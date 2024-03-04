Бесплатные коды для игры «Мир танков» в марте 2024 года

Каждый месяц в «Мире танков» игроки могут добыть бесплатные предметы. Для этого достаточно воспользоваться рабочим промокодом или ежедневно посещать сайт. В этом гайде мы расскажем о всех мартовских бонусах: рабочих промокодах, табель-календаре и призовом боксе.
Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в марте 2024 года)
23FEBMIRTANKOV — временный промокод, приуроченный к 23 февраля. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт:
3 дня Танкового премиум-аккаунта;
2D-стиль «Страж Родины»;
эмблема «Флаг России»;
эмблема «Флаг Беларуси»;
аренда танка VII ИС-2М на 3 дня (слот и 100% экипаж);
аренда танка № VI СУ-100Y на 3 дня (слот и 100% экипаж);
аренда танка VIII СТГ Гвардеец на 3 дня (слот и 100% экипаж).
L1CHTKA111 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт:
1 личный резерв: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.
CREWSTEADYHAND — майский бонус-код для «Мира танков». Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт:
5 предбоевых инструкций «Без резких движений».
JULY3BY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню независимости Республики Беларусь. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2024 года.
Что даёт:
3 дня танкового премиум-аккаунта;
5 задач на x5 опыта для любой техники;
2D-стиль «Квiтней, Беларусь!»;
6 декалей «Минск (репродукция)»;
6 эмблем «Флаг Беларуси».
B1ACKVAS1 — временный промокод.
Что даёт:
50 000 серебра.
NDAYOFUNITY23RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню народного единства. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт:
3 дня танкового премиум-аккаунта;
2D-стиль «Триколор»;
6 декалей «Флаг России»;
3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час;
3 личных резерва: +50% к боевому опыту на 1 час.
«Мир танков»
Фото: Lesta
KATP1HA — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт:
50 золота.
MIRKORABLEI8LET — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт:
1 день танкового премиум-аккаунта;
6 надписей «Гремящий»;
6 декалей «Долгожданный трофей»;
3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.
CBET917A — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт:
1 личный резерв: +50% к боевому опыту на 1 час.
LESTAGAMES23 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт:
3 дня танкового премиум-аккаунта;
5 задач на x5 опыта для любой техники;
6 декалей «Стальное трио»;
2D-стиль «Стальной союз».
JUNE12RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню России. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2024 года.
Что даёт:
3 дня танкового премиум-аккаунта;
5 задач на x5 опыта для любой техники;
2D-стиль «Триколор»;
6 декалей «Медведь в прыжке»;
6 эмблем «Флаг России».
MT2023TDAY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню танкиста. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 15 сентября 2024 года.
Что даёт:
3 дня танкового премиум-аккаунта;
6 надписей «С днём танкиста!»;
2D-стиль «Экипаж машины боевой»;
2 личных резерва «+100% к боевому опыту на 1 час».
OCT23MT4BKOHTAKTE — ежемесячный промокод на октябрь 2024 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт:
50 золота.
TEMH1BAH — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт:
1 день танкового премиум-аккаунта.
MTSEP4TELEGRAM — ежемесячный промокод на сентябрь 2024 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт:
1 личный резерв: +50% к кредитам на 1 час.
EASYSTART — стартовый бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт:
премиумный танк четвёртого уровня Matilda LVT — для новых игроков;
100% экипаж для танка — для новых игроков;
1 слот в ангаре — для новых игроков;
500 золота — для новых игроков;
1 большой ремкомплект — для активных игроков.
VICTORYDAYLESTA — бонус-код для «Мира танков» ко Дню Победы. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт:
3 дня танкового премиум-аккаунта;
9 задач на x5 опыта для любой техники;
6 декалей «Звезда Сталинграда»;
2D-стиль «200 дней и ночей».
Пользователи, которые не посещали игру в течение 100 дней, могут активировать пригласительные промокоды стримеров. После этого нужно открыть игру и сыграть один матч, что добыть премиум-танк восьмого уровня, а также получить дополнительные миссии:
GRANNYMT23 — танк T-77;
LEBWAMT23 — танк T-77;
YUSHAMT23 — танк T-77;
KAMAZMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;
JOVEMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105…
«Мир танков»
Фото: Lesta
Кроме бонус-кодов каждый новичок может активировать пригласительные промокоды при создании аккаунта:
IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», КВ-122 и СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;
TANKOLET — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;
MIRTAHKOV — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T-127 с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда KB-1 экранированный на 10 битв;
RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T-34 с Л-11 с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;
MTLESTA — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;
TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T-34 экранированный с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;
TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк KB-1 экранированный с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объекта 244» на 10 битв.
Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»
Помимо активации бонус-кодов, игроки могут забрать бесплатные награды из табель-календаря. Для этого необходимо пройти несколько простых шагов:
- Ежедневно заходить в табель-календарь «Мира танков».
- Щёлкнуть на доступный день в календаре и получить бесплатный предмет.
- Открыть игру для переноса награды на аккаунт.
- Ежедневно заходить на сайт в табель-календарь и выполнять указанные выше шаги.
За сутки геймер может добыть только одну награду. Обновление табель-календаря происходит в 3:00 мск. Если игрок пропустит день, то он не сможет перейти к другой награде, пока не заберёт последний доступный предмет. После получения предмета обязательно заходите в игру, так как награда не будет зафиксирована на аккаунте без этого.
Табель
Фото: Lesta
Если пройти все шаги, то за март можно получить 31 награду:
100 золота;
100 бонов;
20 000 кредитов;
2 дня Танкового премиум-аккаунта;
2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
6 предбоевых инструкций («Концентрация на цели», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Искусство сбивать пламя» и «Продувка воздуховодов»);
2 малых ремкомплекта;
2 малых огнетушителя;
3 малые аптечки;
2 демонтажных набора;
2D-стиль «Котики распустились»;
3 декали «Всё коту масленица»;
3 декали «ИС идёт на взлёт»;
3 декали «У меня лапки»;
8 эмблем «Филиппинский жасмин»;
1 контейнер «Путь воина».
«Мир танков»
Фото: Lesta
Помимо табель-календаря, всем игрокам доступен Prizebox. Заполучить дополнительные награды удастся на сайте.
Если игрок недавно участвовал в матче, то он сможет добыть купоны со скидкой на покупку, предбоевые инструкции и прочие более простые награды.
Если пользователь давно не заходил в бой, то ему предоставят боевые задачи и премиум-статус. После выполнения полученных миссий каждому игроку добавят серебро, опыт и личные резервы на аккаунт. Обращаем внимание, что список наград может меняться со временем.