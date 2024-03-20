Сейчас это самый популярный российский сериал года.

Недавно завершился первый сезон «Бедные смеются, богатые плачут». Авторы сериала умело смешали драму, комедию и реалити-шоу — так и создали сверхпопулярный хит, который гарантированно получит продолжение. Но что известно о втором сезоне?

«Бедные смеются, богатые плачут»: информация о сериале

Название: «Бедные смеются, богатые плачут»

Режиссёры: Сергей Куваев, Наталия Вагонова, Анна Лобанова

Актёры: Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Алёна Хмельницкая и другие

Дата выхода: 12 февраля 2024 года

Жанр: мелодрама, драма

Страна: Россия

«Бедные смеются, богатые плачут»: где смотреть?

Все 16 эпизодов уже доступны в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier.

Чем закончился первый сезон?

Финал первого сезона вышел насыщенным. В каждой из многочисленных арок произошли важные события.

Елена выяснила, что смертельная болезнь олигарха Сергея — выдумка. За молчание она просит крупную сумму денег на долги своего ухажёра Сержа. К слову, Елена хочет расстаться с незадачливым парнем, но передумывает после душевного разговора с текущей женой олигарха.

Катя уверена, что Миша ей изменил, поэтому решает уволиться с работы в особняке. Миша стремится доказать, что не ходил налево, но любимая ничего не хочет слушать. Девушка уезжает вместе с Даней, который обещает путешествие в Дубай. На деле же парень везёт Катю не в аэропорт, а к бандитам. Что случилось с героиней? Неизвестно, ведь она не отвечает на звонки.

Зрители очень переживают за Катю Фото: ТНТ

У Маши Кротовой похожая история. Она ошибочно считает, что Васин переспал с Лилианой, и просит начальника уволить ухажёра. В реальности же Лилиана зависала с поваром-французом.

Водителя Артёма восстановили на работе, что очень обрадовало Ольгу. Персонажи даже поцеловались. Вот только мама Оли вот-вот отправит девочку на обучение в другую страну. Неужели отношения персонажей прервутся?

Артём только разобрался в чувствах, а его ждут новые испытания Фото: ТНТ

Что будет во втором сезоне?

В финале первого сезона ни одна арка не завершилась, нам показали сплошные клиффхэнгеры. Герои либо расстались и попали в беду, либо сошлись и всё равно встали на краю пропасти. Особенно досталось Кате, которая 16 эпизодов бегала от бандитов и всё-таки попалась после подлого предательства.

В продолжении все эти истории получат развитие. Вероятно, Михаил вытащит Катю из передряги и докажет ей свои чувства, а Маша Кротова узнает правду и попытается вернуть Васину должность. Вот только отношения у всех персонажей слишком запутанные, поэтому за одной решённой проблемой последуют две нерешённые.

Неужели она разлучит Олю и Артёма? Фото: ТНТ

Когда выйдет второй сезон?

Продолжение ещё не анонсировали, но это вопрос времени. Сериал начал выходить 12 февраля, к концу месяца возгласил чарты популярности по версии «Кинопоиска» и до сих пор сохраняет позиции.

Наверняка съёмки второго сезона вот-вот начнутся. В этом случае шоу вернётся уже в начале 2025 года.

Без Валеры жизнь персонала была бы слишком сладкой Фото: ТНТ

Где будут показывать второй сезон?

«Бедные смеются, богатые плачут» снимали по заказу ТНТ и Premier. Получается, продолжение точно выйдет на телевидении и в онлайн-кинотеатре Premier. Будут ли показы на Okko, где также крутили первый сезон? Пока неизвестно.