Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Сериал «Внутри убийцы» (2024, детектив): где смотреть в России, впечатления, отзывы, обзор

«Внутри убийцы» с первой сцены уничтожает новый сезон «Настоящего детектива»: обзор
Слава Петров
Сериал «Внутри убийцы» (2024, детектив)
Аудио-версия:
Комментарии
Очень красивый и атмосферный сериал.

Наши режиссёры успешно снимают комедии, фэнтези и драмы, но лучше всего у них получаются фильмы и сериалы о маньяках. В 2015-м все сходили с ума от «Метода», в 2022-м — от «Казни», в 2023-м — от Фишера. Все эти проекты идеально погружали в мрачную атмосферу, создавали чувство безысходности, заставляли переживать о героях.

22 февраля на «Кинопоиске» стартовало детективное шоу «Внутри убийцы». Новинка не превзойдёт «Метод», но точно войдёт в список сериалов, которые стоит посмотреть фанатам жанра.

«Внутри убийцы»: где смотреть?

На «Кинопоиске». Всего будет пять серий, они выходят по одной в неделю. Финал намечен на 21 марта.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

Материалы по теме
Фильм «Американское чтиво» нужно ценить: это важное кино для всего мира
Фильм «Американское чтиво» нужно ценить: это важное кино для всего мира

Сериалу хватает одной сцены

«Внутри убийцы» стоит смотреть. Режиссёр Владимир Мирзоев, который снял хитовые «Топи», доказывает это уже в открывающей сцене.

Нам показывают девушку, которую играет Анастасия Красовская (милиционер Ирина из «Слова пацана»). Она раздета, привязана к стулу и дрожит от представления, разыгранного поехавшим садистом. Казалось бы, в кадре не происходит ничего, что не видели бы фанаты «Фишера» и «Истории Джеффри Дамера». Вот только снято всё атмосферно, тягуче и убедительно — поэтому духом отчаяния пропитываешься мгновенно.

Для сравнения, авторы четвёртого сезона «Настоящего детектива» весь сезон пытались так же погрузить в депрессию и в итоге провалились.

После безжалостного эпизода режиссёр показывает трудовые будни и даже шутит, но от порождённого вступлением беспокойства уже никуда не деться. Как только эффект начинает угасать, Мирзоев тут же подкидывает новую жесть, которая напрягает не хуже старой.

«Внутри убийцы»

«Внутри убийцы»

Фото: «Кинопоиск»

С эстетикой и атмосферой всё великолепно — как и с главной героиней. Очевидно, что следователь в исполнении Анастасии Евграфовой в прошлом пережила нечто ужасное. Расследуя убийства и погружаясь в логику маньяка, она будто прорабатывает личную травму. Получается плохо: каждый мужчина по-прежнему кажется насильником, перед глазами возникают жуткие картины, в очаровательной улыбке читается глубокая боль.

Милая внешность, выдающиеся профессиональные навыки, определяющая личность моральная травма — всё это создаёт интересный образ. Хочется почаще видеть героиню в кадре и поскорее узнать её секреты.

«Внутри убийцы»

«Внутри убийцы»

Фото: «Кинопоиск»

Увы, первой серии слишком мало, чтобы оценить детективную арку. Нам показывают маньяка, его жертв и ломающих голову полицейских, но к финалу есть ощущение, что даже завязка ещё не закончилась. Чего стоит тот факт, что два главных героя не встретились и толком не начали расследование. В следующих эпизодах хотелось бы видеть больше самого детектива со сбором улик и поиском негодяя.

Все будто на утреннике

К актёрской игре много вопросов. Однозначно хороши главная героиня в исполнении Евграфовой и две жертвы маньяка — среди них как раз Анастасия Красовская из «Слова пацана».

Дальше начинаются проблемы: даже звёздный Тихон Жизневский («Майор Гром») играет как-то вяло и неувлечённо. Его коллеги, наоборот, говорят слишком театрально или же используют фразы, которые не подходят для нормальной речи. В итоге в каждом третьем диалоге есть как минимум капля нелепости.

Именно актёрская игра не даёт окончательно поверить в историю и поставить «Внутри убийцы» в один ряд с лучшими проектами жанра. Впрочем, к финалу первого эпизода к неестественной манере общения привыкаешь.

«Внутри убийцы»

«Внутри убийцы»

Фото: «Кинопоиск»

«Внутри убийцы»: стоит ли смотреть?

Если посмотрели «Фишера», «Метод», «Историю Джеффри Даммера» и жаждете чего-то подобного, не пропускайте новинку. Актёрская игра в ней странная, зато визуал и атмосфера безнадёги цепляют моментально.

Оценка «Внутри убийцы» — 7 из 10

Понравилось

  • Сериал отлично выглядит
  • Злодейства показаны максимально атмосферно
  • На главную героиню приятно смотреть.

Не понравилось

  • Половина каста неубедительна
  • Первый эпизод толком не начал историю.
Материалы по теме
В новом «Настоящем детективе» полно отсылок. Нашли отца Раста Коула и культ Жёлтого короля
В новом «Настоящем детективе» полно отсылок. Нашли отца Раста Коула и культ Жёлтого короля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android