Что известно о продолжении «Тени Чикатило»: когда выйдет и о чём будет?

В 2020 году Сарик Андреасян запустил сериал «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в роли поехавшего садиста. Проект стал хитом, поэтому перерос в антологию. Так, в сериале «Тень Чикатило», который вот уже полтора месяца не покидает топы популярности, знакомые герои охотились на ангарского маньяка. 23 мая первый сезон завершился. Когда ждать продолжение?

«Тень Чикатило»: информация о сериале

Название: «Тень Чикатило»

Режиссёры: Сарик Андреасян, Давид Дадунашвили

Актёры: Фёдор Лавров, Николай Козак, Юлия Афанасьева и другие

Дата выхода: 4 апреля 2024 года

Жанр: триллер, детектив, драма

Сколько серий: 8 эпизодов

Страна: Россия.

«Тень Чикатило»: где смотреть?

Первый сезон доступен эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Чем закончился первый сезон?

В конце сезона следователи почти отчаялись, но благодаря случайной улике обнаружили: бывший милиционер Михаил Попков может быть причастен как минимум к некоторым убийствам. Вот только подозреваемый пропал, а наблюдение за местом жительства ничего не дало.

Отыскать Попкова смогли благодаря сведениям о его венерической болезни. Изучив визиты к врачам, герои поняли, что подозреваемый осуществит ещё одно нападение. Тогда следователи сговорились с проститутками и успешно заманили Попкова в ловушку.

Следователи считали, что Попков причастен всего лишь к паре убийств, но тот с ходу признался в сотне преступлений. Маньяк даже произнёс пугающую фразу: «Больше. Больше, чем у Чикатило». Правда, в официальных показаниях Попков подтвердил 22 убийства, но год за годом раскрывал информацию о других жертвах – в итоге число выросло до 83 людей. Суд вынес решение о пожизненном заключении.

На допросе глухая девушка Попкова сообщила: она знала об убийствах, но не считала их злом. Якобы возлюбленный вредил только девушкам лёгкого поведения и тем самым наводил в стране порядок.

Маньяк Михаил Попков Фото: Okko

Когда выйдет следующий сезон?

Официально второй сезон «Тени Чикатило» не подтвердили, но это вопрос времени. Всё же проект Андреасяна невероятно успешен и постоянно занимает высокие места в чартах популярности. Стоит ли сомневаться, что сериал получит продолжение? Вероятно, второй сезон выйдет не раньше второй половины 2025 года.

О чём будет второй сезон?

Чикатило и Попкова поймали, поэтому Андреасян и команда сфокусируются на новом убийце. Возможно, это будет Битцевский маньяк Александр Пичушкин или Балашихинский потрошитель Сергей Ряховский.

Хотя главный кандидат — Виктор Мохов, который в 2000 году похитил двух девушек и в течение четырёх лет подвергал их насилию. В 2017-м одна из жертв рассказала о тех событиях в книге, и Сарик Андреасян купил права на её экранизацию. Наверняка для своей антологии о маньяках.

«Тень Чикатило» Фото: Okko

Где выйдет второй сезон?

Онлайн-кинотеатр Okko плотно сотрудничает с Андреасяном, поэтому новый сезон выйдет именно там.