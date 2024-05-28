Как изменились актёры сериала «Универ» за 13 лет

В мае вышел сериал «Универ: 13 лет спустя». Шоу стало продолжением «Универа: 10 лет спустя», в котором авторы приготовили для полюбившихся героев новые испытания и комичные жизненные ситуации. А ещё в «13 лет спустя» вернулся Кузя, которого вновь сыграл Виталий Гогунский.

За последние 13 лет всеми любимые актёры изменились как минимум внешне. Некоторые выросли и в плане карьеры, но некоторые так и остались известны благодаря ролям юморных студентов. Мы расскажем, как изменились главные герои сериала «Универ» за последние 13 лет.

Станислав Ярушин в роли Антона Мартынова

Станислав Ярушин (Антон Мартынов) Фото: ТНТ

Станислав Ярушин появился впервые ещё в старом «Универе» в роли эгоистичного и избалованного Антона Мартынова. Персонаж сразу полюбился зрителям за то, как сильно он выделялся на фоне Гоши, Аллы, Тани, Саши и других. Затем герой перекочевал в «Новую общагу», а потом появился в «10 лет спустя» и теперь в «13 лет спустя».

Фильмография у Ярушина не то чтобы великая. Помимо «Универа», он сыграл в «СашеТане», в фильме Love и сериале «Стройка» 2017 года. Зато артист отлично себя чувствует в роли ведущего различных шоу и музыканта! В 2016 году Ярушин выпустил дебютный альбом «Об этом», а через год порадовал фанатов ещё одним альбомом. Музыкальной деятельностью артист увлекается до сих пор.

С августа 2018 года стал ведущим популярного интернет-шоу «Ночной Контакт». Также принимал участие в проектах «Звёзды в Африке» и «Маска». Сейчас активно ведёт свой YouTube-канал MUZLOFT с музыкальными звёздами.

Видео доступно на YouTube-канале MUZLOFT. Права на видео принадлежат MUZLOFT.

Анна Хилькевич в роли Маши Беловой (Будейко)

Маша Белова (Будейко) Фото: ТНТ

Наивная и глупая блондинка Маша появилась в первой серии «Новой общаги» и сразу же приковала внимание Кузи (Виталий Гогунский). Изначально авторы представили Машу типичной блондинкой, однако со временем героиня всё больше раскрывалась и радовала зрителей. Хилькевич снялась в «10 лет спустя» и даже в «13 лет спустя».

«Универ» прославил Хилькевич, но она может похвастаться ролями, которые исполняла и до шоу про студентов. В их числе «Ёлки», «Что творят мужчины!», «Звоните Ди Каприо!», «В активном поиске», «Барвиха» и другие.

В июне 2023 года стала участницей звёздной команды и впоследствии в четвёртом выпуске перешла в состав народной команды реалити-шоу «Выжить в Дубае» на телеканале ТНТ. В июне 2023 года Хилькевич сообщила, что решила заняться музыкальной карьерой, но треков пока не выпускала.

Александр Стекольников в роли Валентина Будейко

Валентин Будейко Фото: ТНТ

Валя появился в «Новой общаге» сразу после ухода Кузи. По сюжету, в блок к главным героям подселили нового соседа, которым и оказывается скромный, но очень умный ботаник Валя. Через продолжительное время у них с Машей завяжется роман. Стекольников появился в двух продолжениях «Универа»: «10 лет спустя» и «13 лет спустя».

Александр Стекольников, сыгравший Валю, впервые появился в кино в 1993 году в фильме «Окно в Париж», где сыграл школьника. В недавнем интервью артист говорил, что из-за привязки к роли Вали его редко куда зовут.

Помимо фильмов и сериалов, актёр участвует в театральных постановках. Также Александр проводит курсы актёрского мастерства и даже планирует открыть собственный сайт.

Арарат Кещян в роли Артура Микаэляна (Майкла)

Артур Микаэлян Фото: ТНТ

Остроумный и харизматичный армянин с неплохим чувством юмора. Кещян снялся ещё в старом «Универе» и сразу дал понять, что он самый позитивный персонаж. А ещё он буквально магнит для противоположного пола. Так сложилось, что Кещян дебютировал именно в старом «Универе» 2008 года. Также он появлялся в известном сериале на ТНТ, «Счастливы вместе», а ещё в фильме «Няньки» и сериале «Короче, план такой».

В 2008 году на радиостанции «Юмор FM» Кещян вёл юмористическую передачу «Олимпийский резерв» о событиях Олимпиады-2008. А с ноября 2014 года на телеканале «Звезда» ведёт передачу «Зверская работа». Вдобавок к этому Арарат выступает ведущим шоу «Не факт».

Виталий Гогунский в роли Эдуарда Кузьмина (Кузи)

Эдуард Кузьмин Фото: ТНТ/ТНТ

Если говорят про «Универ», первая мысль сразу же про Кузю! Культовый персонаж, которого сыграл Виталий Гогунский, начал захватывать сердца людей ещё в старом «Универе», а продолжил в «Новой общаге». Немного глуповатый и наивный спортсмен въелся зрителям в душу, а его фразочки расхватали на мемы. Из-за творческих разногласий артист покинул «Новую общагу», но триумфально вернулся в «13 лет спустя».

Виталий Гогунский начал сниматься с 2004 года. Его дебютная работа — «Прощайте, доктор Фрейд». В 2015 году вышел фильм «Бармен», где Гогунский сыграл главную роль. Благодаря картине его известность также выросла.

Помимо актёрства, Виталий занимается музыкой. В 2016 году вышел клип, где он дуэтом со своей дочкой исполнил песню «Мир». В 2015 году принял участие в вокальном проекте «Главная сцена», где прошёл в полуфинал в команде Максима Фадеева, а в марте 2023 года стал участником шоу «Новые Звёзды в Африке».

Екатерина Молоховская в роли Варвары Зуевой

Варвара Зуева Фото: ТНТ/ТНТ

Симпатичный психолог по имени Варя сразу же привлекла внимание Майкла. Ситуацию осложнило то, что Варвара — дочь ректора университета, на которого долгое время работал Артур. Между парой завязываются серьёзные отношения. Молоховская снялась в обоих продолжениях «Новой общаги».

Екатерина Молоховская окончила театральный университет с красным дипломом и далее работала в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя. В кино дебютировала в 2006 году в фильме «Вакцина».

Фильмография у актрисы не слишком большая. Помимо «Универа», Молоховская снималась в следующих проектах: «Своя правда», «Колечко с бирюзой», «Трубы страшного суда» и «Я научу тебя мечтать».

Настасья Самбурская в роли Кристины Соколовской

Не снималась в «Универ: 13 лет спустя»

Кристина Соколовская Фото: ТНТ/ТНТ

Яркая, харизматичная и дерзкая Кристина Соколовская полюбилась зрителям с первого появления в «Новой общаге». Строгая к окружающим героиня Самбурской цепляла зрителей своим подходом к жизни. Как и в случае с Ярушиным, роль в «Универе» прославила её. После «Новой общаги» Настасья снялась в «Универе. 10 лет спустя», а вот договориться с продюсерами о съёмках в «13 лет спустя» не смогла.

Самбурская начала сниматься в 2008 году — впервые она появилась в фильме «Скажи Лео» в роли девушки у кинотеатра. После пары мелких ролей в её жизнь пришёл «Универ». Однако на нём карьера не завершилась. После хитового шоу о студентах актриса снялась в фильмах «Женщины против мужчин. Крымские каникулы», «Каникулы президента», «Тёща» и в других проектах.

Актриса много раз была гостем различных шоу на ТНТ, включая «Битву экстрасенсов», «Где логика?» и другие. Также снялась в «Маске» на НТВ в образе Мотылька. С 2012 года выпускает синглы. Последний, вышедший в 2023 году, получил название «Безответная».

Анна Кузина в роли Яны Семакиной

Не снималась в «Универ: 13 лет спустя»

Яна Семакина Фото: ТНТ/ТНТ

Анна Кузина сыграла Яну Семакину — хорошую подругу Кристины и Маши, у которой долгое время не складывалась личная жизнь. Потом сценаристы «пожалели» Яну и свели её с Максом (Константин Шелягин). Кузина снялась в «10 лет спустя», познакомила зрителей со своим сыном Никитой от Максима, а в «13 лет спустя» актриса не попала.

Кузина может похвастаться тем, что до «Новой общаги» снялась в огромном количестве проектов. В основном это были сериалы, но их количество перевалило за 20 штук! После «Универа» артистка тоже ушла в драматические и остросюжетные сериалы: «Немая», «Реабилитация», «Пикник», «Отмороженный» и другие.

За свою карьеру Анна активно занималась озвучиванием. Она подарила свой голос Карли Шей в сериале «АйКарли», озвучила героиню в шоу «Призрак» и в других проектах.