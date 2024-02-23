«Внутри убийцы» с первой сцены уничтожает новый сезон «Настоящего детектива»: обзор

Наши режиссёры успешно снимают комедии, фэнтези и драмы, но лучше всего у них получаются фильмы и сериалы о маньяках. В 2015-м все сходили с ума от «Метода», в 2022-м — от «Казни», в 2023-м — от Фишера. Все эти проекты идеально погружали в мрачную атмосферу, создавали чувство безысходности, заставляли переживать о героях.

22 февраля на «Кинопоиске» стартовало детективное шоу «Внутри убийцы». Новинка не превзойдёт «Метод», но точно войдёт в список сериалов, которые стоит посмотреть фанатам жанра.

«Внутри убийцы»: где смотреть?

На «Кинопоиске». Всего будет пять серий, они выходят по одной в неделю. Финал намечен на 21 марта.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

Сериалу хватает одной сцены

«Внутри убийцы» стоит смотреть. Режиссёр Владимир Мирзоев, который снял хитовые «Топи», доказывает это уже в открывающей сцене.

Нам показывают девушку, которую играет Анастасия Красовская (милиционер Ирина из «Слова пацана»). Она раздета, привязана к стулу и дрожит от представления, разыгранного поехавшим садистом. Казалось бы, в кадре не происходит ничего, что не видели бы фанаты «Фишера» и «Истории Джеффри Дамера». Вот только снято всё атмосферно, тягуче и убедительно — поэтому духом отчаяния пропитываешься мгновенно.

Для сравнения, авторы четвёртого сезона «Настоящего детектива» весь сезон пытались так же погрузить в депрессию и в итоге провалились.

После безжалостного эпизода режиссёр показывает трудовые будни и даже шутит, но от порождённого вступлением беспокойства уже никуда не деться. Как только эффект начинает угасать, Мирзоев тут же подкидывает новую жесть, которая напрягает не хуже старой.

«Внутри убийцы» Фото: «Кинопоиск»

С эстетикой и атмосферой всё великолепно — как и с главной героиней. Очевидно, что следователь в исполнении Анастасии Евграфовой в прошлом пережила нечто ужасное. Расследуя убийства и погружаясь в логику маньяка, она будто прорабатывает личную травму. Получается плохо: каждый мужчина по-прежнему кажется насильником, перед глазами возникают жуткие картины, в очаровательной улыбке читается глубокая боль.

Милая внешность, выдающиеся профессиональные навыки, определяющая личность моральная травма — всё это создаёт интересный образ. Хочется почаще видеть героиню в кадре и поскорее узнать её секреты.

«Внутри убийцы» Фото: «Кинопоиск»

Увы, первой серии слишком мало, чтобы оценить детективную арку. Нам показывают маньяка, его жертв и ломающих голову полицейских, но к финалу есть ощущение, что даже завязка ещё не закончилась. Чего стоит тот факт, что два главных героя не встретились и толком не начали расследование. В следующих эпизодах хотелось бы видеть больше самого детектива со сбором улик и поиском негодяя.

Все будто на утреннике

К актёрской игре много вопросов. Однозначно хороши главная героиня в исполнении Евграфовой и две жертвы маньяка — среди них как раз Анастасия Красовская из «Слова пацана».

Дальше начинаются проблемы: даже звёздный Тихон Жизневский («Майор Гром») играет как-то вяло и неувлечённо. Его коллеги, наоборот, говорят слишком театрально или же используют фразы, которые не подходят для нормальной речи. В итоге в каждом третьем диалоге есть как минимум капля нелепости.

Именно актёрская игра не даёт окончательно поверить в историю и поставить «Внутри убийцы» в один ряд с лучшими проектами жанра. Впрочем, к финалу первого эпизода к неестественной манере общения привыкаешь.

«Внутри убийцы» Фото: «Кинопоиск»

«Внутри убийцы»: стоит ли смотреть?

Если посмотрели «Фишера», «Метод», «Историю Джеффри Даммера» и жаждете чего-то подобного, не пропускайте новинку. Актёрская игра в ней странная, зато визуал и атмосфера безнадёги цепляют моментально.

Оценка «Внутри убийцы» — 7 из 10

Понравилось

Сериал отлично выглядит

Злодейства показаны максимально атмосферно

На главную героиню приятно смотреть.

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