Что случилось в «Мире танков»: как изменилась политика по активации кодов в игре

В «Мире танков» недавно произошли изменения по активации промокодов, и это хоть и немного, но всколыхнуло игровое сообщество. Разбираемся, что произошло и чего ожидать в будущем.

Как было раньше в «Мире танков»

Ранее, помимо ежемесячных раздач промокодов, табель-календаря и прочих бесплатных акций, разработчики из Lesta Games позволяли геймерам использовать бонус-коды стримеров и блогеров при длительном отсутствии в игре.

Если игроки не заходили в «Мир танков» 100 дней и более, то при активации таких промокодов предоставлялись поощряющие награды. Для этого достаточно было ввести правильное слово на сайте или в лаунчере и отыграть один бой. Результат такой схватки был неважен, зато игроки могли получить премиумные танки, боевые машины в аренду, новые боевые задачи и временный премиум-аккаунт.

Вне зависимости от количества таких активаций каждый пользователь за продолжительный срок мог совершенно бесплатно забустить свой личный аккаунт на крутую технику.

«Мир танков» Фото: Lesta

Что изменилось в «Мире танков»

В мае 2024 года разработчики для привлечения аудитории улучшили эти опции, позволяя при активации промокодов забрать один танк из многих на выбор.

Однако вместе с тем компания сообщила о том, что многоразовая активация промокодов была ошибкой, а не особенностью. После этого разработчики закрыли для всех аккаунтов, на которых уже были использованы такие приветственные бонус-коды, возможность применения новых вариантов. Теперь эта опция работает только для новых аккаунтов и всего один раз.

Чего ждать в будущем в «Мире танков»

Неизвестно. Бывали случали, когда компания реагировала на бурную реакцию сообщества (если таковая была) и возвращала всё на круги своя, как совсем недавно произошло с Helldivers 2 и Escape from Tarkov.

Скорее всего, большинству игроков возможность повторной активации пригласительных кодов не очень важна, поэтому ожидать значимых изменений или привлечения внимания к этой проблеме не стоит. Придётся смириться с этим и надеяться на появление большего количества бесплатных наград в игре.