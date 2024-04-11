Самые ожидаемые игры из России

После неудачи «Смуты» кто-то мог разочароваться в наших играх — и очень зря. На деле российские разработчики уже долгие годы трудятся над очень крутыми и ожидаемыми проектами, которые как раз скоро выйдут.

Мы собрали 15 самых интригующих релизов российских разработчиков, а вы можете проголосовать — какие ждёте, а какие — наоборот.

Ниже функционал «Рейтинга»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.

Самые ожидаемые российские игры 1 место Warhammer 40,000: Space Marine 2 Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: Saber Interactive

Дата выхода: 9 сентября 2024 года

Жанр: экшен от третьего лица. Warhammer 40,000: Space Marine 2 Фото: Saber Interactive Эпический экшен о космодесантнике Титусе, который защищает вселенную от тиранидов. На пути встанут сотни врагов, но благодаря пушкам, клинку и реактивному ранцу герой брутально их разнесёт. Это линейная игра, которая старается ежесекундно удивлять: грандиозные постройки постоянно взрываются, на арены выходят ужасающие монстры, арсенал пополняет новая экипировка. У Saber Interactive офисы по всему миру, но разработку Space Marine 2 возглавляет офис в Санкт-Петербурге. Надеемся, разработчики не подведут — пока всё выглядит очень многообещающе. Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Saber Interactive. 2 место Pioner Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: GFA Games

Дата выхода: 2024 год

Жанр: шутер от первого лица, ММО. Pioner Фото: GFA Games Трейлеры прекрасны, разработку спонсирует китайская корпорация Tencent, в команде состоят разработчики Metro Exodus и Atomic Heart. Это ли не повод поверить в Pioner? Сюжет закинет нас на советский остров, где произошло нечто ужасное. Теперь выбраться оттуда невозможно, повсюду раскиданы аномалии, звери превратились в мутантов, а выжившие разбились на фракции и воюют друг с другом. В центре всего этого хаоса и окажется наш герой. Остров разделён на две части: в одной будет одиночный сюжетный контент, в другой — рейды, PvP и прочие ММО-активности. При желании игроки смогут сфокусироваться на чём-то одном. Не хотите биться за лут с другими игроками? Ну и не надо, просто завершите сюжет. По словам разработчиков, геймеры в любом случае останутся довольны, ведь стрельба в Pioner не хуже, чем в DOOM. Видео доступно на YouTube-канале PIONER. Права на видео принадлежат GFA Games. 3 место Distortion Платформы: ПК и консоли

Разработчик: Game Art Pioneers

Дата выхода: конец 2025 года (ранний доступ)

Жанр: ролевой экшен. Distortion Фото: Game Art Pioneers Distortion – российская экшен-RPG за $ 100 млн. Что? Да! Но пока разработчики получили от инвесторов примерно $ 5 млн на приличный ранний билд. Выглядит игра отлично, шевелюрам героев позавидует даже Леон Кеннеди, а бои уже немного напоминают Ghost of Tsushima. Перерастёт ли этот билд в хорошую игру? Время покажет. Также разработчики обещают эпическую историю уровня «Властелина колец», масштабные битвы армий и вариативный сюжет. В общем, планы наполеоновские. Распространять игру планируют по главам в раннем доступе, первая выйдет ориентировочно в декабре 2025 года. Видео доступно на YouTube-канале RPGNuke Trailers. Права на видео принадлежат Game Art Pioneers. 4 место ILL Платформы: ПК

Разработчик: Team Clout inc.

Дата выхода: 2025 год

Жанр: хоррор от первого лица. ILL Фото: Team Clout Первые ролики ILL вышли в 2021 году и тут же привлекли внимание. Герой ходил по страшному дому и отстреливал отвратительных существ. Тогда всех впечатлила система расчленения: враги очень реалистично теряли конечности и меняли своё поведение. Следующие видео только повысили ожидания: чего стоит герой, разговаривающий голосом Ника Апостолидеса (Леон Кеннеди в Resident Evil). С тех пор разработчики пропали с радаров, но хотя бы вакансии активно публикуют. Поэтому верим в скорый релиз. Видео доступно на YouTube-канале Punish. Права на видео принадлежат Team Clout. 5 место Spark in the Dark Платформы: ПК

Разработчик: Stellar Fish

Дата выхода: неизвестно

Жанр: экшен про изучение подземелий

Демо: есть в Steam. ПКStellar Fishнеизвестноэкшен про изучение подземелий Stellar Fish Фото: Stellar Fish Spark in the Dark сочетает идеи Diablo и Dark Souls. Герой спускается в мрачное подземелье, сражается с монстрами, собирает топовую экипировку и открывает новые способности. В отличие от игр Blizzard, геймплей тут хардкорный: любой монстр быстро убьёт зазевавшегося героя, неаккуратный шаг приведёт в смертоносную ловушку, а боссы вынудят долго заучивать тайминги. Разработчики выложили первое демо ещё в 2019 году (а недавно в Steam выпустили новое), с тех пор они собирают отзывы и активно докручивают игру. Судя по последним откликам, итоговая версия будет впечатляющей. Надеемся, что этот долгострой выйдет не позже 2025 года. Видео доступно на YouTube-канале Spark in the Dark. Права на видео принадлежат Stellar Fish. 6 место «Киборг» Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: Sobaka Studio

Дата выхода: неизвестно

Жанр: beat ‘em up, рогалик

Демо: есть в Steam. ПК, PS5, Xbox SeriesSobaka Studioнеизвестноbeat ‘em up, рогалик «Киборг» Фото: Sobaka Games Творениям Sobaka Studio не хватает внятного сюжета и разнообразия локаций, зато боевая система всегда выверена до идеала. В прошлых проектах Redeemer и 9 Monkeys of Shaolin было удивительно приятно разбивать лица, расстреливать негодяев и применять способности. Судя по двум демоверсиям, в «Киборге» ничего не изменится. Мы играем за брутального мужика, который живёт в эпоху киберпанка и защищает граждан от бандитов. Каждый забег он начинает с пустыми руками, но со временем получает пушки, импланты, крутые перки. Приёмов много, на каждой миссии собираются разные билды, все удары смачные — наверняка этих достоинств хватит, чтобы «Киборг» нашёл свою аудиторию. Видео доступно на YouTube-канале Sobaka Studio. Права на видео принадлежат IGN. 7 место Spine Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: Nekki

Дата выхода: конец 2025 года

Жанр: экшен от третьего лица. Spine Фото: Nekki Spine во многом напоминает Sifu, где герой мастерски и стильно расправляется с противниками. Только если в Sifu — при помощи кулаков и оружия ближнего боя, то в Spine — при помощи «ган-фу»: боёв вблизи противников при помощи огнестрельного оружия. Экшен создают на Unreal Engine 5 при помощи собственной технологии обработки анимаций Cascadeur, позволяющей создать плавные переходы между действиями героини и противников. Видео доступно на YouTube-канале SPINE. Права на видео принадлежат Nekki. 8 место «Сказки Старой Руси. Бессмертный» Платформы: ПК

Разработчик: 1C Game Studios

Дата выхода: 2024 года

Жанр: рогалик, карточная игра. «Сказки Старой Руси. Бессмертный» Фото: 1C Game Studios Slay the Spire доказала, что в рогалике может и не быть бешеной динамики. Вместо неё разработчики внедрили пошаговые карточные бои — так и сделали хит. «Сказки Старой Руси» повторяют концепцию, но переносят игроков в сказочную Русь. Василиса ходит по полям с берёзками на фоне и дерётся с водяными, кикиморами, бесами. Секретами победы станут правильная колода и продуманная тактика. Игра основана на популярной серии книг «Сказки Старой Руси», где знакомых персонажей вроде Ильи Муромца превратили в героев захватывающего фэнтези. Автор романов участвует в разработке, поэтому сюжет должен быть интересным. «Бессмертный» — лишь первая игра по мотивам «Сказок Старой Руси»: 1C Game Studios работает и над другими проектами, но о них объявят позже. Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios. 9 место «Василиса и Баба Яга» Платформы: ПК

Разработчик: Baba Yaga Games

Дата выхода: весна-лето 2024 года

Жанр: адвенчура, головоломка. «Василиса и Баба Яга» Фото: Baba Yaga Games Девочку из дома выгнала злая мачеха. Решить её проблемы может Баба Яга, но на пути к ней полно опасностей. Героиня решит множество головоломок, исследует локации вроде жуткого леса и морского дна, сразится с монстрами и даже побьёт здоровенных боссов. На фоне всегда будут красивые задники в стиле старых русских сказок. Игра вроде бы простая, но механики и локации стремительно сменяют друг друга и не дают заскучать. ИРИ хотел вложить в разработчиков деньги, но те оценили условия и отказались от сотрудничества. В итоге запустили кампанию по сбору денег на Boomstarter и получили нужную сумму. Видео доступно на YouTube-канале Baba Yaga Games. Права на видео принадлежат Baba Yaga Games. 10 место Militsioner Платформы: ПК

Разработчик: TALLBOYS

Дата выхода: не раньше 2025 года

Жанр: приключение, головоломка. Militsioner Фото: TALLBOYS У Militsioner настолько необычная концепция, что геймеры уже несколько лет сгорают от нетерпения, ожидая её. Герой попадает в необычный город, в центре которого сидит гигантский милиционер. Он следит за всеми преступлениями, внимательно слушает каждую фразу и выносит приговор без суда и следствия. Герой хочет сбежать из антиутопического места, но получится ли? Особенность в том, что с милиционером нужно строить отношения. Он не только наблюдает за вашими поступками, но и внимательно слушает. Если порядочно себя вести и красиво говорить, милиционер начнёт вам доверять. Вдруг это поможет сбежать? Увы, даже примерной даты выхода разработчики не называют. Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат TALLBOYS. 11 место INDIKA Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: Odd Meter

Дата выхода: 8 мая 2024 года

Жанр: адвенчура

Демо: есть в Steam. : ПК, PS5, Xbox SeriesOdd Meter8 мая 2024 годаадвенчура Indika Фото: Odd Meter INDIKA увлекает сеттингом и сюжетом. События разворачиваются в альтернативной России: правит ей царь, товары производят на огромных механических заводах, по рельсам ездят здоровенные паровые поезда. Играть предстоит за одержимую бесом монашку. Вредная потусторонняя сущность нашёптывает гадости, заставляет сомневаться в вере, толкает на глупости. Чтобы покончить с бесом, монашка отправляется к святому старцу. На пути она встретит монстров, злых законников и другие неприятности. Драться с врагами нельзя, только убегать, по-тихому их обходить и заманивать в ловушки. Разработчики обещают продолжительность всего в пять-шесть часов, поэтому механики не наскучат. INDIKA также выделяется приятной графикой и изумительными диалогами. Бес так умело пудрит мозги, что некоторые геймеры точно подумают о своих убеждениях. Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Odd Meter. 12 место Pine Harbor Платформы: ПК

Разработчик: Vision Forge Team

Дата выхода: 25 апреля 2024 года

Жанр: хоррор от первого лица. Pine Harbor Фото: Vision Forge Team Подходящая игра для фанатов Resident Evil и Silent Hill. Герой попадает в туманный городок: людей не видно, повсюду кровь, в кустах что-то подозрительно шуршит. Вскоре выясняется, что в округе полно монстров. Они неожиданно нападают и сильно бьют, патронов вечно не хватает, на пути полно ловушек и головоломок — в общем, прохождение будет напряжённым. Игра бюджетная, поэтому стрельбе не хватает отдачи, а ассеты уже встречались в других играх. Однако благодаря приятному визуалу и жуткой атмосфере Pine Harbor притягивает. Ещё отмечу разработчиков, которые внимательно слушают аудиторию: они планировали релиз в конце прошлого года, но после выхода демо изучили отзывы и доработали механики. Вот бы все относились к делу так ответственно! Видео доступно на YouTube-канале Pine Harbor. Права на видео принадлежат Vision Forge Team. 13 место Broken Veil Платформы: ПК

Разработчик: Sinistrum Games

Дата выхода: октябрь 2024 года (?)

Жанр: хоррор, платформер, головоломка

Демо: есть в Steam. ПКSinistrum Gamesоктябрь 2024 года (?)хоррор, платформер, головоломка Broken Veil Фото: Sinistrum Games Разработчики Broken Veil вдохновлялись дилогией Little Nightmares. Их игра пропитана той же мрачной атмосферой, а на пути встречаются не менее ужасные монстры, которым нечего противопоставить. Особенность в том, что события разворачиваются в провинциальном российском городе: на стенах висят изображения Гагарина, дома обставлены знакомой утварью, больницы будто скопированы из нашего детства. Увы, в феврале 2022-го разработчики лишились инвестора и приостановили разработку. Однако недавно в Steam появилась дата выхода — октябрь 2024 года. Будем надеяться, что разработчики не шутят — уж больно интересно выглядит их игра. Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sinistrum Games. 14 место «Лихо Одноглазое» Платформы: ПК

Разработчик: Morteshka

Дата выхода: 2024 год

Жанр: хоррор от первого лица. «Лихо Одноглазое» Фото: Morteshka Помните «Чёрную книгу», одну из лучших российских игр последних лет? «Лихо Одноглазое» разрабатывает та же команда. Правда, ничего общего у игр нет: новинка — хоррор от первого лица, где герой исследует локации, решает головоломки и трясётся от страха при виде жуткого монстра из славянских сказок. Студия Morteshka всегда разрабатывает специфические проекты, и «Лихо Одноглазое» не исключение. Игра работает в разрешении 4:3, удивляет чёрно-белой цветовой гаммой и не пытается развлекать сражениями. Не оттолкнёт ли это массового геймера? Скоро узнаем. Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Амелин». Права на видео принадлежат Morteshka. 15 место Twilight Wars Платформы: ПК

Разработчик: Comrade Bear Games

Дата выхода: весна 2024 года

Жанр: ролевая игра, стратегия

Демо: есть в Steam. ПКComrade Bear Gamesвесна 2024 годаролевая игра, стратегия Twilight Wars Фото: Comrade Bear Games В плане механик и общей концепции Twilight Wars напоминает Darkest Dungeon, разве что в мире киберпанка. Мы руководим агентами крупной корпорации: нанимаем сотрудников и отправляем их саботировать чужие разработки или воровать технологии. Если действуете успешно, быстро прокачаете своих бойцов и возведёте постройки, которые дадут преимущество. Другие корпораты будут мешать, поэтому вы не раз сойдётесь с ними в пошаговых боях в духе Darkest Dungeons. Чтобы победить, правильно используйте способности, учитывайте уязвимости противника и при необходимости жертвуйте своими бойцами. За геймплей можно не переживать — всё же командой руководит разработчик славного «Блицкрига». Видео доступно на YouTube-канале Comrade Bear Games. Права на видео принадлежат Comrade Bear Games.

Знаете хорошие российские игры, которые скоро выйдут? Расскажите о них в комментариях! Сами разработчики игр, кстати, могут связаться с нами, если хотят рассказать про свои игры — пишите на m.shevkun@championat.com.