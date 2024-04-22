Во что поиграть после сериала «Фоллаут», если все Fallout пройдены

Сериал «Фоллаут» приятно удивил своим качеством, сочетанием серьёзных тем с юмором и отношением к канону. После его просмотра многие захотели перепройти сами игры. Но что делать тем, кто уже наизусть знаком с Fallout?

К счастью, существует множество игр, которые в том или ином виде вдохновлены или хотя бы похожи на «Фоллаут». Сегодня как раз о них и поговорим.

Wasteland 3

Разработчик: inXile

Дата выхода: 28 апреля 2020 года

Платформа: ПК, PS4, Xbox One

Рейтинг: 86%

Wasteland 3 Фото: Deep Silver

Одного взгляда на Wasteland 3 достаточно для того, чтобы поклонники Fallout испытали чувство дежавю — оно и неудивительно, ведь первая Wasteland вышла задолго до первой Fallout и во многом стала фундаментом культовой серии.

События третьей Wasteland разворачиваются в Колорадо после ядерной зимы и отчётливо напоминают о выжженных пустошах Мохавы или Новой Калифорнии. Только вместо поисков потерявшихся родственников нужно выполнять задания загадочного Патриарха.

Местный геймплей сочетает в себе элементы классических RPG и стратегии. А ещё тут увлекательный сюжет, запоминающиеся побочные активности, прокачка персонажей, а также тактические бои в пошаговом режиме, построенные на грамотном использовании способностей героев. Получилась интересная версия постапокалиптического сеттинга.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Deep Silver.

The Outer Worlds

Разработчик: Obsidian

Дата выхода: 25 октября 2019 года

Платформа: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

Рейтинг: 83%

The Outer Worlds Фото: Obsidian

«Fallout в космосе» — именно так охарактеризовали The Outer Worlds ещё до выхода. Студия Obsidian намерено создала ещё одну Fallout: New Vegas, но только в новых декорациях. События разворачиваются не на уничтоженной ядерной войной Земле, а в далёких колониях на краю галактики.

Это по-хорошему старомодная ролевая игра, из каждого элемента которого так и сквозит бюджетностью. Особенно это касается графики, неказистых анимаций и бесхитростной боевой системы. Но за всеми этими проблемами скрывается увлекательное и нелинейное приключение, наполненное интересным контентом и чёрным юмором. А из-за вариативности The Outer Worlds действительно хочется перепройти несколько раз.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Obsidian.

Rage

Разработчик: id Software

Дата выхода: 4 октября 2011 года

Платформа: ПК, PS3, Xbox 360

Рейтинг: 81%

Rage Фото: Bethesda

Разработкой Rage занимались создатели классики вроде DOOM, Quake и Wolfenstein, а саму команду возглавлял легендарный Джон Кармак. К сожалению, получилась откровенно проходная игра, которая страдала от ужасной оптимизации и однообразного геймплея.

Но зато сам постапокалипсис получился невероятно атмосферным и безумным. Ведь кататься по выжженным локациям, наслаждаться постъядерными пейзажами и иногда перестреливаться с врагами из разнообразного арсенала – одно удовольствие. Отличный вариант на пару вечеров.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Bethesda.

Atom RPG

Разработчик: Atom Team

Дата выхода: 19 декабря 2018 года

Платформа: ПК, Nintendo Switch, Android, iOS

Рейтинг: 70%

Atom RPG Фото: Atom Team

Если действия Fallout разворачиваются на американских просторах, то Atom RPG раскрывает игрокам эстетику советских пустошей. Тут также случился ядерный конфликт между двумя блоками, в результате чего и произошёл апокалипсис. И в этом жестоком мире предстоит выживать главному герою.

В этой изометрической RPG нужно заниматься изучением окружающего мира, собирать ресурсы, спасаться от мутантов, налаживать контакт с другими выжившими. Отдельно стоит отметить редактор персонажей, пошаговые бои и нелинейный сюжет. И, даже несмотря на недостатки в виде неудобного интерфейса, слабого ИИ и местами неинтересных квестов, проект способен затянуть в себя на множество часов.

Видео доступно на YouTube-канале Atom RPG. Права на видео принадлежат Atom Team.

Shadowrun: Hong Kong

Разработчик: Harebrained Schemes

Дата выхода: 20 августа 2015 года

Платформа: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

Рейтинг: 82%

Shadowrun: Hong Kong Фото: Harebrained Schemes

Хотите попасть в киберпанковый Гонконг, который сотрясают конфликты, а на улицах творится хаос и анархия? Тогда вам стоит опробовать Shadowrun: Hong Kong. Главному герою необходимо выполнить множество увлекательных заданий, чтобы зачистить мегаполис от многочисленных противников и сделать его безопасным.

В распоряжении геймеров оказываются изометрическая камера, увлекательный сюжет, древо прокачки, а также возможность включить режим пошагового сражения рядом с врагами. Тайтл привлекает внимание не только необычными фишками игрового процесса, но и необычным сеттингом и неповторимой атмосферой.

Видео доступно на YouTube-канале GOG. Права на видео принадлежат Harebrained Schemes.

Encased

Разработчик: Dark Crystal Games

Дата выхода: 7 сентября 2021 года

Платформа: ПК

Рейтинг: 74%

Encased Фото: Dark Crystal Games

Российская студия Dark Crystal Games так сильно вдохновилась оригинальными частями Fallout, что решила сделать собственную версию. Для этого сеттинг постапокалипсиса объединили с элементами ретрофутуризма и sci-fi. В итоге получилась Encased — пошаговая RPG, действие которой разворачивается в альтернативных 70-х годах.

Главный герой занимается изучением таинственного Купола, выполняет множество заданий от разных фракций и активно прокачивается. Все принятые решения влияют не только на судьбу мира, но и на геймплей. Несмотря на множество нововведений, игровой процесс напоминает классические тайтлы прошлого. Поэтому поклонникам жанра обязательно стоит опробовать Encased.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Matter. Права на видео принадлежат Dark Crystal Games.

Mad Max

Разработчик: Avalanche Studios

Дата выхода: 1 сентября 2015 года

Платформа: ПК, PS4, Xbox One

Рейтинг: 69%

Mad Max Фото: WB Games

Казалось бы, где игровая адаптация фильмов «Безумный Макс», а где Fallout. В творении студии Avalanche предстоит вжиться в роль Макса Рокотански и путешествовать по огромному открытому миру, захватывать крепости и собирать различный хлам для выживания. Это динамичный боевик с динамичными заездами, отличной постановкой и приятной боёвкой.

Однако на деле между этими двумя франшизами куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Тут и безжизненные просторы, и немногочисленные поселения, выросшие на остатках прежней цивилизации, и фактурные персонажи. Неудивительно, что авторы первого Fallout вдохновлялись в том числе картинами Джорджа Миллера.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат WB Games.

Metro Exodus

Разработчик: 4A Games

Дата выхода: 15 февраля 2019 года

Платформа: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Рейтинг: 83%

Metro: Exodus Фото: Deep Silver

Пусть по духу Metro Exodus ближе к серии S.T.A.L.K.E.R., но именно в творении 4A Games представлена одна из самых атмосферных вариаций постапокалипсиса в играх. К тому же именно в третьей части Артём и компания наконец вырвались из метро на поверхность, что по-новому раскрыло местную вселенную.

В Exodus авторы как следует поработали над геймплеем, добавив новые механики и углубив старые. Получилось крайне увлекательное приключение по разнообразным декорациям, от пустынь Каспия до руин Новосибирска. На этом пути герои не только сталкивались с опасными мутантами и различными фракциями, но и принимали важные решения, от которых зависит финал истории.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Deep Silver.

UnderRail

Разработчик: Stygian Software

Дата выхода: 18 декабря 2015 года

Платформа: ПК

Рейтинг: 72%.

UnderRail Фото: Stygian Software

По геймдизайну, атмосфере, уровню проработанности локаций и механик UnderRail больше всего напоминает Fallout 2. По сути это более современное воплощение классических изометрических RPG с нелинейной историей и разнообразными геймплейными ситуациями.

Из других особенностей выделяются пошаговая боёвка, хорошо прописанные диалоги и огромные возможности для ролевого отыгрыша. Главное не бояться слабой графики, ведь за ней скрывается уникальная игра в постапокалиптическом сеттинге с контентом на 100 с лишним часов.

Видео доступно на YouTube-канале GOG. Права на видео принадлежат Stygian Software.

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