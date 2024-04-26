Новые «Папины дочки»: что будет после финала второго сезона?

26 апреля закончился второй сезон новых «Папиных дочек». За прошедшие 20 эпизодов успели вернуть многих знакомых героев из оригинального сериала, а также закинуть сразу несколько интересных сюжетных удочек на грядущий третий сезон.

Будет ли третий сезон «Папиных дочек: Новые»?

Да, создатели сериала уже подтвердили, что продолжение в работе. Когда оно выйдет, впрочем, неизвестно. Если второй сезон снимали параллельно с выходом первого осенью 2023 года, благодаря чему продолжение выпустили уже в апреле 2024 года, то сейчас между сезонами может оказаться больший разрыв по времени.

Полежайкин также вернулся (Михаил Казаков) Фото: Start

О чём будет третий сезон «Папиных дочек: Новые»

В самом конца второго сезона к роли Даши Васнецовой вернулась Анастасия Сиваева, на что намекали ещё во время съёмок эпизодов прошлой осенью. Впрочем, пока герои так и не смогли встретиться. К финалу второго сезона Веник решил не стоять на месте и искать новую любовь, поскольку Дашу можно ждать вечно.

При этом сама Даша как раз захотела встретиться со своей семьёй, но Веник несознательно сообщает ей, что у него уже есть девушка.

Создатели интригуют, что в третьем сезоне самую умную из Васнецовых ждут важные перемены в личной жизни. Какие ещё события случатся в большой семье Васильевых-Васнецовых и вернется ли к Венику Даша, поклонники проекта узнают в продолжении истории.

В третьем сезоне, помимо Полежайкина (Михаил Казаков) и Даши (Анастасия Сиваева), также вернулся Андрей Антонов (Александр Самойленко), а многим старым героям стали уделять ещё больше внимания. Обиднее всего, что Пуговки (Екатерина Старшова) вообще не было в новом сезоне.

Даша и Веник — в самом сериале этой сцены ещё не было Фото: Start

Когда выйдет третий сезон «Папиных дочек: Новые»

Пока неизвестно, поскольку о начале съёмок ничего не сообщали. Но создатели шоу в идеале могут удержать темпы выхода шоу два раза в год — весной и осенью. Если повезёт, третий сезон выйдет в сентябре-ноябре.