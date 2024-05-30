Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Новая политика Мира Танков: как Lesta Games отобрала халяву у игроков

Что случилось в «Мире танков»: как изменилась политика по активации кодов в игре
Кирилл Примаков
Новая политика «Мира Танков»
Аудио-версия:
Комментарии
Халявные танки за бонусные ключи теперь не получить.

В «Мире танков» недавно произошли изменения по активации промокодов, и это хоть и немного, но всколыхнуло игровое сообщество. Разбираемся, что произошло и чего ожидать в будущем.

Материалы по теме
Бесплатные коды для игры «Мир танков» в мае 2024 года
Бесплатные коды для игры «Мир танков» в мае 2024 года

Как было раньше в «Мире танков»

Ранее, помимо ежемесячных раздач промокодов, табель-календаря и прочих бесплатных акций, разработчики из Lesta Games позволяли геймерам использовать бонус-коды стримеров и блогеров при длительном отсутствии в игре.

Если игроки не заходили в «Мир танков» 100 дней и более, то при активации таких промокодов предоставлялись поощряющие награды. Для этого достаточно было ввести правильное слово на сайте или в лаунчере и отыграть один бой. Результат такой схватки был неважен, зато игроки могли получить премиумные танки, боевые машины в аренду, новые боевые задачи и временный премиум-аккаунт.

Вне зависимости от количества таких активаций каждый пользователь за продолжительный срок мог совершенно бесплатно забустить свой личный аккаунт на крутую технику.

«Мир танков»

«Мир танков»

Фото: Lesta

Что изменилось в «Мире танков»

В мае 2024 года разработчики для привлечения аудитории улучшили эти опции, позволяя при активации промокодов забрать один танк из многих на выбор.

Однако вместе с тем компания сообщила о том, что многоразовая активация промокодов была ошибкой, а не особенностью. После этого разработчики закрыли для всех аккаунтов, на которых уже были использованы такие приветственные бонус-коды, возможность применения новых вариантов. Теперь эта опция работает только для новых аккаунтов и всего один раз.

Чего ждать в будущем в «Мире танков»

Неизвестно. Бывали случали, когда компания реагировала на бурную реакцию сообщества (если таковая была) и возвращала всё на круги своя, как совсем недавно произошло с Helldivers 2 и Escape from Tarkov.

Скорее всего, большинству игроков возможность повторной активации пригласительных кодов не очень важна, поэтому ожидать значимых изменений или привлечения внимания к этой проблеме не стоит. Придётся смириться с этим и надеяться на появление большего количества бесплатных наград в игре.

Материалы по теме
Кому нужен такой «Принц Персии»: обзор ранней версии The Rogue Prince of Persia
Кому нужен такой «Принц Персии»: обзор ранней версии The Rogue Prince of Persia
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android