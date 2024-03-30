Мы поиграли в демо «Смуты»: делимся впечатлениями от «Смутного времени»

30 марта неожиданно вышло «Смутное время» — это короткая демоверсия «Смуты», выход которой состоится уже 4 апреля. Мы стремительно поспешили попробовать обсуждаемый экшен от российских разработчиков из студии Cyberia Nova, чтобы поделиться своими впечатлениями со всеми.

«Смута»: информация об игре

Название: «Смута»

Платформы: ПК

Разработчик: Cyberia Nova

Издатель: Cyberia Nova

Дата выхода: 4 апреля 2024 года

Жанр: экшен, приключение

Релиз в России: официально выйдет : ПКCyberia Nova: Cyberia Nova4 апреля 2024 годаэкшен, приключение: официально выйдет

«Смута» существует — и у неё есть яркие перспективы

Да, этот вроде бы абсурдный факт приходится периодически повторять при обсуждении новых игр российских разработчиков (как было за несколько месяцев до выхода Atomic Heart). Но самое главное — «Смута» существует, и в неё уже можно в каком-то виде поиграть.

«Смутное время» — это очень короткое знакомство с грядущей игрой, где можно погулять по Москве XVII века и узнать разные детали того времени (где жили стрельцы, что давал статус боярина, как можно было торговать на площади, как называли иностранцев).

Мост Фото: Cyberia Nova

Для интересующихся игрой «Смутное время» позволяет своими глазами взглянуть на «Смуту» в реальном времени: как она выглядит (удивительно хорошо), как работает (удивительно плохо), и как всё это вообще управляется (с вопросами).

Окружение, детализация, общее качество картинки и освещение — выше всех похвал: дома, заборы, земля, лужи выглядят очень хорошо. Причём тут на руку играет не только отличное качество самих объектов, но и поразительно продвинутое освещение — владельцы мощных видеокарт могут даже использовать «Люмены» для этого (продвинутая технология движка Unreal Engine 5).

Да, выглядит красиво Фото: Cyberia Nova

Правда, всё, что двигается в кадре, уже не вызывает таких положительных эмоций: у «Смуты» заметный контраст между чуть ли не эталонным окружением и сильно уступающим людям в кадре. Нарисованы они красиво, но анимации выдают недостаток бюджета. Про озвучку пока рано говорить, в демо мы слышим практически только Клима Жукова в качестве экскурсовода.

Красивее всего местная Москва в моменты, когда главный герой стоит на месте, поскольку в движении лоды (детализация объектов в зависимости от расстояния игрока к ним) сходят с ума. В пяти метрах изба может не иметь даже двери, а когда подойдёшь, на два шага к ней — всё магическим образом появляется (когда отойдёшь обратно, всё опять пропадает). Это очень выбивает из атмосферы и происходит абсолютно в каждом кадре — как с объектами вблизи, так и позади. Даже в катсценах, когда стены Москвы то более детальные, то менее, ещё и тени «скачут».

Изба без двери Фото: Cyberia Nova

Изба уже с дверью (герой шагнул вперёд) Фото: Cyberia Nova

Ещё после экскурсии по Москве, которую можно провести даже на лошади (кстати, управляется и выглядит всё это удивительно неплохо, хотя лошадь появляется из воздуха и туда же убегает), дают пройти небольшой тест на услышанное, после которого открывается самое интересное — тренировочный бой, где можно оценить сражения.

Смутные сражения

Бои — это очевидно спорное место «Смуты», поскольку они ощущаются тягомотными, а сам герой — не очень отзывчивым. Создаётся ощущение, будто бы всё сражение происходит в каком-то киселе. Возможно, такого театрального эффекта и добиваются разработчики, но именно играть в это, мягко говоря, не очень увлекательно. Однако сейчас лишь делюсь первыми впечатлениями от механик после одного боя.

Также стоит рассказать про производительность: тут всё плохо. У меня AMD Ryzen 5 7600X и RTX 4070 Ti — и «Смутное время» работает хуже любой другой современной игры, даже хуже Dragon's Dogma 2. Использование процессора постоянно на 100%, а количество кадров изредка превышает 50 FPS. Если даже на такой мощной системе возникают такие проблемы, причём никаких симуляций и физик не наблюдается, страшно представить, что будет на более народных компьютерах.

Скриншоты «Смуты»

«Смута» Фото: Cyberia Nova

«Смута» Фото: Cyberia Nova

«Смута» Фото: Cyberia Nova

«Смута» Фото: Cyberia Nova

«Смута» Фото: Cyberia Nova

«Смута» Фото: Cyberia Nova

«Смута» Фото: Cyberia Nova

«Смута» Фото: Cyberia Nova

«Смута» Фото: Cyberia Nova

«Смута» Фото: Cyberia Nova

«Смута» Фото: Cyberia Nova