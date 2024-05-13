Почему стоит играть в V Rising: это выживалка про вампира, где из людей можно делать слуг

8 мая из раннего доступа вышла V Rising. Это одновременно выживалка и экшен о вампирах, где нужно строить величественный замок, пережидать солнечный день в мраморном гробу и пить человеческую кровь. Игра давно считается хитом: на пике в неё зашли 150 тысяч геймеров, 88% отзывов положительные, а разработчики недавно отчитались о 4 млн проданных копий. Но стоит ли вам залететь в V Rising?

V Rising: информация об игре

Название: V Rising.

Платформы: ПК (потом на PS5).

Разработчик: Stunlock Studios.

Дата выхода: 8 мая 2024 года.

Жанр: выживач, экшен.

Релиз в России: официально продаётся.

V Rising: как поиграть?

Игра официально продаётся в российском Steam. Полная цена — 1200 рублей, но до 22 мая действует скидка 10%. До конца года V Rising должна выйти и на PS5.

Видео доступно на YouTube-канале Stunlock Studios. Права на видео принадлежат Stunlock Studios.

Даже могучему вампиру нужно выживать

Когда-то миром V Rising правили вампиры, но потом люди взбунтовались и загнали их в гробы. В начале игры наш кровопийца просыпается в пещере и неторопливо выбирается на поверхность. Его цель — покарать людей и вернуть своему роду величие.

В первую очередь V Rising — выживалка. Чтобы нормально себя чувствовать, вампиру нужны защищённый зáмок с десятками сундуков и верстаков, хорошее оружие, механизмы для обработки ресурсов и много чего ещё. Всё это требует материалы вроде дерева, камня, меди, железа, растений, бумаги, кожи, драгоценных камней — список почти бесконечный.

Вампирский замок быстро превращается в завод Фото: Stunlock Studios

Поначалу добывать материалы просто. Всё необходимое валяется на каждой опушке, поэтому вампир стремительно развивается, собирая из железных слитков крутое оружие и окружая дом каменными стенами. Вот только со временем требования растут: важные ресурсы хранятся в охраняемых шахтах, требуемое количество шокирует, а переработка занимает много времени. В общем, готовьтесь тратить часы на добычу одной штуки, чтобы скрафтить из неё другую штуку.

Это специфика жанра, но кого-то гриндовый ад шокирует. Вампирские способности помогают лишь слегка: вы можете превратить людей в слуг и отправить их за ресурсами, однако бóльшую часть работы придётся делать самому. Ещё можно автоматизировать добычу некоторых ресурсов. Например, создать на участке могилы, из которых полезут скелеты и принесут вам кости. Или крысиное гнездо для быстрой добычи крови и шкур. Увы, всё это лишь слегка облегчает жизнь. Всерьёз помогает разве что игра в кооперативе — поделить задачи на четверых гораздо удобнее.

Впрочем, фанаты выживалок, которые привыкли рубить деревья, долбить камни и переплавлять железо в слитки, не увидят проблемы. Кому-то гринд вообще покажется медитативным.

В мире много порталов, но переносить через них ресурсы нельзя. Это ещё сильнее замедляет процесс Фото: Stunlock Studios

Не забывайте, что у вампира выживание устроено по-особому. На солнце он быстро сгорает, поэтому днём обычно занимается домашними делами. Если же рассвет застанет в дороге, придётся прыгать от одной тени к другой и избегать серьёзных стычек.

Ещё вампиру постоянно нужна кровь, причём качественная. Если съедите особенно вкусное животное или человека, получите бонусы к регенерации, урону или добываемым ресурсам. А вот кровь грязной крысы вообще ничего не даст — вот только лучше скушать её, чем умереть от голода.

Пьём кровь босса Фото: Stunlock Studios

Это ещё и экшен в духе Diablo и Dark Souls

Выживанию стоит выделять дневное время, но что делать ночью? Конечно, ходить на охоту за особенно сильными врагами. Дело в том, что по миру бродит множество боссов, и именно их убийству посвящена игра.

Эти ребята сильно бьют, призывают на помощь миньонов, меняют фазы и вообще превращают выживалку в комбинацию Diablo и Dark Souls. Вид изометрический, но в боях нужно учитывать тайминги, уворачиваться, парировать и заучивать атаки босса — одни бросают бомбы, другие размахивают молотом, третьи вообще дерутся с помощью рыбы. Это мы ещё не говорим о топовых противниках вроде Дракулы и Саймона Бельмонта.

Боссы живут своей жизнью и могут даже подраться друг с другом Фото: Stunlock Studios

Сражения обычно сложные и требуют соответствия уровню врага. Как-то раз моя компания из четырёх вампиров напала на босса на пять уровней выше — все вернулись домой побитыми и с намерением гриндить новую экипировку. Но если налёт завершается успехом, вы получите новую способность и сделаете её частью крутого билда. Перки лечат, замораживают, поджигают и дают прочие преимущества.

Если обычных врагов вам мало, зайдите на PvP-сервер. Там вампирские кланы дерутся друг с другом и осаждают замки. Нет ничего приятнее, чем разграбить чужую базу, вытащив тонны бесценного лута. Как и нет ничего страшнее, чем вернуться домой и обнаружить, что сохранились только вещи в особом защищённом сундуке.

Можно грабить караваны Фото: Stunlock Studios

V Rising: стоит ли играть?

Особенность V Rising — сочетание разных видов геймплея. Днём вы занимаетесь стандартным выживанием, ночью охотитесь на смертоносных боссов и опасливо смотрите на сородичей.

Идея попросту работает: даже если не любите сбор ресурсов, хотя бы на десяток часов увлечётесь охотой на людишек — пока гринд не задушит. Но если вы не против долго добывать материал, обустраивать жилище и крафтить снаряжение, рискуете зависнуть в V Rising на сотню часов.

Оценка V Rising — 8 из 10

Понравилось

Приятная вампирская атмосфера.

Сочетание выживача и экшена хорошо работает.

В игре море контента и интересных боссов.

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