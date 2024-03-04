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Бесплатные коды для игры «Мир танков» в марте 2024 года

Каждый месяц в «Мире танков» игроки могут добыть бесплатные предметы. Для этого достаточно воспользоваться рабочим промокодом или ежедневно посещать сайт. В этом гайде мы расскажем о всех мартовских бонусах: рабочих промокодах, табель-календаре и призовом боксе.

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в марте 2024 года)

23FEBMIRTANKOV — временный промокод, приуроченный к 23 февраля. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт:

3 дня Танкового премиум-аккаунта;

2D-стиль «Страж Родины»;

эмблема «Флаг России»;

эмблема «Флаг Беларуси»;

аренда танка VII ИС-2М на 3 дня (слот и 100% экипаж);

аренда танка № VI СУ-100Y на 3 дня (слот и 100% экипаж);

аренда танка VIII СТГ Гвардеец на 3 дня (слот и 100% экипаж).

L1CHTKA111 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт:

1 личный резерв: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.

CREWSTEADYHAND — майский бонус-код для «Мира танков». Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт:

5 предбоевых инструкций «Без резких движений».

JULY3BY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню независимости Республики Беларусь. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2024 года.

Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

2D-стиль «Квiтней, Беларусь!»;

6 декалей «Минск (репродукция)»;

6 эмблем «Флаг Беларуси».

B1ACKVAS1 — временный промокод.

Что даёт:

50 000 серебра.

NDAYOFUNITY23RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню народного единства. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

2D-стиль «Триколор»;

6 декалей «Флаг России»;

3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час;

3 личных резерва: +50% к боевому опыту на 1 час.

«Мир танков» Фото: Lesta

KATP1HA — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт:

50 золота.

MIRKORABLEI8LET — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт:

1 день танкового премиум-аккаунта;

6 надписей «Гремящий»;

6 декалей «Долгожданный трофей»;

3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.

CBET917A — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт:

1 личный резерв: +50% к боевому опыту на 1 час.

LESTAGAMES23 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

6 декалей «Стальное трио»;

2D-стиль «Стальной союз».

JUNE12RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню России. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2024 года.

Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

2D-стиль «Триколор»;

6 декалей «Медведь в прыжке»;

6 эмблем «Флаг России».

MT2023TDAY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню танкиста. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 15 сентября 2024 года.

Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

6 надписей «С днём танкиста!»;

2D-стиль «Экипаж машины боевой»;

2 личных резерва «+100% к боевому опыту на 1 час».

OCT23MT4BKOHTAKTE — ежемесячный промокод на октябрь 2024 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт:

50 золота.

TEMH1BAH — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт:

1 день танкового премиум-аккаунта.

MTSEP4TELEGRAM — ежемесячный промокод на сентябрь 2024 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт:

1 личный резерв: +50% к кредитам на 1 час.

EASYSTART — стартовый бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт:

премиумный танк четвёртого уровня Matilda LVT — для новых игроков;

100% экипаж для танка — для новых игроков;

1 слот в ангаре — для новых игроков;

500 золота — для новых игроков;

1 большой ремкомплект — для активных игроков.

VICTORYDAYLESTA — бонус-код для «Мира танков» ко Дню Победы. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

9 задач на x5 опыта для любой техники;

6 декалей «Звезда Сталинграда»;

2D-стиль «200 дней и ночей».

Пользователи, которые не посещали игру в течение 100 дней, могут активировать пригласительные промокоды стримеров. После этого нужно открыть игру и сыграть один матч, что добыть премиум-танк восьмого уровня, а также получить дополнительные миссии:

GRANNYMT23 — танк T-77;

LEBWAMT23 — танк T-77;

YUSHAMT23 — танк T-77;

KAMAZMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;

JOVEMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105…

«Мир танков» Фото: Lesta

Кроме бонус-кодов каждый новичок может активировать пригласительные промокоды при создании аккаунта:

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», КВ-122 и СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

MIRTAHKOV — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T-127 с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда KB-1 экранированный на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T-34 с Л-11 с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T-34 экранированный с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк KB-1 экранированный с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объекта 244» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Помимо активации бонус-кодов, игроки могут забрать бесплатные награды из табель-календаря. Для этого необходимо пройти несколько простых шагов:

Ежедневно заходить в табель-календарь «Мира танков».

Щёлкнуть на доступный день в календаре и получить бесплатный предмет.

Открыть игру для переноса награды на аккаунт.

Ежедневно заходить на сайт в табель-календарь и выполнять указанные выше шаги.

За сутки геймер может добыть только одну награду. Обновление табель-календаря происходит в 3:00 мск. Если игрок пропустит день, то он не сможет перейти к другой награде, пока не заберёт последний доступный предмет. После получения предмета обязательно заходите в игру, так как награда не будет зафиксирована на аккаунте без этого.

Табель Фото: Lesta

Если пройти все шаги, то за март можно получить 31 награду:

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

2 дня Танкового премиум-аккаунта;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Концентрация на цели», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Искусство сбивать пламя» и «Продувка воздуховодов»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

3 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

2D-стиль «Котики распустились»;

3 декали «Всё коту масленица»;

3 декали «ИС идёт на взлёт»;

3 декали «У меня лапки»;

8 эмблем «Филиппинский жасмин»;

1 контейнер «Путь воина».

«Мир танков» Фото: Lesta

Помимо табель-календаря, всем игрокам доступен Prizebox. Заполучить дополнительные награды удастся на сайте.

Если игрок недавно участвовал в матче, то он сможет добыть купоны со скидкой на покупку, предбоевые инструкции и прочие более простые награды.

Если пользователь давно не заходил в бой, то ему предоставят боевые задачи и премиум-статус. После выполнения полученных миссий каждому игроку добавят серебро, опыт и личные резервы на аккаунт. Обращаем внимание, что список наград может меняться со временем.