Бесплатные коды для игры «Мир танков» в мае 2024 года

Каждый месяц в «Мире танков» игроки могут получить различные бесплатные награды. Открыть их очень просто — нужно посещать сайт и совершать несколько кликов. В этом гайде мы отметим награды мая и расскажем о табель-календаре и призовом боксе.

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в мае 2024 года)

На текущий момент разработчики не предоставили новых промокодов, а все старые опции отменили для активации. Ближайшее появление бонус-кодов будет приурочено к 9 мая. При добавлении действующего промокода мы обновим этот раздел.

EASYSTART — стартовый бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

премиумный танк 4-го уровня Matilda LVT — для новых игроков;

100-процентный экипаж для танка — для новых игроков;

1 слот в ангаре — для новых игроков;

500 золота — для новых игроков;

1 большой ремкомплект — для активных игроков.

Игроки, которые не заходили в игру 100 дней и более, могут использовать особые промокоды стримеров. После активации обязательно необходимо открыть игру и сыграть хотя бы одну схватку. Это позволит получить премиум-танк 8-го уровня и задачи:

MAFIA — 250 золота, 150 000 серебра, восемь дней Танкового премиум-аккаунта, три премиум-танка в аренду, премиум-танк 8-го уровня Т-54 первый образец навсегда (при наличии в ангаре предоставляется компенсация в 11 000 золота, а для получения необходимо сыграть один матч на технике 4-го уровня и выше);

GRANNYMT23 — танк «T77»;

LEBWAMT23 — танк «T77»;

YUSHAMT23 — танк «T77»;

KAMAZMT23 — танк «Kanonenjagdpanzer 105»;

JOVEMT23 — танк «Kanonenjagdpanzer 105»…

«Мир танков» Фото: Lesta

Помимо бонусных промокодов стримеров, новичкам доступны пригласительные опции, но только при создании нового аккаунта:

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на семь дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;

TANKOLET — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

MIRTAHKOV — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

«Мир танков» предлагает бесплатные награды из табель-календаря, которые можно добыть ежедневно при посещении сайта. Выполните несколько простых шагов:

Ежедневно заходите в табель-календарь. Выберите открытый день в календаре и заберите бесплатный предмет. Каждый день заходите на сайт и в соответствующем разделе табель-календаря забирайте награды.

Календарь Фото: Lesta

За один день можно добыть только один предмет. Обновление происходит в 3:00 мск. Если игрок не заберёт награды в некоторые дни, то ему будут недоступны последующие награды, пока он не активирует пропущенные предметы. После получения предметов в табель-календаре обязательно откройте игру для переноса их на аккаунт, иначе они не зафиксируются и день окажется пропущенным.

Если выполнить все действия в течение месяца, то за май удастся добыть 31 награду:

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

2 дня танкового премиум-аккаунта;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Продувка воздуховодов», «Долг превыше всего», «Без резких движений», «Искусство сбивать пламя», «Рациональная боеукладка»);

2 малых ремкомплекта;

3 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

2D-стиль «Победоносная звезда»;

3 декали «Любимый молоток!»;

3 декали «Аисты»;

6 эмблем «Гвардейское знамя»;

1 контейнер «Путь воина».

Награды Фото: Lesta

Кроме табель-календаря, разработчики добавили бесплатный Prizebox. С помощью этой «призовой коробки» можно открыть различные бонусы. Для их получения перейдите по ссылке и используйте кнопку «Получить». После этого запустите игру и заберите награды.

Если игрок давно не участвовал в бою, то ему откроется неделя Танкового премиум-аккаунта и три боевые задачи. Если пользователь недавно был в матче, то он получит купоны со скидкой на покупку, предбоевые инструкции и прочее. После выполнения полученных заданий игрокам выдадут серебро, опыт и личные резервы. Обращаем внимание, что список бесплатных предметов может быть изменён со временем.