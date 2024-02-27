«Люди сейчас помешаны на толерантности»: Интервью c Дмитрием DM Дорохиным из Entity Dota 2

Поговорили о игровой мете, тенденциях в действиях Valve и о том, как The International отходит на второй план.

Одним из участников Игр будущего в Казани стал русскоязычный состав клуба Entity из Индии. Команда даже с заменой показала неплохую игру, но дважды уступила китайским грандам и заняла в итоге 5–8-е место.

Несмотря на не лучшее настроение, российский оффлейнер Дмитрий DM Дорохин согласился пообщаться с нами. Игрок рассказал «Чемпионату» о своём отношении к текущей мете игры и о том, почему прежде культовый The International теперь уступает в статусе супертурниру в Саудовской Аравии.

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— Привет! Начнём с глобального патча, недавно анонсированного Valve — каких изменений в игре ждёшь ты?

— Ну, очевидно, хочется, чтобы мета немного перевернулась — для этого нужно немного изменить сильных героев. Хотя сейчас мета на самом деле меняется сама собой, в этом плане патч довольно интересный. Такое редко бывает: никаких изменений геймплея нет, а мета меняется.

— Тем не менее есть же несколько героев, которые будто выпали из меты давно и не возвращаются, разве нет?

— Их мало, только какой-нибудь Leshrac. Его точно надо бафать, потому что это сейчас не герой, никто в здравом уме не возьмёт его. Из такого ещё — Beastmaster, Lycan то же самое… ну, в целом патч такой, что саммонеров совсем «убили». Нужно сделать что-то, чтобы герои с призванными существами вернулись в игры, это будет честно.

Сейчас их нет, возможно, из-за того, что сейчас Shiva’s Guard слишком сильна. Её можно купить уже к 15-й минуте, и у таких героев становится совсем мало урона. Плюс Helm of the Overlord (усиленный Dominator) сейчас очень слаб.

За 5–8-е место на Играх будущего Entity получит $ 35 тыс. Фото: Оргкомитет Игр будущего

— Хотел спросить про сравнительно новую вещь — баннер Рошана, усиливающий крипов на одной из линий. Насколько тебе нравится эта идея и как её можно доработать?

— Довольно интересная механика, на самом деле. Возможно, стоит сделать так, чтобы баннер могли сломать только атаки героев — сейчас в абсолютно любой игре Фурион может нажать телепорт, спруты, пеньки и убить его в соло, что довольно абсурдно.

То есть ты убиваешь второго Рошана, и это преимущество теряется от простой пачки «пеньков». При том, что есть Аганим и Сыр — насколько много тебе это даёт! В общем, да, единственная проблема — что баннер очень легко ломается.

— Как тебе текущая мета на аркаду, с продолжительными тимфайтами и толстыми героями, относительно того что было раньше?

— На «Инте» в мете были герои, которые покупали Blademail и Heart of Tarrasque. Тот же Kunkka появлялся чуть ли не в каждой третьей игре — он берёт Blademail с Heart of Tarrasque и Aghanim, и всё, не убить героя.

Так что это уже довольно долгое время продолжается, но в целом согласен — сейчас игра сводится к тому, что даже соло-килл будто не сделать. Все делятся по карте по-умному (или, по крайней мере, стараются поделиться), чтобы создать какое-то давление.

Это даже интересно — сейчас зачастую многие кор-герои не убьют в соло «пятёрку». 10 лет назад Кентавр нажимал Blink Dagger, стан, второй спелл и стирал с карты Lion или Crystal Maiden. Сейчас он не убьёт никого, даже имея нормальные предметы уровня Shiva’s Guard.

Во время шоу-матча DM выступил вратарём и за счёт нескольких сейвов помог клубу заработать ещё $ 50 тыс. Фото: Оргкомитет Игр будущего

— Что касается последних изменений Valve, не связанных с геймплеем — система порядочности, баны читеров и смурфов (вторых аккаунтов)…

— Ну, порядочность у меня всегда была 12 000, максимальная, она у меня не изменилась. По поводу банов читов — это, очевидно, правильный шаг, Valve большие молодцы.

А вот по поводу банов смурфов — спорно. Всё-таки многие люди находили отдушину в том, чтобы поиграть, допустим, на аккаунте, на котором на 500 MMR меньше, чем на мейне — просто немного расслабиться, не суперстараться. Но, наверное, для большинства людей это скорее позитивное решение.

— Должны ли у профессиональных игроков быть смурфы для тренировок?

— На мой взгляд, должны, но люди сейчас очень помешаны на, скажем так, толерантности и равенстве, и поэтому у про-игроков уже не будет какого-то особого статуса. Думаю даже, что наступит день, когда нам уберут вот эту отметку про-игрока, чтобы киберспортсмены могли ещё и в low priority попадать. Чтобы все точно были равны, всё было толерантно, по-европейски, скажем так.

— Насколько новая система турниров хуже или лучше для вашей команды, чем Dota Pro Circuit?

— Не знаю, мне кажется, что у нас было бы больше шансов проявить себя при длинном сезоне DPC, потому что сейчас мы, очевидно, не на пике своей командной игры. Но в целом нормальная система — просто если ты недостаточно хорошо играешь, то на турниры ты не ездишь. К сожалению, мы пока что недостаточно хорошо играем.

— Есть мнение, что отмена трансферных окон негативно повлияла не сцену: слишком много трансферов, постоянные замены… На твой взгляд, какой подход правильнее — пытаться свапать игроков в поиске идеального сочетания или пытаться сыграться, даже если сначала не всё получается?

— В моём понимании куда адекватнее выглядит вариант, где вы уже собираете состав, где плюс-минус все игроки видят возможность побеждать друг с другом. И если что-то не получается, логично было бы пытаться исправить ошибки и собраться, нежели просто менять состав. Но это кому как: некоторые команды могут чуть ли не полсостава менять по ходу сезону по несколько раз.

На последний чемпионат мира The International Дмитрий поехал в роли тренера 9Pandas — команда заняла 9–12-е место Фото: Valve

— Что сейчас интереснее, Riyadh Masters или The International?

— Рияд, абсолютно точно. Это лучшие условия: место проведения, качество проведения и так далее. Это более высокий призовой фонд. И в целом чувствуется, насколько этот ивент важен для для Саудовской Аравии, как в него вкладываются организаторы — в то время как на «Инте» я совсем не чувствовал такого.

— Как тебе последний The International, на котором ты был в роли тренера 9Pandas?

— Не понравился.

— Всё чаще опять идут разговоры, что «Дота» умирает» и так далее. Как ты относишься к этому?

— Люди много чего говорят, но я бы не прямо сказал, что «Дота» умирает. Люди говорят с 2010 года, что Warcraft умирает — сейчас 2024 год, в Warcraft играют несколько миллионов человек. Так что я не прямо бы слушал, что говорят люди.

— Но на всякий случай, уже есть идеи, чем дальше заняться в жизни без Dota 2?

— Ммм… да есть пара идей, скажем так.

— Пока секрет?

— Да, оставим на потом.

— Спасибо за интервью! Может, есть слова для болельщиков?

— Да, конечно. Болейте за нас, будем стараться показать свою лучшую игру, насколько это возможно. Мы стараемся выкладываться на все 100%.