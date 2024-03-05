«Сталкер» на машине: какой получилась Pacific Drive — обзор игры про выживание и аномалии

2024-й пора назвать годом выживалок. За два месяца вышли Palworld с «покемонами», Enshrouded с исследованием мира в духе «Готики» и Nightingale, где герой крафтил не только топоры с палатками, но и целые миры.

Впрочем, самым самобытным выживачем оказалась Pacific Drive. Дело в элементах рогалика и том факте, что улучшать нужно не героя или жилище, а машину. Хватило ли этого, чтобы развлечь игроков?

Pacific Drive: как играть?

Игра доступна в российском Steam за 1799 рублей, а также она вышла на PS5. Есть русские субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Kepler Interactive.

Аномалии против машины

События разворачиваются в мистической зоне в американской глубинке. Когда-то там вели эксперименты, но после пары трагедий программу свернули, а персонал эвакуировали. Во вступлении герой волей случая оказывается в зоне. Там он неожиданно встречает выживших учёных и вместе с ними планирует побег.

Люди дают толковые советы, но главный помощник — необычная машина. Дело в том, что ездить вы будете на аномалии, принявшей форму железного коня. Она постепенно овладевает мыслями героя, западает ему в душу и порождает вопрос: «А стоит ли вообще уезжать?» При этом отказаться от авто нельзя: территория слишком большая, а через аномалии пешком не пройти.

Без машины никуда Фото: Kepler Interactive

Весь геймплей — поездки по разным уголкам зоны и сбор ресурсов. Всё же изначально машина походит на развалюху и ломается от каждого чиха. Чтобы нормально выживать, нужно поменять кустарные двери на стальные, установить на двигатель модификаторы, разместить на крыше багажник. Для этого собирайте ресурсы для крафта вроде металлолома, ткани, скотча, резины.

Спокойно исследовать мир не выйдет. Во-первых, машина требует ухода: заправляйте её, заряжайте аккумулятор, ставьте новые шины и боковые двери. Во-вторых, повсюду зловещие аномалии: посреди дороги внезапно вырастают стены, вышки бьют током, роботы тащат ваше авто на свалку, жуткие фигурки идут следом и взрываются. Выжить посреди такого бардака трудно.

Портал в другую локацию Фото: Kepler Interactive

Медитативно и даже скучно

Особенность Pacific Drive в неторопливом и завораживающем геймплее. Вы своими руками заводите двигатель, используете ручник, включаете дворники, захлопываете двери. Затем едете по неприветливому миру, избегаете аномалий и постоянно рискуете, выбираясь наружу и добывая материалы с помощью лома, утилизатора, особого пылесоса. Благодаря музыке, таинственной атмосфере и аномалиям процесс увлекает.

Есть и драйвовые моменты, когда вы несётесь к авто с радиоактивной штукой и открываете важный портал, к которому ещё успеть нужно. Но основной игровой процесс — чистая медитация. В Pacific Drive все проблемы решаются с помощью аккуратности и терпеливости. Это подчёркивает даже езда, где вы идеально чувствуете машину и боитесь во что-либо врезаться.

Все локации окутаны тайной Фото: Kepler Interactive

Такой геймплей подойдёт геймерам, которые с головой погружаются в игру, а затем расслабленно возят грузы в «Дальнобойщиках» или SnowRunner. Их не беспокоит, что процесс монотонный, а ничего нового разработчики не предлагают.

Но если вы жаждете драйва и разнообразия, вряд ли долго продержитесь в мире Pacific Drive. Скорее всего, пару часов полюбуетесь миром, изучите аномалии, слегка прокачаете авто — и заскучаете. А когда перед носом закроется портал в другую локацию, вообще взбеситесь, ведь рутину придётся повторить.

Всё это ещё и с элементами рогалика. После смерти часть прогресса теряется, а на вылазки можно ходить до бесконечности.

Утилизирую раздолбанную машину Фото: Kepler Interactive

Pacific Drive: стоит играть?

Если ищете медитативную игру с приятной сталкеровской атмосферой, Pacific Drive вам понравится. Но геймеров, жаждущих вызова и разнообразия, новинка быстро утомит.

Оценка Pacific Drive — 7 из 10

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Завораживающий мир с аномалиями

Управлять автомобилем приятно

Интересная прокачка машины.

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