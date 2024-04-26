Обзор фильма «Министерство неджентльменских дел»: весёлый проходняк от Гая Ричи

Гай Ричи гениален. Он доказал это дебютным фильмом «Карты, деньги, два ствола» и с тех пор неоднократно подтверждал: «Большой куш», «Джентльмены», «Рок-н-рольщик» — это лишь часть выдающихся работ.

Вот только иногда Ричи позволяет себе расслабиться. Так было с «Операцией Фортуна», которая больше напоминала серию клипов, чем фильм. Нюанс в том, что даже проходные картины режиссёра чем-то цепляют: чего стоят яркая героиня Обри Плазы и гениальный монолог Хью Гранта из той же «Фортуны». В итоге зритель видел, что фильм дурацкий, но оторваться не мог.

С «Министерством неджентльменских дел» похожая ситуация. По меркам Ричи, это посредственный фильм, но приличный по меркам кинематографа.

«Министерство неджентльменских дел»: информация о фильме

Название: «Министерство неджентльменских дел» (The Ministry of Ungentlemanly Warfare)

Режиссёр: Гай Ричи

Актёры: Генри Кавилл, Алан Ричсон, Эйса Гонсалес, Тиль Швайгер и другие

Дата выхода: 19 апреля 2024 года

Жанр: боевик, драма, военный

Страна: США, Великобритания, Турция

«Министерство неджентльменских дел»: где смотреть?

Фильм собираются официально показывать в России, но даты выхода нет. Пока новинку крутят только в западных кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат Lionsgate.

Отряд самоубийц в тарантиновском сеттинге

Вторая мировая война. Армия Гитлера захватывает одну европейскую страну за другой и потихоньку подбирается к Британии. Главный страх англичан — две важные подводные лодки, которые скоро доставят на фронт ценные грузы и не оставят ни шанса на победу. При этом все, кроме Черчилля, верят в необходимость капитуляции и не дают премьер-министру действовать решительно.

Единственный выход — неофициальная операция, которую доверяют заключённому в исполнении Генри Кавилла и его сумасбродной команде. Начальство велит добраться до подводных лодок и взорвать их, но при этом понимает: надежды практически нет. Но разве такая мелочь остановит сумасбродный Отряд самоубийц? Конечно, нет.

Местный Отряд самоубийц Фото: Lionsgate

Чем-то фильм напоминает тарантиновских «Бесславных ублюдков». Фоном снова становится Вторая мировая, а среди персонажей встречаются реальные исторические личности. Естественно, их похождения настолько исковерканы, что теряют связь с действительностью. К примеру, Генри Кавилл играет реального майора Гаса Марч-Филлипса: в 1942-м он имел дело не с подводными лодками, а с обычными кораблями.

Отличие от Тарантино — в атмосфере. Если «Бесславные ублюдки» сотканы из напряжённых сцен, то новинка напоминает балаган, где герои ничего не воспринимают всерьёз. Немцы окружили их и приготовились к стрельбе? Эта ситуация рассмешит нашу команду до слёз. Впереди огромный вражеский лагерь? Герои тихо ворвутся в него и пошутят, когда включится тревога. «Значит, со стелсом покончено!»

Ничего выдающегося в этой дурашливости нет, но всё показано достаточно весело. Отряд Кавилла постоянно издевается над врагами и придумывает идиотские планы, а немцы принимают смерть с удивлёнными глазами и широко разинув рот. Эти сцены сняты достаточно неплохо, чтобы зритель не заскучал во время просмотра.

Алан Ричсон как всегда крут Фото: Lionsgate

За драму отвечает арка со шпионами. Они должны отвлекать немцев и следить, чтобы на подлодках оказались все нужные грузы. Сердцем сюжетной линии стала обворожительная Эйса Гонсалес. Она играет еврейку, которая кокетливо развлекает важного немца в исполнении Тиля Швайгера. Жизнь героини постоянно висит на волоске, а каждый диалог с её участием полон напряжения. В итоге шпионская история отлично перебивает безбашенные похождения вояк.

Автомат ей к лицу Фото: Lionsgate

Ничего выдающегося

Смотреть «Министерство неджентльменских дел» весело, но фильму отчаянно не хватает фишки. В нём нет фирменной съёмки Гая Ричи, многозначительных шуток, витиеватого повествования — в общем, ничего из того, за что полюбили режиссёра.

Да и если забыть про Ричи, фильм покажется простоватым: сюжет обычный, экшену не хватает изобретательности, половина персонажей не запоминается. Чего стоят солдаты: вы запомните Кавилла, который с первых минут становится комедийным персонажем, и Ричсона, известного своей комплекцией и ролью Джека Ричера. Зато трёх других солдат вы забудете сразу после титров. Такие минусы объясняют противоречивые оценки фильма.

Разносят немцев Фото: Lionsgate

«Министерство неджентльменских дел»: стоит ли смотреть?

Не ждите от новинки ни выдающегося зрелища, ни фирменного стиля Гая Ричи. Это простой, но всё-таки очаровательный фильм на вечер. Самое то, чтобы посмотреть один раз, расслабиться и забыть.

Оценка «Министерства неджентльменских дел» — 7 из 10

Понравилось

Прекрасные Генри Кавилл и Эйса Гонсалес

Забавная дурашливая атмосфера.

Не понравилось