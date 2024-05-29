Чего ждать от второго сезона «Дома дракона»? Война между Таргариенами и появление Старков

Первый сезон «Дома дракона» завершился на интригующей ноте. Важные персонажи погибли, страсти накалились донельзя, война стала неизбежной. Мы ждали продолжение почти два года — и вот 16 июня оно наконец выйдет. Каким же будет второй сезон?

«Дом дракона»: информация о сериале

Название: «Дом дракона» (House of the Dragon).

Режиссёры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Грег Яйтанс.

Актёры: Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук и другие.

Дата выхода: 16 июня 2024 года (второй сезон).

Финал второго сезона: 4 августа 2024 года.

Жанр: фэнтези, драма.

Сколько серий: 8 эпизодов.

Страна: США.

«Дом дракона»: где смотреть?

Продолжение выйдет в онлайн-кинотеатре Max, вероятно, с русскими субтитрами. В России первый сезон официально показывала «Амедиатека», но о выходе там второго сезона ничего неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.

Чем закончился первый сезон «Дома дракона»?

Весь первый сезон стал длинной подготовкой к войне Таргариенов. Пока король Визерис жил, конфликт удавалось сдерживать. Но после смерти правителя стороны, прозванные «чёрными» и «зелёными», слетели с катушек.

Среди «зелёных» молодая супруга короля Алисента, её отец Отто Хайтауэр, дети Эймонд и Эйгон. Фракция уже усадила на престол Эйгона и хочет удержать власть.

Среди «чёрных» дочь короля Рейнира, брат короля Деймон, влиятельный валириец Корлис Веларион и его супруга Рейенис. Рейнира планирует править самостоятельно, ведь именно этого желал король Визерис.

Обе стороны связывают не только конфликты, но и давняя дружба. Всё же Алисента и Рейнира когда-то были самыми близкими людьми. Неудивительно, что Рейнира всерьёз думает отказаться от интриг и спокойно растить детей. Впрочем, она всё равно отправляет своих детей на переговоры с потенциальными союзниками: Джекейрис летит к Старкам, Люцерис — к Баратеонам.

В крепости Баратеона Люцерис встречает Эймонда, сына Алисенты и давнего врага. Персонажи ссорятся, и расстроенный Люцерис улетает на своём драконе. Эймонд догоняет мальчика с целью слегка поиздеваться, но не справляется со своей своенравной дракайной Вхагар. В итоге Эймонд погибает. Когда Рейнира узнаёт о смерти сына, становится ясно: войны уже не избежать.

Страдания Рейниры только начались Фото: HBO

Что будет во втором сезоне «Дома дракона»?

В первом сезоне мы готовились к войне, и теперь она наконец наступила. Поэтому нас ждут масштабные сражения и коварные интриги, от которых зависят жизни основных героев.

Ключом к победе будут союзники. Помните, что Рейнира отправила второго сына на Север? Там он попытается заключить союз с Криганом Старком. Молодому северянину плевать на разборки между Таргариенами, поэтому единственный шанс получить поддержку — показать себя достойной личностью. Но справится ли с этой задачей молодой и вспыльчивый Джекейрис?

Другой важный союзник — Джейн Аррен. Она живёт в легендарном Орлином гнезде, который не взять ни одной армии. Однако для драконов цитадель уязвима. Быть может, Джейн Аррен и не против поддержать «чёрных», но ей нужны гарантии безопасности. Что если она примет решение, основываясь на силе драконов каждой из сторон? Спор мог бы решить ужасный Вермитор, которого в первом сезоне навещал Деймон, но у него уже много десятилетий не было наездника — все казались недостойными.

Впереди много масштабных баталий Фото: HBO

Узурпировавшие власть «зелёные» кажутся фаворитами в войне. Они уже подчинили королевскую армию и заключили много выгодных союзов. Вот только сражаться им придётся не только с «чёрными», но и с собственным народом. Корлис Веларион перекрыл торговые пути, а война плохо влияет на настроение жителей — им нет дела до имени короля, лишь бы жилось спокойно. Однако каждый день приносит новые страдания, так что бунт кажется неизбежным.

Фанаты, читавшие книгу «Пламя и кровь» Джорджа Мартина, знают: второй сезон выйдет беспощадным. Умирать будут дети Рейниры и Алисенты, влиятельные лорды и, конечно же, драконы. Именно гражданская война между Таргариенами привела к вырождению огнедышащих монстров. Обставят гибель драконов зрелищно: как минимум воздушной дуэли Деймона и Эймонда не избежать.

Исход войны во многом зависит от драконов Фото: HBO

Будет ли третий сезон «Дома дракона»?

Да. Второй сезон не завершит книгу «Пламя и кровь». Получается, развязку истории мы увидим ещё через несколько лет. По слухам, HBO вот-вот анонсирует продолжение и сразу же начнёт съёмку.