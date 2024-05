Бесплатная Call of Duty: каким получился шутер XDefiant от Ubisoft

21 мая Ubisoft выпустила условно-бесплатный соревновательный шутер XDefiant, одной из главных особенностей новинки стала цена. Это буквально бесплатная замена мультиплееру COD, который выходит раз в год и стоит больше шести-семи тысячи рублей.

Сегодня мы расскажем о положительных чертах шутера и отметим, почему в него стоит сыграть (или не стоит).

XDefiant: информация об игре

Название: XDefiant

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: Ubisoft San Francisco

Издатель: Ubisoft

Дата выхода: 21 мая 2024 года

Жанр: сетевой шутер

Перевод: есть, субтитры

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Вселенные Ubisoft

В каждом матче XDefiant в пылу битвы встречаются персонажи из разных вселенных — Far Cry 6, Ghost Recon Phantoms, The Division, Splinter Cell и Watch Dogs 2 (в будущем — Rainbow Six Siege, Assassin's Creed). Сейчас в каждой группировке доступно по три персонажа с уникальными способностями.

Эшелон из Splinter Cell обнаруживает противников на расстоянии, использует маскировку и скрывается на мини-карте, а Либертад восполняет здоровье себе и союзникам, а также может удваивать жизни. Такое разнообразие позволяет подобрать персонажа под свои цели и на каждую миссию. Нужно ворваться в толпу надоедливых противников? Берём героя с огнемётом и забегаем в самую гущу сражения.

Несмотря на наличие связи со многими сериями Ubisoft, разработчики отказались от идеи внедрения культовых персонажей. Возможно, они планируют сделать это позднее, но фанатам было бы намного увлекательнее наблюдать за перестрелками Сэма Фишера, Эйдена Пирса и Дани Рохас. К тому же всегда можно было бы вспомнить о второстепенных героях или знаковых NPC.

Классические режимы

В релизной версии доступно пять режимов: эскорт с сопровождением робота, прорыв, превосходство с тремя точками, оккупация с изменяемыми позициями в течение боя и «убийство подтверждено» (сбор шевронов с убитых врагов и союзников). Во всех событиях участвуют 12 игроков (6 на 6). Также сейчас проходит внутриигровое тестирование рейтингового режима с меньшим количеством бойцов на карте (4 на 4).

Набора вполне достаточно, чтобы шутер не надоел в первые несколько десятков часов, однако очевидно, что позднее без внушительных изменений XDefiant может надоесть рядовому геймеру. Боевых арен тоже достаточно, тем не менее проект отдаёт стерильностью — Ubisoft не пошли путём экспериментов, как Embark Studios в The Finals.

Прокачка вооружения

Каждый экземпляр вооружения можно изменить в нескольких категориях: дуло, ствол, передняя планка, прицел, магазин, задняя рукоятка и приклад. В этих категориях доступны разнообразные обвесы и модули, которые изменят характеристики оружия. Можно уменьшить отдачу по горизонтали и вертикали, повысить точность стрельбы от бедра, урон, скорострельность, изменить прицел и окраску.

Это классическая прокачка в стиле Call of Duty, где из стандартного пистолет-пулемёта удастся сделать высокоточную дальнобойную винтовку. Вариаций предостаточно, но прокачка окажется не самой быстрой. В стартовой наборе доступно всего лишь по одному образцу в каждой категории — остальные опции придётся открывать постепенно за выполнение особых испытаний.

Есть вопросы и ко времени убийства противников и особенно к регистрации пуль. Перестрелки не такие длинные, как в The Finals, но и не очень короткие, как в Call of Duty. Иногда и вовсе не засчитываются попадания по убегающему оппоненту.

Плавный геймплей

Нет вопросов и к оптимизации XDefiant, поэтому игра способна нормально работать на морально устаревшем железе. Отсутствуют и значимые проблемы с просадкой частоты кадров, предлагая плавный и бесшовный геймплей.

Из этого вытекает заметная проблема — качество графики оставляет желать лучшего. Окружение выглядит неплохо, но модели персонажей получились не очень красивыми и уж точно не на уровне других современных шутеров.

Честный боевой пропуск

Ни один свежий релиз не обходится без внутриигрового магазина с боевым пропуском. XDefiant не паразитирует на вытягивании средств из геймеров, предлагая только косметические предметы. При полном сборе всех премиальных наград к 50-му уровню геймеры и вовсе вернут себе полную стоимость боевого пропуска, которую можно снова потратить на абонемент в следующем сезоне.

Огорчает лишь не самый быстрый процесс прокачки, который потребует от игроков длительного времени. За очень удачный победный бой игроку дадут не более половины уровня, даже если он был лучшим в этой стычке. Также доступно не так много второстепенных заданий, которые могли бы значительно повлиять на прогрессию.

XDefiant: стоит ли играть?

XDefiant точно понравится игрокам, которым надоели новомодные стрелялки и современная Call of Duty. XDefiant возвращается к классическому геймплею с несколькими базовыми режимами. Играть в это весело и динамично, но только в первые десятки часов. Позднее даже заядлым любителям шутеров, скорее всего, захочется значимых нововведений.

Оценка XDefiant — 6,5 из 10

Понравилось

Классические режимы

Плавный игровой процесс

Динамичные перестрелки

Не понравилось