимете уровень базы и произведёте еду. Для создания плантации нужны семена пшеницы, их можно купить у торговца или забрать у побеждённых палов. Вот существа, с которых падают семена: Бристла, Флопи, Синнамос, Робинквилл, Диноссум.

Семена пшеницы Фото: Pocketpair

Кожа

Из кожи герой делает оружие, сёдла и другие полезные вещи. Получить ресурс на пастбище нельзя — только купить или выбить из пала. К примеру, он падает с огненного Фокспаркса, который встречается в стартовом регионе. Вот ещё существа для добычи кожи: Камоноске, Руби, Викси, Нокс, Фуддлер, Дайэхаул, Мелпака, Найтвинг, Мамморест, Гриззболт.

Кожа Фото: Pocketpair

Уголь

Встречается в пустыне. Экипируйте броню с устойчивостью к жаре и в идеале поставьте в этом регионе одну из баз — так вы облегчите добычу угля. Также ресурс падает из Блазамута и Менастинга.

Уголь Фото: Pocketpair

Медный ключ

Нужен для открытия особых сундуков. Выпадает только из Лизпанка и Лизпанка Игниса. Эти существа часто нападают на базы: если организуете хорошую оборону, побьёте их и получите ключи.

Медный ключ Фото: Pocketpair

Шерсть и ткань

Постройте на базе пастбище: Ламболлы пойдут туда и дадут шерсть. На верстаке из шерсти крафтится ткань — она понадобится для создания глайдера и одежды.

Шерсть и ткань Фото: Pocketpair

Красивый цветок

Нужен для крафта декоративных предметов и сока, который повышает работоспособность существ. Добывается из Риббани, Вампо, Лилин и Петаллии.

Красивый цветок Фото: Pocketpair

Углеродное волокно

Доступ к производству волокна откроется на 35-м уровне. Чтобы скрафтить вещицу, понадобятся две единицы угля.

До этого ресурс можно добыть из крутых палов вроде Джетрагона. Проблема в том, что Джетрагон считается сильнейшим противником в Palworld и живёт в вулканической зоне, где нужна защита от жары. Для боя с ним соберите существ морозной стихии.

Углеродное волокно Фото: Pocketpair

Чистый кварц

Залежи чистого кварца находятся в морозных землях. Наденьте броню с устойчивостью к холоду и постройте одну из баз рядом с кварцем. Если выпустите палов со способностью «Добыча ископаемых», начнёте автоматическую добычу. Также чистый кварц выпадает из Астегона и Джетрагона.

Чистый кварц Фото: Pocketpair

Сера

Ищите залежи серы в районе горы Обсидиан. Рядом стоит одна из башен с боссом, поэтому рано или поздно вы найдёте ресурс.

Сера Фото: Pocketpair

Алмаз

Эти драгоценности не используются в крафте, зато торговец заплатит за них 1250 монет. Падает только c Джетрагона, Паладия и Фросталлиона.

Алмаз Фото: Pocketpair

Очки древних технологий

Нужны для открытия редких технологий вроде инкубатора и особых пушек. Очки дают за победу над боссами вроде Гриззболта (5 единиц) и альфа-палами с длинной полоской HP (1 единица).

Очки древних технологий Фото: Pocketpair

Детали древней цивилизации

Понадобятся для создания вещей и построек из столбика древних технологий. Детали добываются из альфа-палов с длинной полоской здоровья. За избиение или поимку такого противника дают одну-две детали. Учтите, что из полноценного босса ресурсы не падают. Также детали встречаются в сундуках золотого, фиолетового и красного цветов.

Детали древней цивилизации Фото: Pocketpair

С какими ещё ресурсами у вас были проблемы? Расскажите о них в комментариях.