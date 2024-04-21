Первый за долгое время турнир на стадионе — но рады там, как оказалось, далеко не всем российским игрокам.

Старт ESL One в Британии — это важнейший турнир по Dota 2 с призовым в $ 1 млн

Уже завтра, 22 апреля, в Великобритании стартует ESL One Birmingham 2024 — один из важнейших турниров сезона по Dota 2. 12 топовых коллективов за неделю разыграют престижный трофей, рейтинговые очки и внушительный призовой фонд.

В преддверии большого ивента мы традиционно рассказываем о том, почему стоит освободить вечернее время и посмотреть на киберспортивные баталии.

ESL One Birmingham 2024 по Dota 2

Даты проведения: групповой этап — 22–24 апреля, плей-офф — 25–28 апреля

Место проведения: Бирмингем, Великобритания (стадион Resorts World Arena)

Призовой фонд: $ 1 млн, победитель получает $ 300 тыс.

Где смотреть: групповой этап — 22–24 апреля, плей-офф — 25–28 апреляБирмингем, Великобритания (стадион Resorts World Arena)$ 1 млн, победитель получает $ 300 тыс. Okko Спорт , ESL, Paragon (Twitch и YouTube)

Турнир в Бирмингеме пройдёт во второй раз в истории — в 2019 году его выиграла Team Secret Фото: ESL

Детали турнира ESL One Birmingham 2024

Ивент в Бирмингеме ожидается с особым интересом: хотя крупных турниров после отмены системы Dota Pro Circuit хватает (с начала года прошло уже четыре «миллионника»), почти всегда выбирается студийный или онлайн-формат, чтобы сэкономить средства.

ESL One, в свою очередь, пройдёт на крытой арене Resorts World Arena. Она вмещает более 15 тысяч зрителей, и организаторы подчёркивают, что такой публики у «Доты» не было с чемпионата мира The International.

Помимо общей атмосферы, будет интересно оценить, как с давлением трибун справятся неопытные команды и игроки — например, новый коллектив Team Falcons, молодые парни из Talon или Эдгар 9Class Налтакян, который видел трибуны только на национальных соревнованиях в Саранске.

После The International увидеть «Доту» вживую можно было только на Играх будущего в Казани — но там не было европейских грандов Фото: ESL

Предстоящий ивент в Англии также важен как часть пути на супертурнир Riyadh Masters 2024. Он пройдёт в июле и может похвастать огромным призовым фондом, потому попасть туда хотят все — а чтобы это сделать, нужно зарабатывать рейтинговые очки ESL.

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Сейчас на восемь прямых путёвок в Эр-Рияд претендуют 16 команд, и остаётся всего два турнира с рейтинговыми баллами. Вполне вероятно, что главные призёры ESL One Birmingham уже в воскресенье гарантируют себе поездку в Саудовскую Аравию.

Среди претендентов на топ-8 рейтинга и инвайт на самый богатый чемпионат года — российские BetBoom Team и Team Spirit. И если первые почти гарантированно останутся в зелёной зоне, то «драконам» очень важно набирать очки и заходить хотя бы в топ-6.

Актуальное положение команд в рейтинге ESL Pro Tour Фото: Liquipedia

Участники ESL One Birmingham 2024

Пожалуй, можно сказать, что в Англии собрались все лучшие команды мира: европейские гранды Gaimin Gladiators и Team Liquid, российские составы Team Spirit и BetBoom Team, а также Talon, G2.iG, Shopify Rebellion и HEROIC — лучшие представители своих регионов.

Ну и, само собой, Team Falcons и Xtreme Gaming — две лучшие команды, которые пока делят все важные трофеи в 2024 году. Без глобального патча трудно представить, что кто-то сможет составить им достойную конкуренцию, и аналитики были уже готовы прогнозировать финалистов. Но в дело вмешались обстоятельства.

Визу в Британию не смог получить российский мидер «соколов», и Falcons придётся играть с заменой. Специалисты отмечают, что Suma1L, несмотря на статус и прежние заслуги — ослабление для коллектива, а потому в борьбу за титул могут включиться и другие команды.

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Сработает ли магия Falcons без Малрина? Пока есть большие сомнения Фото: ESL

Вообще, ивент в Великобритании, куда визу получить невероятно трудно — идея, которая изначально подвергалась критике. В итоге до турнира не доехали Малрин и тренер OG Михаил Misha Агатов, а также российская команда 1win.

Победители квалификаций начали оформлять документы на следующий же день, но всё равно не успели: срок рассмотрения превысил шесть недель, и организаторы решили заменить 1win на европейскую OG. Самое обидное — наши игроки получили нужные визы через пару часов после заявления организаторов.

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Впрочем, другим киберспортсменам из России преодолеть препятствие в виде консульства удалось, и нам будет за кого поболеть — помимо команд Team Spirit и BetBoom Team, можно поддержать Антона Дурачьё из Gaimin Gladiators или Tundra Esports, за которую играют 9Class и Pure.

Экс-игрок BetBoom Team перебрался в Tundra, где стал капитаном и лидером Фото: BetBoom

Формат и расписание ESL One Birmingham 2024

Турнир пройдёт в два этапа. На первом участники будут поделены на две группы, где сыграют по системе «каждый с каждым». В итоге первые два места каждой подгруппы отправятся в верхнюю сетку плей-офф, команды с 3–4-й позиций — в нижнюю сетку, а остальные покинут соревнования.

С 25 по 28 апреля команды разыграют титул и бо́льшую часть призового фонда, почти все матчи состоятся на стадионе — ожидается более 15 тыс. зрителей. Решающая стадия пройдёт в формате double-elimination, где у команд в верхней сетке будет шанс на одно поражение.

Расписание игр на понедельник, 22 апреля:

14:00. Группа А, Team Falcons (Ближний Восток) — BetBoom Team (Россия) ;

; 14:00. Группа А, Team Liquid (Швеция) — G2.iG (Китай);

14:00. Группа А, Shopify Rebellion (Северная Америка) — Talon Esports (Таиланд)

16:30. Группа А, Team Liquid — Talon Esports;

16:30. Группа А, Team Falcons — Shopify Rebellion;

16:30. Группа А, BetBoom Team — G2.iG;

— G2.iG; 19:15. Группа B, Xtreme Gaming (Китай) — OG (Европа);

19:15. Группа B, Gaimin Gladiators (Европа) — Tundra Esports (Европа);

19:15. Группа B, Team Spirit (Россия) — HEROIC (Перу);

— HEROIC (Перу); 21:45. Группа B, OG — Tundra;

21:45. Группа B, HEROIC — Xtreme Gaming;

21:45. Группа B, Gaimin Gladiators — Team Spirit.

Расписание игр на вторник, 23 апреля:

Расписание игр на среду, 24 апреля:

Расписание игр на четверг, 25 апреля:

14:00. Верхняя сетка, полуфинал;

17:30. Верхняя сетка, полуфинал.

Расписание игр на пятницу, 26 апреля:

14:00. Нижняя сетка, первый раунд;

17:35. Нижняя сетка, первый раунд;

21:05. Нижняя сетка, второй раунд.

Расписание игр на субботу, 27 апреля:

14:00. Нижняя сетка, второй раунд;

17:35. Верхняя сетка, финал;

21:05. Нижняя сетка, полуфинал.

Расписание игр на воскресенье, 28 апреля:

14:00. Нижняя сетка, финал;

18:00. Гранд-финал.

Всего на стадионе пройдёт восемь матчей Фото: ESL

Трансляция ESL One Birmingham 2024 — где смотреть матчи

В прямом эфире все игры турнира на русском языке покажет студия Paragon Events. Стримы можно найти на Twitch и YouTube, а во время групповой стадии будут работать параллельные трансляции (второй и третий каналы), поскольку одновременно будут проходить по три матча.

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Матчи ESL One также покажет онлайн-кинотеатр Okko — там будут другие комментаторы, качество Full HD для просмотра на большом экране и разные звуковые дорожки (например интершум без кастеров).

Главный стрим ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 также можно будет найти на этой странице в плеере ниже.