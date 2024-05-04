Всё, что нужно знать про фильм «Фуриоса»: чем выделяется приквел «Безумного Макса»

«Безумный Макс» стал одним из лучших фильмов 2015 года. Это доказывают 10 номинаций на «Оскар», в шести из которых картина Джорджа Миллера победила. Одна из причин успеха — воинственная Фуриоса в исполнении Шарлиз Терон. Героиню называли душой сюжета и лучшим женским персонажем со времён Эллен Рипли из «Чужого».

24 мая в кинотеатрах мира выйдет приквел «Безумного Макса», посвящённый юной Фуриосе. Что известно о фильме?

«Фуриоса»: информация о фильме

Название: «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (Furiosa: A Mad Max Saga)

Режиссёр: Джордж Миллер

Актёры: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Энгус Сэмпсон и другие

Дата выхода: 24 мая 2024 года

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Продолжительность: 148 минут

Бюджет: $ 168 млн

Страна: Австралия

«Фуриоса»: где смотреть?

Фильм выйдет только в мировых кинотеатрах. Возможно, в России будут неофициальные показы. Цифровую премьеру стоит ждать ориентировочно в июле.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат WB.

О чём фильм?

События стартуют спустя 45 лет после апокалипсиса. Юная Фуриоса счастливо живёт в редких плодородных землях, учится у мудрой наставницы и готовится стать местной императрицей. Однажды лидер Байкерской орды Дементус нападает на племя Фуриосы и берёт героиню в плен. Так и начинается её новая жизнь.

Сюжет растянется на 20 лет: за это время покажут попытки Фуриосы сбежать, смену хозяина и становление в качестве великой воительницы. Также мы узнаем, как героиня потеряла левую руку — до этого фанаты думали, что девушка могла даже родиться калекой. Вот только в начале трейлера у девушки обе конечности, и лишь в середине появляется механическая рука.

Молодая Фуриоса Фото: WB

В те времена армия Несмертного Джо ещё не считалась единственной серьёзной силой в Пустоши. Дементус мало чем уступал — поэтому и бросил Джо вызов. Похоже, именно грызне тиранов, в центре которой оказалась Фуриоса, и посвящён фильм.

Если о Несмертном Джо мы знаем почти всё, то харизматичный Дементус — человек-загадка. Его уже упомянули в игре Mad Max: там злодей погиб от руки одного из сыновей Джо.

В фильме появятся и другие известные персонажи. Органомеханик в исполнении Энгуса Сэмпсон по-прежнему лечит в Цитадели людей, а Людоед уже управляет воинами Полураспада.

Банда Дементуса Фото: WB

Экшен останется сердцем фильма

В «Фуриосе» больше сюжета, чем в «Безумном Максе», однако основой всего по-прежнему будет экшен. Известно, что одну из динамичных сцен, которая станет поворотным моментом для героини, снимали 78 дней. В процессе задействовали 200 каскадёров, а длится эпизод 15 минут.

«Эта затяжная сцена демонстрирует все накопленные навыки Фуриосы. Она также важна для понимания выдержки и находчивости героини. Когда мы наконец закончили её, все выпили вина», — Аня Тейлор-Джой.

Героиню ждёт множество сражений Фото: WB

Некоторые фанаты считают, что в новинке не будет такого же крутого экшена, как в фильме 2015 года. Тогда режиссёр Джордж Миллер полагался на натурные съёмки — то есть реально что-нибудь взрывал, выезжал в пустыни или подвешивал Тома Харди к вычурным машинам. Конечно, эти кадры дорабатывали графикой, но основа была естественной.

Похоже, в «Фуриосе» гораздо больше графики, и порой она заменяет реальные съёмки. Неудивительно, что в комментариях под трейлером временами жалуются на визуал.

Злодеи предпочитают байки Фото: WB

Кто сыграет главные роли?

Роль молодой Фуриосы исполнит Аня Тейлор-Джой. Актриса не раз доказывала, что справляется как со сложными драматическими ролями, так и с креативным экшеном. Стоит ли сомневаться, что роль пустынной воительницы окажется очередным её успехом?

Важно, что Тейлор-Джой не пытается копировать манеру Шарлиз Терон, которая играла взрослую Фуриосу. По её словам, Терон выдала столь выдающуюся роль, что повторить подобное нереально.

«Я даже думать не могу о том, чтобы встать на её место. Моя Фуриоса должна стать кем-то другим. Ради этого я переступаю границы того, что мой мозг считал возможным», — Аня Тейлор-Джой.

Аня Тейлор-Джой Фото: WB

Роль Дементуса исполнит Крим Хемсворт. Актёра так загримировали, что на некоторых кадрах его трудно узнать. Особенно выделяется накладной нос, который не все сочли реалистичным. Впрочем, стоит актёру заговорить, как сразу становится ясно: перед нами тот самый харизматичный Хемсворт, перетягивающий на себя всё внимание.

Крис Хемсворт Фото: WB

Что ещё известно о фильме?

На съёмках задействовали сценариста, монтажёра, дизайнера по костюмам и композитора «Безумного Макса» 2015 года

Съёмочный процесс занял пять месяцев — с июня по октябрь 2022-го

Джорджу Миллеру так понравилось развивать вселенную, что он уже начал писать сценарий ещё одного приквела.

Стоит ждать?

Да. Не факт, что «Фуриоса» повторит успех прошлого фильма, но точно окажется качественным экшеном.