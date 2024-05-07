«Тень Чикатило» чрезвычайно популярна, но стоит ли смотреть сериал?

По неведомой причине российские режиссёры обожают рассказывать о маньяках. Заметные проекты по этой теме выходят каждые пару месяцев — и не все дотягивают до уровня «Метода», «Казни» или «Фишера». К примеру, «Тень Чикатило» вот уже несколько недель на ажиотаже, однако ничего цепляющего в сериале нет.

«Тень Чикатило»: информация о сериале

Название: «Тень Чикатило»

Режиссёры: Сарик Андреасян, Давид Дадунашвили

Актёры: Фёдор Лавров, Николай Козак, Юлия Афанасьева и другие

Дата выхода: 4 апреля 2024 года

Жанр: триллер, детектив, драма

Сколько серий: 8 эпизодов

Страна: Россия

«Тень Чикатило»: где смотреть?

Сериал показывают только в онлайн-кинотеатре Okko. Пока вышли шесть эпизодов из восьми. Финал намечен на 20 мая.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Андреасян создаёт новую франшизу

Сарик Андреасян ассоциируется с провалами, но временами режиссёр собирается и выдаёт как минимум приличные проекты. Так было с «Непрощённым», «Сама виновата» и «Чикатило». В сериале о самом известном советском маньяке нет ничего необычного, но ради Нагиева его всё же стоило посмотреть. Обычно актёр играет крутых мужиков, а тут перевоплотился в страшного безумного садиста.

Благодаря таланту сериал стал хитом, а Сарик Андреасян решил продолжить. Новый проект «Тень Чикатило» рассказывает об ангарском маньяке, который в период с 1992 по 2010 год убил 86 человек. Реальная история невыносимо жуткая, и по идее от сериала кровь должна стынуть. На деле же триллер попросту скучный — и вряд ли финальные эпизоды что-либо исправят.

Эти персонажи уже ловили Чикатило Фото: Okko

Нельзя сказать, что в «Тени Чикатило» есть некая критическая проблема вроде ужасной актёрской игры, слабого визуала или нелогичной истории. С этими аспектами в сериале всё нормально — и именно в подобной нормальности главная беда. Ощущение, что актёры, операторы и все остальные просто отбывают номер.

Профессионализма хватает, чтобы команду сильно не критиковали, но и желания сделать нечто крутое ни у кого не видно. Столь ленивый подход порождает один из самых шаблонных сериалов о маньяке в истории.

Завязка простая. В Ангарске начала 90-х систематически убивают женщин. Садист не оставляет улик, а ловить его толком некому — в местной милиции найдётся всего пара адекватных людей. Из этого синопсиса можно выжать хорошую историю, но режиссёр использует один заезженный приём за другим. Конфликты внутри милиции, давление начальства, ошибочные подозреваемые, примитивные флешбэки из прошлого злодея — всё это мы видели уже десятки раз. В итоге «Тень Чикатило» вообще не цепляет.

Завершают рабочий день Фото: Okko

Ещё хуже выглядит попытка связать сериалы. Дело ведут те же люди, что уже ловили персонажа Нагиева, а сам маньяк встречается с Чикатило и попадает под его влияние. В реальности ничего подобного не было. Понятно, что выдумки должны наполнить историю драматизмом, однако в реальности они делают сюжет несуразным.

У маньяка нет фишки

Все персонажи настолько банальные, что обсуждать их не имеет смысла. Они не раздражают, нормально выглядят, не запинаясь произносят свои реплики — вот только все поразительно безжизненные. В итоге сопереживать никому не хочется.

С самим ангарским маньяком схожая ситуация. Если Нагиев вытягивал сериал за счёт харизмы, то новый актёр вызывает лишь зевоту. Похоже, съёмочная группа намеренно показывала его обычным проходимцем, которые окружают нас каждый день. Увы, из-за общей посредственности приём не работает.

К тому же в приличных сериалах дьявол должен периодически вырываться из маньяка и нагонять ужаса. Но в «Тени Чикатило» злодей почти всегда ведёт себя ровно — и в обычной жизни, и в моменты убийств.

Устройству милиции уделили много времени Фото: Okko

«Тень Чикатило»: стоит ли смотреть?

Только если пересмотрели все похожие сериалы и теперь ищете, чем себя занять. Остальным же лучше пропустить новое творение Андреасяна.

Оценка «Тени Чикатило» — 6 из 10

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Пару раз показывают Чикатило в исполнении Нагиева.

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