А также табель-календарь до конца месяца.

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в апреле 2024 года

Ежемесячно «Мир танков» радует игроков бесплатными наградами. Для их получения всем любителям танковых баталий достаточно активировать бонус-код и каждый день посещать сайт. Сегодня мы расскажем обо всех доступных промокодах в апреле, а также укажем предметы из табель-календаря и призового бокса.

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в апреле 2024 года)

На текущий момент разработчики не выпускали новые промокоды, однако часть старых кодов до сих пор может быть активирована. Также обращаем внимание, что в честь Дня Космонавтики стоит ожидать появление бонус-кодов, приуроченных к этому празднику.

L1CHTKA111 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт: 1 личный резерв: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.

CREWSTEADYHAND — майский бонус-код для «Мира танков». Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт: 5 предбоевых инструкций «Без резких движений».

LESTAGAMES23 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

6 декалей «Стальное трио»;

2D-стиль «Стальной союз».

JULY3BY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню независимости Республики Беларусь. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2024 года.

Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

2D-стиль «Квiтней, Беларусь!»;

6 декалей «Минск (репродукция)»;

6 эмблем «Флаг Беларуси».

«Мир танков» Фото: Lesta

MIRKORABLEI8LET — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт:

1 день танкового премиум-аккаунта;

6 надписей «Гремящий»;

6 декалей «Долгожданный трофей»;

3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.

B1ACKVAS1 — временный промокод на 50 000 серебра.

NDAYOFUNITY23RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню народного единства. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

2D-стиль «Триколор»;

6 декалей «Флаг России»;

3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час;

3 личных резерва: +50% к боевому опыту на 1 час.

KATP1HA — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт: 50 золота.

CBET917A — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт: 1 личный резерв: +50% к боевому опыту на 1 час.

JUNE12RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню России. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2024 года.

Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

2D-стиль «Триколор»;

6 декалей «Медведь в прыжке»;

6 эмблем «Флаг России».

MT2023TDAY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню танкиста. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 15 сентября 2024 года.

Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

6 надписей «С днём танкиста!»;

2D-стиль «Экипаж машины боевой»;

2 личных резерва «+100% к боевому опыту на 1 час».

«Мир танков» Фото: Lesta

OCT23MT4BKOHTAKTE — ежемесячный промокод на октябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт: 50 золота.

TEMH1BAH — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт: 1 день танкового премиум-аккаунта.

MTSEP4TELEGRAM — ежемесячный промокод на сентябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт: 1 личный резерв: +50% к кредитам на 1 час.

EASYSTART — стартовый бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

премиумный танк четвёртого уровня Matilda LVT — для новых игроков;

100% экипаж для танка — для новых игроков;

1 слот в ангаре — для новых игроков;

500 золота — для новых игроков;

1 большой ремкомплект — для активных игроков.

VICTORYDAYLESTA — бонус-код для «Мира танков» ко Дню Победы. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона.

Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

9 задач на x5 опыта для любой техники;

6 декалей «Звезда Сталинграда»;

2D-стиль «200 дней и ночей».

Пользователи, которые не посещали игру в течение 100 дней, могут активировать пригласительные промокоды стримеров. После этого нужно запустить игру и сыграть один бой, чтобы добыть премиум-танк восьмого уровня, а также получить дополнительные задачи:

GRANNYMT23 — танк T77;

LEBWAMT23 — танк T77;

YUSHAMT23 — танк T77;

KAMAZMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;

JOVEMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105…

Кроме бонус-кодов стримеров, каждый новичок может активировать пригласительные промокоды при создании аккаунта:

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», КВ-122 и СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

MIRTAHKOV — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T-127 с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объекта 244» на 10 битв.

«Мир танков» Фото: Lesta

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

В «Мире танков» существует особая опция табель-календаря, с помощью которой удастся заполучить бесплатные награды. Для этого предстоит выполнить несколько простых действий:

1. Каждый день заходите на сайт, чтобы посетить табель-календарь «Мира танков».

2. Нажмите на открытый день в календаре и заберите бесплатный предмет.

3. Ежедневно посещайте сайт и в разделе табель-календаря забирайте последующие награды по указанной инструкции.

Табель на апрель Фото: Lesta

За одни сутки игроку доступна только одна награда. Обновление табель-календаря запускается в 3:00 мск. Если пользователь пропустит некоторые дни, то он не сможет активировать последующие награды, пока не получит пропущенные предметы. После посещения табель-календаря и присвоения доступных наград обязательно запускайте игру, чтобы зафиксировать их на аккаунте. В ином случае действие будет не окончено и игрок рискует пропустить день.

Если пройти все шаги, то за март можно получить 31 награду:

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

2 дня танкового премиум-аккаунта;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Концентрация на цели», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Продувка воздуховодов», «Искусство сбивать пламя», «Рациональная боеукладка»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

2D-стиль «Первый полёт»;

3 декали «А я томат!»;

3 декали «Открытый космос»;

6 эмблем «Флаг России»;

6 эмблем «Флаг Беларуси»;

1 контейнер «Путь воина».

Также в «Мире танков» доступна особая опция под названием Prizebox. С помощью неё можно добыть несколько наград. Для их получения перейдите по ссылке, а после нажмите на кнопку «Получить». Перейдите в игру и заберите подарки.

Если пользователь давно не заходил в бой, то ему откроются неделя танкового премиум-аккаунта и три боевые задачи. Если игрок недавно участвовал в матче, то он сможет добыть купоны со скидкой на покупку, предбоевые инструкции и прочее. После выполнения полученных заданий игроки получат серебро, опыт и личные резервы. Обращаем внимание, что список бесплатных предметов может быть изменён со временем.