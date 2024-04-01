Бесплатные коды для игры «Мир танков» в апреле 2024 года

Ежемесячно «Мир танков» радует игроков бесплатными наградами. Для их получения всем любителям танковых баталий достаточно активировать бонус-код и каждый день посещать сайт. Сегодня мы расскажем обо всех доступных промокодах в апреле, а также укажем предметы из табель-календаря и призового бокса.
Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в апреле 2024 года)
На текущий момент разработчики не выпускали новые промокоды, однако часть старых кодов до сих пор может быть активирована. Также обращаем внимание, что в честь Дня Космонавтики стоит ожидать появление бонус-кодов, приуроченных к этому празднику.
L1CHTKA111 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт: 1 личный резерв: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.
CREWSTEADYHAND — майский бонус-код для «Мира танков». Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт: 5 предбоевых инструкций «Без резких движений».
LESTAGAMES23 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт:
3 дня танкового премиум-аккаунта;
5 задач на x5 опыта для любой техники;
6 декалей «Стальное трио»;
2D-стиль «Стальной союз».
JULY3BY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню независимости Республики Беларусь. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2024 года.
Что даёт:
3 дня танкового премиум-аккаунта;
5 задач на x5 опыта для любой техники;
2D-стиль «Квiтней, Беларусь!»;
6 декалей «Минск (репродукция)»;
6 эмблем «Флаг Беларуси».
«Мир танков»
Фото: Lesta
MIRKORABLEI8LET — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт:
1 день танкового премиум-аккаунта;
6 надписей «Гремящий»;
6 декалей «Долгожданный трофей»;
3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.
B1ACKVAS1 — временный промокод на 50 000 серебра.
NDAYOFUNITY23RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню народного единства. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт:
3 дня танкового премиум-аккаунта;
2D-стиль «Триколор»;
6 декалей «Флаг России»;
3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час;
3 личных резерва: +50% к боевому опыту на 1 час.
KATP1HA — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт: 50 золота.
CBET917A — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт: 1 личный резерв: +50% к боевому опыту на 1 час.
JUNE12RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню России. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2024 года.
Что даёт:
3 дня танкового премиум-аккаунта;
5 задач на x5 опыта для любой техники;
2D-стиль «Триколор»;
6 декалей «Медведь в прыжке»;
6 эмблем «Флаг России».
MT2023TDAY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню танкиста. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 15 сентября 2024 года.
Что даёт:
3 дня танкового премиум-аккаунта;
6 надписей «С днём танкиста!»;
2D-стиль «Экипаж машины боевой»;
2 личных резерва «+100% к боевому опыту на 1 час».
«Мир танков»
Фото: Lesta
OCT23MT4BKOHTAKTE — ежемесячный промокод на октябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт: 50 золота.
TEMH1BAH — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт: 1 день танкового премиум-аккаунта.
MTSEP4TELEGRAM — ежемесячный промокод на сентябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт: 1 личный резерв: +50% к кредитам на 1 час.
EASYSTART — стартовый бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
премиумный танк четвёртого уровня Matilda LVT — для новых игроков;
100% экипаж для танка — для новых игроков;
1 слот в ангаре — для новых игроков;
500 золота — для новых игроков;
1 большой ремкомплект — для активных игроков.
VICTORYDAYLESTA — бонус-код для «Мира танков» ко Дню Победы. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.
Что даёт:
3 дня танкового премиум-аккаунта;
9 задач на x5 опыта для любой техники;
6 декалей «Звезда Сталинграда»;
2D-стиль «200 дней и ночей».
Пользователи, которые не посещали игру в течение 100 дней, могут активировать пригласительные промокоды стримеров. После этого нужно запустить игру и сыграть один бой, чтобы добыть премиум-танк восьмого уровня, а также получить дополнительные задачи:
GRANNYMT23 — танк T77;
LEBWAMT23 — танк T77;
YUSHAMT23 — танк T77;
KAMAZMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;
JOVEMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105…
Кроме бонус-кодов стримеров, каждый новичок может активировать пригласительные промокоды при создании аккаунта:
LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», КВ-122 и СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;
TANKOLET — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;
MIRTAHKOV — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T-127 с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;
TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;
RUTANKS — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;
MTLESTA — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;
TAHKI — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;
TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объекта 244» на 10 битв.
«Мир танков»
Фото: Lesta
Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»
В «Мире танков» существует особая опция табель-календаря, с помощью которой удастся заполучить бесплатные награды. Для этого предстоит выполнить несколько простых действий:
1. Каждый день заходите на сайт, чтобы посетить табель-календарь «Мира танков».
2. Нажмите на открытый день в календаре и заберите бесплатный предмет.
3. Ежедневно посещайте сайт и в разделе табель-календаря забирайте последующие награды по указанной инструкции.
Табель на апрель
Фото: Lesta
Если пройти все шаги, то за март можно получить 31 награду:
100 золота;
100 бонов;
20 000 кредитов;
2 дня танкового премиум-аккаунта;
2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
6 предбоевых инструкций («Концентрация на цели», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Продувка воздуховодов», «Искусство сбивать пламя», «Рациональная боеукладка»);
2 малых ремкомплекта;
2 малых огнетушителя;
2 малые аптечки;
2 демонтажных набора;
2D-стиль «Первый полёт»;
3 декали «А я томат!»;
3 декали «Открытый космос»;
6 эмблем «Флаг России»;
6 эмблем «Флаг Беларуси»;
1 контейнер «Путь воина».
Также в «Мире танков» доступна особая опция под названием Prizebox. С помощью неё можно добыть несколько наград. Для их получения перейдите по ссылке, а после нажмите на кнопку «Получить». Перейдите в игру и заберите подарки.
Если пользователь давно не заходил в бой, то ему откроются неделя танкового премиум-аккаунта и три боевые задачи. Если игрок недавно участвовал в матче, то он сможет добыть купоны со скидкой на покупку, предбоевые инструкции и прочее. После выполнения полученных заданий игроки получат серебро, опыт и личные резервы. Обращаем внимание, что список бесплатных предметов может быть изменён со временем.