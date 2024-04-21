Старт ESL One в Британии — это важнейший турнир по Dota 2 с призовым в $ 1 млн

Уже завтра, 22 апреля, в Великобритании стартует ESL One Birmingham 2024 — один из важнейших турниров сезона по Dota 2. 12 топовых коллективов за неделю разыграют престижный трофей, рейтинговые очки и внушительный призовой фонд.
В преддверии большого ивента мы традиционно рассказываем о том, почему стоит освободить вечернее время и посмотреть на киберспортивные баталии.
Даты проведения: групповой этап — 22–24 апреля, плей-офф — 25–28 апреля
Место проведения: Бирмингем, Великобритания (стадион Resorts World Arena)
Призовой фонд: $ 1 млн, победитель получает $ 300 тыс.
Где смотреть: Okko Спорт, ESL, Paragon (Twitch и YouTube)
- Детали турнира ESL One Birmingham 2024
- Участники ESL One Birmingham 2024
- Формат и расписание ESL One Birmingham 2024
- Трансляция ESL One Birmingham 2024 — где смотреть матчи
Турнир в Бирмингеме пройдёт во второй раз в истории — в 2019 году его выиграла Team Secret
Фото: ESL
Детали турнира ESL One Birmingham 2024
Ивент в Бирмингеме ожидается с особым интересом: хотя крупных турниров после отмены системы Dota Pro Circuit хватает (с начала года прошло уже четыре «миллионника»), почти всегда выбирается студийный или онлайн-формат, чтобы сэкономить средства.
ESL One, в свою очередь, пройдёт на крытой арене Resorts World Arena. Она вмещает более 15 тысяч зрителей, и организаторы подчёркивают, что такой публики у «Доты» не было с чемпионата мира The International.
Помимо общей атмосферы, будет интересно оценить, как с давлением трибун справятся неопытные команды и игроки — например, новый коллектив Team Falcons, молодые парни из Talon или Эдгар 9Class Налтакян, который видел трибуны только на национальных соревнованиях в Саранске.
После The International увидеть «Доту» вживую можно было только на Играх будущего в Казани — но там не было европейских грандов
Фото: ESL
Предстоящий ивент в Англии также важен как часть пути на супертурнир Riyadh Masters 2024. Он пройдёт в июле и может похвастать огромным призовым фондом, потому попасть туда хотят все — а чтобы это сделать, нужно зарабатывать рейтинговые очки ESL.
Сейчас на восемь прямых путёвок в Эр-Рияд претендуют 16 команд, и остаётся всего два турнира с рейтинговыми баллами. Вполне вероятно, что главные призёры ESL One Birmingham уже в воскресенье гарантируют себе поездку в Саудовскую Аравию.
Среди претендентов на топ-8 рейтинга и инвайт на самый богатый чемпионат года — российские BetBoom Team и Team Spirit. И если первые почти гарантированно останутся в зелёной зоне, то «драконам» очень важно набирать очки и заходить хотя бы в топ-6.
Актуальное положение команд в рейтинге ESL Pro Tour
Фото: Liquipedia
Участники ESL One Birmingham 2024
Пожалуй, можно сказать, что в Англии собрались все лучшие команды мира: европейские гранды Gaimin Gladiators и Team Liquid, российские составы Team Spirit и BetBoom Team, а также Talon, G2.iG, Shopify Rebellion и HEROIC — лучшие представители своих регионов.
Ну и, само собой, Team Falcons и Xtreme Gaming — две лучшие команды, которые пока делят все важные трофеи в 2024 году. Без глобального патча трудно представить, что кто-то сможет составить им достойную конкуренцию, и аналитики были уже готовы прогнозировать финалистов. Но в дело вмешались обстоятельства.
Визу в Британию не смог получить российский мидер «соколов», и Falcons придётся играть с заменой. Специалисты отмечают, что Suma1L, несмотря на статус и прежние заслуги — ослабление для коллектива, а потому в борьбу за титул могут включиться и другие команды.
Сработает ли магия Falcons без Малрина? Пока есть большие сомнения
Фото: ESL
Вообще, ивент в Великобритании, куда визу получить невероятно трудно — идея, которая изначально подвергалась критике. В итоге до турнира не доехали Малрин и тренер OG Михаил Misha Агатов, а также российская команда 1win.
Победители квалификаций начали оформлять документы на следующий же день, но всё равно не успели: срок рассмотрения превысил шесть недель, и организаторы решили заменить 1win на европейскую OG. Самое обидное — наши игроки получили нужные визы через пару часов после заявления организаторов.
Впрочем, другим киберспортсменам из России преодолеть препятствие в виде консульства удалось, и нам будет за кого поболеть — помимо команд Team Spirit и BetBoom Team, можно поддержать Антона Дурачьё из Gaimin Gladiators или Tundra Esports, за которую играют 9Class и Pure.
Экс-игрок BetBoom Team перебрался в Tundra, где стал капитаном и лидером
Фото: BetBoom
Формат и расписание ESL One Birmingham 2024
Турнир пройдёт в два этапа. На первом участники будут поделены на две группы, где сыграют по системе «каждый с каждым». В итоге первые два места каждой подгруппы отправятся в верхнюю сетку плей-офф, команды с 3–4-й позиций — в нижнюю сетку, а остальные покинут соревнования.
С 25 по 28 апреля команды разыграют титул и бо́льшую часть призового фонда, почти все матчи состоятся на стадионе — ожидается более 15 тыс. зрителей. Решающая стадия пройдёт в формате double-elimination, где у команд в верхней сетке будет шанс на одно поражение.
Расписание игр на понедельник, 22 апреля:
- 14:00. Группа А, Team Falcons (Ближний Восток) — BetBoom Team (Россия);
- 14:00. Группа А, Team Liquid (Швеция) — G2.iG (Китай);
- 14:00. Группа А, Shopify Rebellion (Северная Америка) — Talon Esports (Таиланд)
- 16:30. Группа А, Team Liquid — Talon Esports;
- 16:30. Группа А, Team Falcons — Shopify Rebellion;
- 16:30. Группа А, BetBoom Team — G2.iG;
- 19:15. Группа B, Xtreme Gaming (Китай) — OG (Европа);
- 19:15. Группа B, Gaimin Gladiators (Европа) — Tundra Esports (Европа);
- 19:15. Группа B, Team Spirit (Россия) — HEROIC (Перу);
- 21:45. Группа B, OG — Tundra;
- 21:45. Группа B, HEROIC — Xtreme Gaming;
- 21:45. Группа B, Gaimin Gladiators — Team Spirit.
Расписание игр на вторник, 23 апреля:
- 14:00. Группа А, BetBoom Team — Talon Esports;
- 14:00. Группа А, Team Falcons — G2.iG;
- 14:00. Группа А, Shopify Rebellion — Team Liquid;
- 16:30. Группа А, Team Falcons — Team Liquid;
- 16:30. Группа А, Shopify Rebellion — BetBoom Team;
- 16:30. Группа А, Talon Esports — G2.iG;
- 19:15. Группа B, Gaimin Gladiators — OG;
- 19:15. Группа B, Tundra Esports — HEROIC;
- 19:15. Группа B, Team Spirit — Xtreme Gaming;
- 21:45. Группа B, Gaimin Gladiators — Xtreme Gaming;
- 21:45. Группа B, HEROIC — OG;
- 21:45. Группа B, Team Spirit — Tundra Esports.
Расписание игр на среду, 24 апреля:
- 14:00. Группа А, Talon Esports — Team Falcons;
- 14:00. Группа А, BetBoom Team — Team Liquid;
- 14:00. Группа А, Shopify Rebellion — G2.iG;
- 16:45. Группа B, HEROIC — Gaimin Gladiators;
- 16:45. Группа B, Tundra Esports — Xtreme Gaming;
- 16:45. Группа B, OG — Team Spirit.
Расписание игр на четверг, 25 апреля:
- 14:00. Верхняя сетка, полуфинал;
- 17:30. Верхняя сетка, полуфинал.
Расписание игр на пятницу, 26 апреля:
- 14:00. Нижняя сетка, первый раунд;
- 17:35. Нижняя сетка, первый раунд;
- 21:05. Нижняя сетка, второй раунд.
Расписание игр на субботу, 27 апреля:
- 14:00. Нижняя сетка, второй раунд;
- 17:35. Верхняя сетка, финал;
- 21:05. Нижняя сетка, полуфинал.
Расписание игр на воскресенье, 28 апреля:
- 14:00. Нижняя сетка, финал;
- 18:00. Гранд-финал.
Всего на стадионе пройдёт восемь матчей
Фото: ESL
Трансляция ESL One Birmingham 2024 — где смотреть матчи
В прямом эфире все игры турнира на русском языке покажет студия Paragon Events. Стримы можно найти на Twitch и YouTube, а во время групповой стадии будут работать параллельные трансляции (второй и третий каналы), поскольку одновременно будут проходить по три матча.
Матчи ESL One также покажет онлайн-кинотеатр Okko — там будут другие комментаторы, качество Full HD для просмотра на большом экране и разные звуковые дорожки (например интершум без кастеров).
Главный стрим ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 также можно будет найти на этой странице в плеере ниже.