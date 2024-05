Кому нужен такой «Принц Персии»: обзор ранней версии The Rogue Prince of Persia

В начале года Ubisoft выпустила, возможно, свою лучшую игру за многие годы — Prince of Persia: The Lost Crown. Компания неожиданно вернулась к культовой серии и сделала эталонную и современную метроидванию… и уже спустя несколько месяцев выходит ещё один «Принц Персии».

The Rogue Prince of Persia — это современный рогалик, за разработку которого отвечает студия Evil Empire, создатели эталонной Dead Cells. Сейчас игра доступна в раннем доступе за очень скромные $ 10-20 (в зависимости от региона Steam). Но уже сейчас о ней есть что сказать.

The Rogue Prince of Persia: информация об игре

Название: The Rogue

Платформы: ПК

Разработчик: Evil Empire

Издатель: Ubisoft

Дата выхода: 27 мая 2024 года

Жанр: экшен, рогалик

Кому нужен такой «Принц Персии»?

Последний большой «Принц Персии» вышел… 14 лет назад, и то многие проигнорировали Prince of Persia: The Forgotten Sands. Игра выходил одновременно с фильмом Джейка Джилленхола и не снискала ни любви игроков, ни хороших продаж. После этого Ubisoft отменила все грядущие игры по «Принцу» и отправила серию на отдых.

Выпущенная в январе 2024 года Prince of Persia: The Lost Crown оказалась прекрасной игрой (подробнее в нашем обзоре), хотя далеко не все поклонники франшизы захотели играть в неё — по слухам, продажи оказались низкими.

Неожиданно для всех спустя всего четыре месяца Ubisoft выпускает ещё одного нового «Принца Персии», но только в ранний доступ и пока только на ПК. В целом анонс встретили без ажиотажа, да и старт оказался очень слабым — одновременно играли меньше тысячи человек, что мало. Для сравнения, на старте раннего доступа Dead Cells было в 7-8 раз больше игроков.

Основная претензия к The Rogue Prince of Persia (да и к Prince of Persia: The Lost Crown) — «мы не просили такого Prince of Persia, мы хотим крупнобюджетную игру от третьего лица». Однако самой успешной игрой серии до сих пор остаются «Пески времени», а затем продажи от части к части стабильно падали.

Поэтому неудивительно, что интерес к «Принцу Персии» издатель проверяет через более бюджетные релизы — и в работе ещё ремейк «Принц Персии: Пески времени». И пока, к сожалению, цифры не впечатляющие.

Что такое The Rogue Prince of Persia

По сюжету на город Принца нападают, когда он оказывается за его пределами. Герой просыпается в лагере и начинает бежать в город, преодолевая несколько разных локаций по пути. Две локации прошли — первый босс. Ещё две локации — ещё босс. Сейчас доступно примерно шесть локаций.

Сам геймплей во многом отличается от других представителей жанра: тут куда больший упор на акробатику, чем во многом и знаменита франшиза. Сами сражения при этом более ожесточённые, Принц достаточно слабый, поэтому в честном бою ему сложно победить даже рядовых противников. Нужно использовать смекалку и другие возможности: пинать, чтобы скидывать или сталкивать врагов, обходить со спины, прыгать сверху и тому подобное.

Пять ударов мечом, которые займут пять секунд, или одной кнопкой скинуть врага? Или отправить его на смертельные шипы? Или столкнуть с другим противников, оглушив обоих? А может, запрыгнуть за спину?

Весь геймплей крутится именно вокруг паркура, а специальные испытания полностью сосредоточены на акробатике — если играли в The Lost Crown, то сразу поймёте, что к чему. В целом The Rogue Prince of Persia больше про чувство потока: когда поймаешь «ощущение», всё становится намного проще.

Кто-то пишет, что The Rogue Prince of Persia — это просто Dead Cells. Но это не так, местами игра фундаментально отличается от предыдущей работы команды. Если уровни Dead Cells напоминали упрощённую метроидванию с немного упрощённым дизайном, то в «Принце» локации куда более линейные с минимальными развилками. Да и сама акробатика чрезвычайно меняет всё.

Многих также отпугнул визуальный стиль, особенно фиолетовый Принц — как объясняют разработчики, они вдохновлялись самым первым «Принцем Персии» и франко-бельгийскими комиксами. По мне, новинка выглядит очень хорошо, причём на более поздних этапах игра становится только более впечатляющей. В целом весь аудиовизуальный ряд заслуживает отдельной похвалы: плавные анимации, чёткое понимание действий врагов, общая отзывчивость управления — всё это на высочайшем уровне.

Наверное, самое удивительное в The Rogue Prince of Persia — полное отсутствие улучшений. Если в Dead Cells вы хотя бы увеличивали здоровье и переносили золото, то в The Rogue Prince of Persia вы каждый раз фактически начинаете с самого начала: ни прокачки здоровья, ни открытия нового оружия.

Это удивительно, с учётом того, что сейчас в жанре всё чаще пытаются упрощать прохождение, давая между забегами прокачиваться — номинально вы можете пройти игру с самого первого раза, но чаще сложность балансируется иначе. В The Rogue Prince of Persia же подход другой — в первую очередь вы сами становитесь более умелым игроком, который лучше понимает, как с кем лучше сражаться и какие препятствия каким образом проходить.

Единственный общий прогресс сейчас — возможность открывать новое оружие и амулеты (дают пассивные улучшения), которые имеют более высокий шанс появиться во время забега. На этом всё.

Самое интересное в новых забегах — это сюжетные задания. Они были в Dead Cells, но тут им уделяют куда больше внимания, и они попросту понятнее: на разных локациях можно найти других героев, события и другие происшествия, которые вместе собираются в какую-то общую сюжетную линию (следить за этим можно на отдельной странице, откуда и можно узнать, как продолжить выполнение миссии). Система напоминает какую-то детективную карту, где каждая новая зацепка даёт возможность увидеть большую картину.

Существование этой игры — чудо

Мы сейчас существует в мире, где каждая новая игра от крупного издателя должна быть «круче и больше» — времена игр на 10-20 часов давно прошли, а компании сейчас уже не хотят заниматься небольшими играми, сосредоточив свои усилия на самых крупных и богатых франшизах.

Ubisoft тут приятно выделяется: сначала своими силами она сделала Prince of Persia: The Lost Crown, а через несколько месяцев выпускает The Rogue Prince of Persia… от сторонних разработчиков, которые сами предложили сделать игру по их франшизе. Это очень редкий случай, когда издатель вот так подпускает чужую студию к своему бренду.

Приятно, что в индустрии, где всё больше рулят бизнесмены и деньги, всё равно есть место таким релизам от крупных издателей.

The Rogue Prince of Persia: стоит ли играть?

Если у вас нет предубеждений к серии «Принц Персии» и вам кажется интересным концепт рогалика с акробатикой — да. Даже в текущей ранней версии, где мало контента, можно провалиться на 5-10 увлекательных часов.

Оценка The Rogue Prince of Persia в раннем доступе — 8/10

Понравилось

Отличная живая картинка с красивыми задниками и крутой музыкой

Геймплей с упором на акробатику и обдуманные сражения

Это всё ещё «Принц Персии», но в другом жанре

Сразу выход в Steam — первая игра Ubisoft с 2019 года

Новый взгляд на жанр рогаликов

