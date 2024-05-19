Такого «Доктора Кто» мы любим: Стивен Моффат снял лучший эпизод сериала за последние годы

Недавно у «Доктора Кто» стартовал новый сезон, где главную роль взял на себя Шути Гатва из «Сексуального просвещения». Шоураннером вновь стал Рассел Т. Дэвис (РТД), который в 2005 году вернул историю о путешественнике во времени и пространстве на экраны.

Первые серии Дэвиса, как и его спецэпизоды с Дэвидом Теннантом, вызвали огромные споры. Кто-то был рад возвращению старого стиля, который сценарист активно использовал почти 20 лет назад. Другим же показалось, что в новых историях слишком много сумбура и неудачных моментов, а темы подают слишком прямолинейно.

Вероятно, что ситуация изменится в лучшую сторону с релизом третьего эпизода сезона под названием «Бум», создателем сюжета которого выступил ещё один знакомый фанатам сценарист — Стивен Моффат.

«Доктор Кто» Фото: BBC

Кто такой Стивен Моффат?

Моффат появился на радарах после серий «Пустой ребёнок» и «Доктор танцует», которые вышли в 2005 году. Тогда герои в период Второй мировой войны столкнулись со странным мальчиком, который не снимал свой противогаз. В этих сериях присутствовала целая смесь жанров — хоррора, фантастики и драмы. Была там и отличная актёрская игра, в особенности Кристофера Экклстона, который тогда исполнял роль Доктора.

С тех пор Моффат написал ещё несколько знаменитых эпизодов сериала: «Девушка в камине», «Тишина в библиотеке» и «Не моргай». Эпизоды Моффата отличали более мрачные тона и закрученные сюжеты. Все эти успехи привели к тому, что в 2010 году именно Моффат и сам стал автором «Доктора Кто» на целых шесть сезонов (эпоха Мэтта Смита и Питера Капальди).

Эра Моффата собрала множество новых фанатов вокруг сериала, хотя у некоторых со временем появились серьёзные претензии к стилю автора. Кому-то казалось, что он слишком увлекается метасюжетами на сезон, которые могли запутать случайных зрителей. Другим не нравились новые образы Доктора, как и его спутники — хотя последнее уже стало традицией для сериала.

Под конец эпохи Моффата, которая завершилась в 2017 году, некоторые любители шоу даже просили вернуть назад Рассела Т. Дэвиса. С тех пор прошло несколько лет, и после свежей серии «Доктора» в Сети просят вернуть уже первого автора.

А ещё Стивен Моффат — автор сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом.

«Шерлок» Фото: BBC

«Доктор Кто»: информация о сериале

Название:

Автор: Рассел Т. Дэвис

Актёры: Шути Гатва, Милли Гибсон и другие

Дата выхода: 11 мая (новый сезон)

Жанр: драма, комедия, фантастика

Серии: 8 серий (новый сезон)

Где смотреть: BBC, Disney+ «Доктор Кто» (Doctor Who): Рассел Т. Дэвис: Шути Гатва, Милли Гибсон и другие: 11 мая (новый сезон): драма, комедия, фантастика: 8 серий (новый сезон): BBC, Disney+

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«Доктор Кто»: где смотреть?

Сериал показывают на BBC и в онлайн-кинотеатре Disney+, у нового сезона доступно уже три эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат BBC.

Война никогда не меняется

Во франшизе Fallout существует знаменитая фраза о том, что «Война никогда не меняется», её даже произносили в новом сериале Amazon — отчасти этой теме и посвящён свежий эпизод «Доктора», «Бум».

Завязка серии чрезвычайно проста: Доктор со спутницей Руби (Милли Гибсон) приземляются на планету, которая погрязла в войне. Главный герой случайно наступает на мину, которая взорвётся при любом его лишнем движении. Ситуация усложняется тем, что взрыв может привести не только к гибели героя, но и половины всей планеты — из-за его сущности героя.

С этим эпизодом Моффат возвращается к старому авторскому подходу, когда он создавал удачный эпизод «Доктора», а потом растворялся в тумане до следующего сезона. Похож на его прошлые работы и концепт камерности, напоминающий «Не моргай» и «Пустого ребёнка» — пускай этот момент и нарушают во второй половине серии.

Знакомы фанатам будут и другие элементы сюжета — религиозные солдаты («Время ангелов», «Плоть и камень»), бессердечный искусственный интеллект («Тёмная вода», «Смерть на небесах») и ребёнок посреди разрушений («Доктор танцует»).

Подтекстом эпизода выступает критика военно-промышленного комплекса, архитекторы которого с помощью капитализма и религиозной пропаганды продолжают без остановки набивать свои карманы. Для безликих организаторов войн человеческая жизнь не имеет большого значения, поэтому она легко становится расходным материалом с ИИ-голограммой на память рыдающим родственникам.

Нарушено зрение? В утиль Фото: BBC

Последние мысли подчёркивают и с помощью местных автоматизированных «полевых госпиталей», которыми управляет бездушный алгоритм — если он посчитает, что солдат не выполняет свои обязанности, то церемониться с ним не будут. Данный эпизод, как и другие серии Моффата, вообще отличается циничным и саркастичным тоном. Это хороший контраст для стиля Дэвиса из предыдущих серий с их говорящими младенцами и танцующими в 60-х героями.

Формат событий лучше позволяет раскрыть и Доктора в исполнении Шути Гатвы — он фактически застревает на одном месте, поэтому вынужденно решает проблему руками Руби. А для этого ему приходиться отбросить «весёлый» фасад и продемонстрировать настоящие чувства — включая страх, напряжение и злость. Динамика между Доктором напоминает об одной из прошлых спутниц героя, Кларе Освальд (Дженна Коулман). Что не удивляет, ведь за её создание отвечал тот же Моффат.

У серии есть ещё один похожий на историю Клары элемент, который станет спойлером для тех, кто не видел историю — упоминание о нём будет в конце текста. В самом эпизоде, кстати, снова продолжают ветку о прошлом Руби, которое вызывает всё больше вопросов у Доктора и зрителей.

Главные проблемы «Бума» начинаются во второй половине истории, когда камерность разбавляют участием сразу нескольких персонажей на экране. Действие из-за этого становится более хаотичным, пусть местному темпу всё равно далеко до похожих недостатков из эпизодов Дэвиса. Другая проблема связана с чрезвычайно лёгким решением центральной проблемы, где делают большой упор на эмоции. Доктор вообще чрезвычайно экспрессивен в этой серии, что в некоторых сценах кажется перебором.

Руби и Доктор Фото: BBC

Тем не менее бо́льшая часть старых фанатов и любителей творчества Моффата наверняка будет довольна результатом. Сценарист не только добавляет Доктору ряд эффектных драматичных моментов и саркастичных реплик, но и делает множество отсылок на прошлую эпоху. Если вы помните, какое важное значение для героя имеют рыбные палочки с кремом, то эпизод не оставит вас равнодушным.

А вот сможет ли остальная часть сезона удержаться на похожем уровне качества — большой вопрос.

Эпизод «Бум» из «Доктора Кто»: стоит ли смотреть?

Знаменитый автор «Доктора Кто» не зря обладает своей репутацией. Это не лучшая его серия, но все сильные черты сценариев Стивена Моффата здесь присутствуют. Если не хочется смотреть слабые серии — «Бум» можно посмотреть в отрыве от остальных эпизодов.

Оценка «Бум» («Доктор Кто») — 8,5 из 10

Понравилось

Отличная концепция серии

Более мрачный и саркастичный тон

Не понравилось

Хаотичная вторая половина

Актриса в роли маленькой девочки показала себя слабо.

СПОЙЛЕР К СЕРИИ «БУМ»

По сюжету, Доктор и Руби сталкиваются с героиней по имени Манди в исполнении актрисы Варады Сету («Андор»), которая играет роль одного из солдат. Встреча эта оставляет после себя ряд вопросов, так как Сету играет спутницу Доктора во втором сезоне с Шути Гатвой — и её персонаж из этого эпизода явно будет как-то связан с будущими событиями. Подобный формат представления героя как раз и напоминает о Кларе Освальд, которая тоже не сразу стала компаньоном Повелителя времени.