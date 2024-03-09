«Джентльмены» — великолепный сериал Гая Ричи. В нём есть всё, за что мы любим режиссёра

В России к Гаю Ричи испытывают особые чувства: режиссёра полюбили ещё за «Карты, деньги, два ствола» и до сих пор носят на руках. Обожанию не помешали даже посредственные фильмы вроде «Операции Фортуна» и «Унесённых» — всё же после них Ричи обязательно исправлялся, выпуская то брутального «Переводчика», то гениальных «Джентльменов».

К слову, именно «Джентльмены» — самый высокооценённый проект Ричи в России. Неудивительно, что кино о харизматичном торговце травкой стало основой для новой франшизы.

7 марта на Netflix вышел одноимённый сериал: в плане сюжета, диалогов, харизмы героев он ожидаемо несколько уступает фильму, но кратно превосходит большинство шоу Netflix. Вот почему фанатам криминальных драм не стоит пропускать новинку.

«Джентльмены»: информация о сериале

Название: «Джентльмены» (The Gentlemen)

Режиссёры: Гай Ричи, Дэвид Кэффри, Эрен Криви, Нима Нуризаде

Актёры: Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Дэниэл Ингс, Джанкарло Эспозито и другие

Дата выхода: 7 марта 2024 года

Жанр: боевик, комедия, криминал

Страна: Великобритания, США

«Джентльмены»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже вышли на Netflix. Официальной русской озвучки нет, только субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал пропитан стилем Ричи

В центре сюжета молодой аристократ. Когда-то он сбежал из родового поместья и стал солдатом, но после смерти отца неожиданно возглавил семью. Думаете, теперь спокойно насладится роскошью? Нет! Брат задолжал бандитам бешеные деньги, над владениями словно коршун кружит интеллигентный и безжалостный мафиози, а под контейнерами рядом с домом, оказывается, выращивают травку — прямо по схеме из оригинального фильма.

Эти проблемы изначально кажутся сложными, а со временем вообще становятся нерешаемыми. Всё же герои творят глупости, злодеи обманывают ожидания, ставки стремительно растут. Чего стоит финал первого эпизода, где уже улаженная проблема из-за сиюминутного всплеска эмоций практически хоронит героев. К слову, тот момент шокирует, но соответствует стилю Ричи — режиссёр часто проворачивает столь безумные трюки, и каждый раз удачно.

Аристократ и его опасная напарница Фото: Netflix

«Джентльмены» вообще пропитаны духом Гая Ричи. Тут завораживающие диалоги с игрой слов и убойным юмором, чудаковатые злодеи с яркой чертой и беспощадным нравом, множество напряжённых ситуаций, где нерв неторопливо натягивается и наконец лопается, порождая хаос. Оценив всё это, поклонники режиссёра почувствуют себя как дома.

Любопытно, что Ричи придумал сериал, спродюсировал его и написал сценарий, но лично срежиссировал всего два эпизода. При этом я бы не назвал эти эпизоды лучшими: постановщики вроде Дэвида Кэффри («Острые козырьки») ничуть не уступают легенде кино.

Этот эпизод вы не забудете никогда Фото: Netflix

Отмечу, что прямого отношения к фильму сериал не имеет. Единственная связь — группировка, которая ведёт деятельность на территории несостоятельных аристократов. В общем, рассчитывайте на самостоятельный сюжет с новыми героями.

Актёры не Макконахи и Фарреллы, но справляются

Если случайно наткнётесь на «Джентльменов», сразу распознаете проект Гая Ричи. Это заметно уже по актёрскому составу: многие лица уже появлялись в фильмах режиссёра. За порядок во владениях отвечает персонаж Винни Джонса, он снимается у Ричи со времён «Карты, деньги, два ствола». Чистильщика, устраняющего следы преступлений, играет Дар Салим, тот самый афганец из «Переводчика».

Хотя на ключевых ролях новые люди, все они идеально вписались в криминальный сериал. Взять хотя бы Тео Джеймса, который наконец расширил эмоциональный диапазон. В отличие от саги о дивергенте, тут он бывает холодным и вспыльчивым, сильным и уязвимым, уверенным и потерянным. Конечно, ему далеко до харизмы Макконахи, но смотреть на актёра всё равно приятно.

Пока это лучшая роль Тео Джеймса Фото: Netflix

А вот Джанкарло Эспозито играет привычного для себя персонажа — расчётливого злодея, который растапливает сердце улыбкой, а затем беспощадно убивает. Образ вроде бы привычен, но до сих идеально работает: персонажа по-настоящему опасаешься.

Сердцем фильма стала Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте»). Её героиня управляет нелегальным бизнесом и кажется очаровательной девицей: решает проблемы партнёров, сохраняет холодную голову, искренне вовлекается в каждую задачу. Вот только в важные для бизнеса моменты миловидность испаряется, уступая тигриному оскалу. Неудивительно, что именно вокруг яркой дамы крутится основной сюжет.

Винни Джонс традиционно крут Фото: Netflix

«Джентльмены»: стоит ли смотреть?

Гай Ричи удачно зашёл на территорию телевидения. Конечно, сериалу не хватает харизмы оригинальных «Джентльменов», но он всё равно дико увлекает, вынуждая смотреть один эпизод за другим.

Оценка «Джентльменов» — 8 из 10

Понравилось

Все герои запоминаются

Много отличных диалогов

Самые напряжённые эпизоды хочется пересматривать.

Не понравилось