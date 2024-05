Обзор Hades 2: идеальный рогалик даже для тех, кто вообще не знает популярный жанр

Рогалики всегда были жанром не для всех. Носишься по локациям, рубишь врагов, собираешь ультимативный билд, ищешь слабые места смертоносных боссов. Ничего необычного, пока дело не доходит до смерти, которая обнуляет почти весь прогресс и переносит в самое начало игры.

Конечно, высокооценённые рогалики выходили постоянно. Мрачная The Binding of Isaac привлекла к жанру внимание, Enter the Gungeon удивила врагами-пульками, Dead Cells заслужила титул лучшего экшена 2018-го. Но именно Hades стала самым массовым и обсуждаемым рогаликом за всё время c восхитительными сражениями и визуалом. Неудивительно, что Hades 2 считалась одной из самых ожидаемых игр 2024-го.

И вот 6 мая сиквел без предупреждения вышел в ранний доступ. Каким он получился?

Hades 2: информация об игре

Название: Hades 2

Платформы: ПК (потом на консолях)

Разработчик: Supergiant Games

Дата выхода: 6 мая 2024 года (ранний доступ)

Жанр: рогалик, экшен

Релиз в России: официально продаётся.

Hades 2: как поиграть?

Пока игра доступна только на ПК, но со временем выйдет на всех актуальных консолях. Цена в Steam — 1100 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале Supergiant Games. Права на видео принадлежат Supergiant.

Старые боги, новые проблемы

Греческие боги в беде. После событий первой части могучий титан Кронос пленил Аида и Загрея, захватил подземный мир и начал осаду Олимпа. Разобраться со злодеем суждено Мелиное, сестре Загрея. Она заручается поддержкой знакомых богов вроде Посейдона и Афродиты и отправляется за головой титана. Естественно, снести эту голову придётся не один раз — противник ведь управляет временем.

Сюжет вроде бы простой, но в нём полно интересных деталей. К примеру, Кронос поначалу кажется примитивным негодяем, но со временем его мотивация становится всё интереснее. Всё же перед нами дед Мелинои, который относится к богам с неким родственным презрением.

Полуразрушенный Олимп Фото: Supergiant Games

Помимо основной арки, геймеру покажут трогательную предысторию Мелинои и, главное, раскроют переживания других богов. Чего стоит воинственная Немезида: она не верит в героиню, поэтому регулярно оставляет службу и дерётся с приспешниками титана. Выяснять отношения с богиней возмездия дико интересно.

Только учтите, что игра пока не доделана. Впереди ждут новая локация и развязка с ответами на все вопросы. Разработчики не называют железных сроков, но надеются завершить сюжет уже до конца года.

Мелиноя безоговорочно прекрасна Фото: Supergiant Games

Каждый забег — свой шедевр

Фундаментально Hades 2 не изменилась. Мы снова зачищаем одну локацию за другой, постепенно собираем ультимативный билд и копим важные для прокачки ресурсы. Да, Мелиноя не так проворна и не может спамить рывками, зато безостановочно бегает. Ещё у неё есть шкала маны и заряженные атаки, вокруг которых легко построить пару грозных билдов. Например, усилить мощные приёмы, замораживать время при их применении и быстро восстанавливать ману, если героиня секундочку постоит на месте. В остальном перед нами та же игра, только круче и зрелищнее.

Несмотря на повторение знакомой формулы, каждый забег в Hades 2 уникален. Раз за разом героине открываются разные способности, которые замораживают, поджигают и бьют врагов молнией, а новые механики появляются даже на 15-м часу игры.

Привыкли к стандартным баффам? Познакомьтесь с Селеной и её усилениями, работающими только в определённых условиях. Разобрались и с этой механикой? Тогда загляните к Хаосу, который накладывает одновременно благословение и проклятие. Зачистили весь подземный мир? Вообще-то на поверхности тоже есть локации.

Выглядит игра восхитительно Фото: Supergiant Games

Это мы ещё не говорим об оружии. Сейчас доступны пять видов, и каждый кардинально меняет геймплей. С парными кинжалами вы стремительно скачете между врагами и режете-режете-режете. С теневым факелом — держите дистанцию и стреляете. Моим фаворитом стал огромный лунный топор: он медленный, но при правильной прокачке становится имбовым оружием — например, при увеличении дистанции атаки бьёт на половину экрана.

Впечатляющее разнообразие оружия и способностей дополняет прокачка. Даже после неудачного забега вы вынесете что-нибудь полезное. Прах, чтобы открыть новые карты арканов и получить дополнительную жизнь, увеличенную полоску HP, повышенный урон. Волю, чтобы носить больше активных арканов. Цветы, чтобы получить благословение богинь. Подарки, чтобы выменять их на полезные браслеты.

При этом к прокачке нужно подходить сознательно. На каждую вылазку Мелиноя берёт один инструмент со своей особенностью. Киркой добываем серебро, лопатой выкапываем ростки для грядки, скрижалью зарабатываем волю. Вот и думайте, что сейчас нужнее.

В хабе полно интересных занятий Фото: Supergiant Games

Ещё игра постоянно генерирует яркие эмоции. Разработчики включают на фоне невероятный саундтрек, подкидывают удивительных боссов вроде мелкой крысы или превращают сражение в эпический рок-концерт. Вы точно не забудете первые сражения с сиренами, которые в процессе зажигают на барабанах и гитаре. Как не забудете и битву с Кроносом: если в процессе поставите игру на паузу, негодяй со смехом снимет её и радаст тумаки. Он же управляет временем, поэтому плюёт на ваши паузы!

Впрочем, Hades 2 была бы хорошей игрой даже без всех этих фишек. Дело в том, что героиней попросту приятно управлять. Она отзывчиво реагирует на команды, всегда бьёт в нужном направлении, засыпает арену зрелищными эффектами. Вот почему от геймплея не оторваться.

Выдающаяся схватка с сиренами Фото: Supergiant Games

Hades 2: стоит ли играть?

Если сравнивать Hades 2 с другими рогаликами, местами новинка проигрывает. К примеру, Dead Cells богаче на билды, в The Binding of Isaac больше контента, в Rogue Legacy 2 забеги отличаются сильнее. Но если оценивать совокупность факторов (визуал, геймплей, история, управление и всё такое), именно Hades 2 кажется идеальным рогаликом, который стоит попробовать всем.

Оценка Hades 2 (ранний доступ) — 9 из 10

Понравилось

Затягивающий геймплей

Очень приятная прокачка

Роскошные визуал и саундтрек.

Не понравилось