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Кто ты из героев Универа: Маша, Валя, Кузя, Майкл, Варя, Антон

Кто ты из сериала «Универ: 13 лет спустя»: тест для фанатов
Анатолий Лукманов
Кто ты из героев «Универа»
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Ты любящий свою семью Майкл? Или, может быть, Кузя?

Недавно стартовал сериал «Универ: 13 лет спустя». Любимые герои вернулись и приготовили для зрителей новую историю. Фишкой «13 лет спустя» стал Виталий Гогунский, вернувшийся к роли Кузи — любимчика всех зрителей ещё со времен «Универа» в старой общаге.

Специально для вас мы приготовили тест. Пройдите его и узнайте, на кого из героев нового шоу вы похожи больше всего.

Сюжет нового проекта продолжает события «Универа: 10 лет спустя». В жизни героев грядут перемены: Антон окончательно прощается с Кристиной и открывает собственный паб, но в его жизни неожиданно появляется взрослая дочь. Майкл и Варя в очередной раз разводятся, а Маша пытается в одиночку воспитывать двух детей, поскольку Валя занят работой. Вернувшийся Кузя стал бизнесменом и отбивает Машу у Вали, потому что до сих пор её любит.

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