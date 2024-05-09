Легендарный «Доктор Кто» возвращается: почему сериал всегда актуален и его стоит смотреть

Совсем скоро стартует новый сезон легендарного сериала «Доктор Кто». Уже больше 60 лет повелитель времени радует зрителей своими приключениями. Но как же так получилось, что франшиза, стартовавшая раньше «Звёздных войн», до сих пор остаётся популярной и значимой?

В преддверии второго перезапуска сериала – ведь новый сезон снова будет «первым» – рассказываем о главных особенностях шоу.

«Доктор Кто»: информация о сериале

Название:

Автор: Рассел Т. Дэвис

Актёры: Шути Гатва, Милли Гибсон и другие

Дата выхода: 11 мая (новый сезон)

Жанр: драма, комедия, фантастика

Серии: 8 серий (новый сезон)

Где смотреть: BBC, Disney+ «Доктор Кто» (Doctor Who): Рассел Т. Дэвис: Шути Гатва, Милли Гибсон и другие: 11 мая (новый сезон): драма, комедия, фантастика: 8 серий (новый сезон): BBC, Disney+

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Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.

Доктор постоянно меняется

Одна из главных причин успеха сериала кроется в личности главного героя. Доктор — не просто пришелец, а повелитель времени, который путешествует во времени на своём корабле ТАРДИС. Он далёк от образа стереотипного протагониста, разом сочетая в себе эксцентричность, вспыльчивость, мудрость, загадочность, чувствительность и привязанность.

А ещё Доктор — яростный пацифист, предпочитающий решать проблемы словами и… звуковой отвёрткой. Но порой в нём всё же проявляются черты антигероя, способного на крайне жестокие поступки, если обстоятельства его вынуждают. Некоторые враги сполна прочувствовали на себе его гнев, да и неспроста говорят, что из него получился бы «идеальный далек» (далеки — это заклятые враги повелителей времени, истинные бойцы, которых ничего не остановит).

Однако каким бы крутым ни был персонаж, за столько лет невозможно не наскучить зрителям. Но избежать этого помогает концепция с перерождением главного героя. Дело в том, что в момент смерти повелитель времени регенерирует, получая новое тело и характер. Эта фишка подарила сценаристам огромный простор для креатива, позволяя безболезненно «обновлять» сериал и избегать застоя.

14-й Доктор в исполнении Дэвида Теннанта Фото: BBC

Как только история Доктора подходит к логическому концу, он перевоплощается, обзаводится другими спутниками, освежает дизайн ТАРДИС и отправляется в новое путешествие. Всего на данный момент набралось уже 15 «версий» персонажа. В грядущем сезоне впервые образ галифрейца примерит тёмнокожий актёр Шути Гатва, известный по сериалу «Половое воспитание».

Сериал постоянно адаптируется

Однако у «Доктора Кто» меняется не только актёрский состав и авторы, но и сам сериал. Сценаристы никогда не боялись затрагивать актуальные темы, раскрывая их через призму своего творения. Благодаря этому в разное время у приключений скачет тональность, а у эпизодов порой максимально непохожая атмосфера и даже жанровая принадлежность. Всё это придаёт ему особое настроение, которое получается из смешивания олдскульного антуража и элементов современности.

Ранние сезоны смотрятся как наивные, но воодушевляющие истории про мудрого Доктора, выступающего наставником для своих напарников, технологический прогресс и новые открытия. В эпоху Холодной войны сериал по максимуму исследовал тематику пацифизма, рассказывая про сложные взаимоотношения между народами и расами. В перезапуске Девятый Доктор предстал в образе травмированного войной героя и последнего представителя своей расы.

Сериал постоянно адаптируется под новые времена и аудиторию, не застаивается, старается не использовать одни и те же ходы. Из-за этого главный герой постоянно переписывает законы своей вселенной, обновляет и переписывает внутренний лор, дополняя прошлое, не противореча ему. Можно сказать, что у каждого поколения зрителей свой «Доктор Кто».

Ниже: одна из самых известных сцен нового «Доктора Кто», которая понятна даже для тех, кто не смотрит сериал.

Видео доступно на YouTube-канале Adoniy's world. Права на видео принадлежат BBC.

Сериал можно начать смотреть с любой серии

Несмотря на то что «Доктору Кто» пошёл уже седьмой десяток, начать знакомство очень легко. Начать просмотр сериала можно буквально с любого момента, ведь большинство эпизодов — это самостоятельные истории, каждая из которых легко смотрится в отрыве от остальных. Это же касается и сквозных сюжетов. Ведь понять, что именно происходит на экране и что стоит на кону в этот раз, можно всего за пару серий.

При этом даже кроссоверы выстроены таким образом, что довольными останутся как новички, так и самые преданные поклонники. Первые получат эпичную и зрелищную историю, а вторых наградят многочисленными отсылками к славному прошлому, вплоть до классики. Это касается не только сюжетных линий, но и злодеев, персонажей, инопланетных рас и планет.

Новый Доктор (слева) — 15-й в исполнении Шути Гатвы Фото: BBC

Кроме того, из-за особенности с регенерацией протагониста можно просмотреть похождения конкретного Доктора. Если вы фанат Дэвида Теннанта, но по какой-то причине не любите Мэтта Смита, то просто гляньте перезапуск со второго по четвёртый сезоны и остановитесь на этом.

Безусловно, фанаты давно отметили несколько точек «входа», с которых удобнее всего начинать просмотр. Но большинство из них сходится на том, что лучше ограничиться «ньюскулом», а именно перезапуском 2005 года. В нём авторам удалось сохранить богатое наследие прошлых лет, а заодно умело упаковать в современную обёртку приключения во времени и пространстве. Ну а классические эпизоды лучше оставить истинным хувианам, ведь они хоть и представляют историческую ценность, но смотреть их в 2024-м крайне тяжело.

Мы рекомендуем знакомство с сериалом с пятого сезона, где дебютировала Мэтт Смит. Это идеальная точка входа — эти серии всё ещё выглядят достаточно современно, а сюжетные линии цепляют с первых серий, имея сквозной сюжет на несколько сезонов вперёд.

11-й Доктор популяризировал бабочек по всему миру Фото: BBC

Доктор Кто всё ещё образцовая фантастика

Несмотря на приличный возраст, «Доктор Кто» остаётся примером образцовой научной фантастики. Шоураннеры и сценаристы не боятся брать самые смелые, необычные идеи и концепции, чтобы затем реализовывать их на экране. Пусть из-за небольшого бюджета конечный результат визуально может выглядеть не слишком впечатляюще, но мало какое шоу может позволить себе подобные эксперименты в течение стольких лет.

Каждый раз, когда ТАРДИС совершает прыжок во времени и пространстве, от действия исходит ощущение волшебства. И неважно, куда заглянет Доктор, на неизвестную планету или на затерянный в глубинах космоса корабль, и с какими историческими личностями будет взаимодействовать в этот раз. Важно, что зрители в очередной раз насладятся полётом безграничной фантазии, помноженной на научные идеи.

Чего только стоят кроссоверы с «самими собой». Сценаристы неоднократно радовали фанатов встречами на экране сразу нескольких версий героя. Именно благодаря этому Питер Капальди столкнулся с самым первым Доктором, а в финальном эпизоде с Тринадцатым пригласили постаревших актёров из классики.

ТАРДИС — машина времени Доктора, выглядит как обычная будка Фото: BBC

Безусловно, сериал не может похвастаться чистой научностью в плане обоснования своих историй или даже отдельных концепций. Даже сам Доктор любит говорить, что «парадоксы решаются сами собой», с лёгкостью вмешивается в происходящие вокруг события и переписывает собственные законы. И такая непосредственность очаровывает всех зрителей вне зависимости от возраста.