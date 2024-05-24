Бесконечные игры, в которые хочется постоянно возвращаться

Многие геймеры, пройдя игру до конца, больше никогда не возвращаются к ней. Однако в противовес этому существуют проекты, которые, наоборот, хочется постоянно включать и продолжать свои приключения (или же начинать совершенно новые).

Сегодня как раз обратим внимание на такие — 10 крутых игр с бесконечной реиграбельностью.

Crusader Kings 3

Платформы: PS5, Xbox Series, ПК

Разработчик: Paradox Interactive

Дата выхода: 1 сентября 2020 года

Жанр: стратегия, RPG.

Crusader Kings 3 Фото: Paradox

Сюда могла бы подойти любая серия Paradox, от Stellaris до Europa Universalis 4. Студия давно закрепила за собой нишу глобальных стратегий, каждая из которых с лёгкостью увлекает на несколько сотен, а то и тысяч часов реального времени.

Что касается Crusader Kings 3, то здесь игрокам предстоит вжиться в роль средневекового правителя и выстроить успешную (или не очень) династию. Для этого придётся строить союзы, воевать с соседями, отбиваться от врагов, раскрывать заговоры, подсылать убийц к врагам и, конечно же, разгребать последствия. Разнообразные королевства и княжества, проработанные механики, случайные события, огромная вариативность и множество модификаций — будьте уверены, что каждая новая партия будет уникальной.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Paradox.

The Sims 4

Платформы: PlayStation, Xbox, ПК

Разработчик: The Sims Studio

Дата выхода: 2 сентября 2014 года

Жанр: симулятор жизни.

The Sims 4 Фото: EA

Симуляторы жизни созданы для того, чтобы вновь и вновь начинать новую игру и пробовать разные варианты прохождения. Поэтому The Sims 4, несмотря на приличный возраст, всё ещё сохраняет колоссальную популярность. Творение студии Maxis даёт геймерам полную свободу действий и как бы говорит: «веселись как хочешь».

Тут можно построить успешные отношения, завести семью, подняться по карьерной лестнице, каждый день посещать вечеринки и даже завести симов в бассейн, убрать лестницы и смотреть, как они умирают. Дополняется всё многочисленными модификациями, добавляющими новые механики, ситуации и истории. Тот случай, когда всё ограничивается лишь вашей фантазией.

Видео доступно на YouTube-канале Electronic Arts (EA) Singapore. Права на видео принадлежат EA.

Grand Theft Auto 5

Платформы: PlayStation, Xbox, ПК

Разработчик: Rockstar

Дата выхода: 17 сентября 2013 года

Жанр: экшен.

GTA 5 Фото: Rockstar

Пятая часть GTA получилась настолько огромной и комплексной игрой, что в ней можно буквально жить. И речь не только об истории, которая сама по себе достойна многократного перепрохождения. Магия Rockstar выражается в том, что здесь можно с удовольствием провести сотни часов и не выполнить ни одной сюжетной миссии.

Местный открытый мир не просто большой, но и до отказа наполнен разнообразными активностями, от погонь и охоты до прогулок с псом и попыток построить собственный бизнес. Ну и отдельный кайф просто кататься по дороге и наслаждаться шикарными видами. И это ничего не сказано про онлайн-режим, давно превратившийся в самостоятельный тайтл.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games Россия. Права на видео принадлежат Rockstar.

Minecraft

Платформы: ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS, Android

Разработчик: Mojang

Дата выхода: 11 ноября 2011 года

Жанр: творчество, выживание.

Minecraft Фото: Mojang

За свою долгую историю Minecraft фактически стал синонимом тайтла с бесконечной реиграбельностью. Более того, творение Маркуса Перссона давно превратилось в культурный феномен, вышедший далеко за пределы индустрии.

Кубический мир, созданный путём процедурной генерации, идеально подходит для творчества и реализации самых смелых фантазий. И постройка огромных зданий и городов — самое простое действие, которым можно себя занять. Геймер может менять и перестраивать под себя буквально каждый элемент окружения. Отправляясь в новый заход в эту песочницу, нужно быть готовым к тому, что вас затянет на множество часов.

Видео доступно на YouTube-канале Minecraft. Права на видео принадлежат Microsoft.

Don’t Starve

Платформы: ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS, Android

Разработчик: Klei Entertainment

Дата выхода: 23 апреля 2013 года

Жанр: выживание.

Don’t Starve Фото: Klei Entertainment

В Don’t Starve перед главным героем стоит только одна задача — выжить в сгенерированном случайным образом мире. А как именно это сделать, решает только сам игрок. Кроме того, тайтл сочетает в себе элементы рогалика и песочницы, что только повышает уровень реиграбельности.

Рандомно собранные уровни наполнены разнообразными ресурсами, ловушками, монстрами и животными. Дополняется всё приятным визуальным стилем, успокаивающей музыкой и несколькими персонажами. Поэтому множество часов, проведённых за исследованием локаций, построением базы и созданием инструментов, пролетят незаметно.

Видео доступно на YouTube-канале Klei Entertainment. Права на видео принадлежат Klei Entertainment.

Dead Cells

Платформы: ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS, Android

Разработчик: Motion Twin, Evil Empire

Дата выхода: 7 августа 2018 года

Жанр: рогалик, экшен.

Dead Cells Фото: Motion Twin

Разработчикам Dead Cells удалось подружить роуглайк и метроидванию, наполнить проект огромным количеством контента и склеить всё это глубоко проработанным геймплеем. Игровая основа очень проста: главный герой бегает по локациям, истребляет врагов, прокачивается, собирает сокровища, умирает и начинает всё сначала.

Каждый уровень создаётся случайным образом, из-за чего запоминать расположение комнат, противников, оружия и артефактов бессмысленно. Поэтому новое прохождение получается непохожим на предыдущее. А благодаря стильной картинке, динамичной боевой системе и увлекательному исследованию получаешь удовольствие даже от неудачи.

Видео доступно на YouTube-канале Motion Twin. Права на видео принадлежат Motion Twin.

Terraria

Платформы: ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS, Android

Разработчик: Re-Logic

Дата выхода: 17 мая 2011 года

Жанр: песочница.

Terraria Фото: Re-Logic

Еще одна игра-песочница, но в этот раз выполненная в пиксельной стилистике. Более того, Terraria можно назвать двумерной версией Minecraft с видом сбоку, ведь здесь точно также нужно строить, крафтить, добывать ресурсы, биться с врагами и исследовать случайно сгенерированный мир.

Количество активностей, которые ожидают созданного персонажа, просто зашкаливает. Можно выполнять квесты, искать сокровища, сражаться с боссами и даже построить собственный город. И всё это действо очень сильно затягивает, подталкивая пользователей пробовать снова и снова.

Видео доступно на YouTube-канале Re-Logic. Права на видео принадлежат Re-Logic

Civilization 6

Платформы: ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS, Android

Разработчик: Firaxis Games

Дата выхода: 21 октября 2016 года

Жанр: песочница.

Это Civilization — это серия глобальных пошаговых стратегий, которыми можно наслаждаться практически бесконечно. Высокая реиграбельность достигается за счёт огромного количества сценариев и событий, способного настроить даже мельчайшие детали генератора карт и множества действительно уникальных фракций, отличающихся не только юнитами, но и бонусами и стилем прохождения.

Ну и главное, в Civilization VI геймеры сами выбирают, каким путем выстроить свою империю. А тайтл просто даёт им множество инструментов и способов победить, от простого военного до более сложного культурного. Всё это подталкивает к разного рода экспериментам и челленджам. И после окончания очередной партии рука сама тянется нажать кнопку «Новая игра».

Видео доступно на YouTube-канале Sid Meier's Civilization. Права на видео принадлежат 2K Games.

The Elders Scrolls 5: Skyrim

Платформы: ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, VR

Разработчик: Bethesda Game Studios

Дата выхода: 11 ноября 2011 года

Жанр: RPG, приключение, экшен.

The Elder Scrolls 5: Skyrim Фото: Bethesda

Несмотря на наличие сюжета и чёткого финала, многие игроки вновь и вновь запускают Skyrim явно не ради него. Во-первых, глобальная история — не сильная сторона TES5, а во-вторых, колоссальная реиграбельность проекта держится на совсем иных столпах.

Открытый и живой мир, харизматичные персонажи, уникальные события, полная свобода действий, ощущение масштабности происходящего — из-за всего этого пятые «Свитки» совершенно не хочется покидать. Это огромное RPG с множеством рас и классов, где можно вступать в разные фракции, обустроить дом и даже завести семью. А если этого покажется мало, то тогда вас ожидают множество модификаций, способных изменить оригинал до неузнаваемости.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda. Права на видео принадлежат Bethesda.

RimWorld

Платформы: ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, VR

Разработчик: Ludeon Studios

Дата выхода: 17 октября 2018 года

Жанр: симулятор, стратегия.

RimWorld Фото: Ludeon Studios

RimWorld — это стратегия о выживании колонии на отдалённой планете. Из-за процедурной генерации мира каждая новая партия разворачивается на карте с уникальными условиями, флорой и фауной, а также с разным составом отряда, каждый член которого обладает неповторимыми характеристиками.

Геймерам придётся не только собирать ресурсы, обустраивать лагерь и раскрывать местные тайны, но и справляться с разного рода опасностями, например с пиратами или дикарями. Вокруг постоянно происходит что-то интересное и весёлое. И даже базовая версия способна увлечь надолго, а после установки модов и дополнений о реальном мире можно забыть.

Видео доступно на YouTube-канале Tynan Sylvester. Права на видео принадлежат Ludeon Studios.