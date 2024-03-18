Где и как получить подарки на годовщину Honkai: Star Rail

Разработчики Honkai: Star Rail провели традиционную трансляцию, посвящённую релизу нового патча. При этом часть стрима была посвящена празднику — 26 апреля игре исполнится уже один год.

В часть этого обновление 2.1, которое выйдет уже 27 марта, будет содержать несколько тематических событий с подарками для игроков — ниже мы расскажем, как не пропустить ничего важного и получить все бесплатные награды на годовщину проекта.

Все подробности о новой версии Детали со стрима разработчиков Honkai Star Rail о патче 2.1: новые герои, ивенты и баннеры

Как получить бесплатные «крутки» в версии 2.1

Прежде всего скоро в Honkai: Star Rail вернётся логин-ивент — чтобы забрать награды, нужно всего лишь каждый день заходить в игру. Всего семь дней — и вы получите 20 особых прыжков для ивентовых баннеров с персонажами и оружием.

Обычно такое событие доступно с самого начала патча и длится до его завершения: так что все прыжки можно получить как в первую неделю (с 27 марта по 2 апреля), так и в последнюю — как удобно. Отметим лишь, что в честь праздника награды удвоены — 20 «круток» вместо 10.

Заходить в игру семь дней подряд необязательно — достаточно просто набрать семь логинов Фото: HoYoverse

Помимо этого, через год со дня релиза HSR все игроки получат на внутриигровую почту 1600 звёздного нефрита. Письма будут отправлены 26 апреля — достаточно будет зайти в меню и нажать на иконку конверта.

Нефрит немного ценнее золотых квитков, ведь при желании его можно обменять на любой тип прыжка и использовать в любом баннере, а также пополнять запас энергии при фарме ресурсов или артефактов.

По сути, это ещё 10 бесплатных «круток» — в итоге получается уже 30 Фото: HoYoverse

Ивент «Звёздная одиссея» — что уже известно

Одним из событий в версии 2.1 будет настольная игра, в которой можно будет освежить свои воспоминания о приключениях в Honkai: Star Rail за минувший год. Точное время проведения пока неизвестно, но это не главный ивент — поэтому стоит ждать начала в середине апреля.

Геймплей будет напоминать монополию: персонаж каждый день бросает кубик и передвигается по карте, участвуя в активностях и набирая валюту. Разработчики отмечают, что можно будет заочно соперничать с друзьями, но, как это будет реализовано, пока тоже неясно.

Среди наград обещают инструмент для создания артефакта, новые обои на телефон и звёздный нефрит. Судя по обложке ивента со стрима, игроки смогут получить 520 нефрита за полное прохождение и ещё минимум 240 нефрита (возможно, больше) за заработанную валюту.

Скорее всего, нефрита из «Звёздной одиссеи» может хватить ещё на шесть-восемь бесплатных прыжков Фото: HoYoverse

Другие награды на годовщину Honkai Star Rail

Помимо ресурсов и косметических наград в ивенте, разработчики Honkai: Star Rail подготовили ещё пару полезных бонусов в честь праздника.

300% наград с планарными украшениями и артефактами. В дни ивента фармить усиления для персонажей станет куда проще — ежедневно можно будет несколько раз получать тройную награду после прохождения подземелья.

Сброс всех бонусов за первую покупку в магазине. Помощь донатерам — впервые покупая пак в HSR, игрок получал в два раза больше звёздного нефрита. После релиза 2.1 такое можно будет провернуть ещё раз (работает с каждым набором отдельно).

Бонус действует на все позиции, кроме самой дешёвой Фото: HoYoverse

Также ко дню рождения игры разработчики подготовили несколько браузерных событий. Одно из них — «Иммерсивная выставка», которое доступно уже сейчас по ссылке. Залогинившись, на странице ивента, можно в деталях рассмотреть экспозицию и сделать фото.

А по кнопке «Получить награду» откроются различные задания и мини-игры — за их выполнение можно получить промокоды на 120 звёздного нефрита и еду. А в финале разработчики обещают разыграть между всеми участниками iPhone 15 Pro и PlayStation 5.

Позже в этом разделе станут доступны и другие праздничные ивенты Фото: HoYoverse

Бесплатные награды в версии 2.1 — персонаж и нефрит

Помимо бонусов на годовщину, игроки в Honkai: Star Rail смогут бесплатно получить одного персонажа и донатную валюту, проходя новый контент в течение версии 2.1.

За ивент «Истории на дне стакана», в котором игрокам предложат попробовать себя в роли бармена и готовить коктейли местным монстрам, можно будет получить четырёхзвёздочного героя на выбор.

После полного прохождения события каждый сможет выбрать себе «четвёрку» — всего представлено восемь вариантов, в том числе и новый персонаж изобилия (лечение союзников) Галлахер. Таким образом, на него не нужно будет тратить нефрит с баннере — но при этом потребуется подождать до конца ивента.

При этом в списке отсутствуют многие четырёхзвёздочные персонажи — например, Тинъюнь и Сампо Фото: HoYoverse

По приблизительным подсчётам, всего без вложений можно будет получить валюты более чем на 100 попыток открыть баннер. А с пропуском снабжения и боевым пропуском число можно увеличить до 140–150 прыжков — это почти два гарантированных пятизвёздочных персонажа:

награды за годовщину — 30 прыжков;

исследование новых областей и прохождение сюжета — около 10 прыжков;

временные события и ивенты — около 15 прыжков;

прохождение виртуальной вселенной — около 10 прыжков;

ежедневные задания — около 15 прыжков;

«Зал забвения» и «Чистый вымысел» — около 15 прыжков;

обновление магазина в апреле и мае — 10 прыжков.

При этом стоит учитывать, что 100 «круток» в формате free-to-play можно будет получить только к концу версии 2.1. Этого может не хватить на Ахерон, баннер которой будет доступен только в первой половине — поэтому обращайте внимание на свои запасы нефрита и используйте их с умом.