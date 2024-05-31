Чем закончился сериал «Универ: 13 лет спустя»

Вот и подошёл к концу сериал «Универ: 13 лет спустя». Он был полон забавных событий и неожиданных происшествий. Сегодня мы вспоминаем всё случившееся и рассказываем, как закончились истории любимых героев.

Сюжет сериала «Универ: 13 лет спустя»

Создатели сериала разделили повествование на три арки: Антон и Полина; Майкл и Варя; Маша, Валя и Кузя. Несмотря на чётко выделенные сценарные линии, персонажи иногда пересекаются. Тем не менее базовые пути не отклоняются от задуманного и позволяют героям развиваться внутри основных направлений.

«Универ. 13 лет спустя»: информация о сериале

Название: «Универ. 13 лет спустя».

Режиссёр: Семён Литовчин.

Актёры: Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Виталий Гогунский, Александр Мартынов и другие.

Дата выхода: 13 мая 2024 года.

Жанр: комедия, драма.

Сколько серий: 12 эпизодов.

Страна: Россия.

Видео доступно на YouTube-канале Premier. Права на видео принадлежат ТНТ.

Возвращение Кузи

Сериал «Универ: 13 лет спустя» начинается с простых житейских проблем, открывая сразу все три сюжетные линии. Маша и Валя испытывают трудности в семейных отношениях из-за недостатка финансов, Майкл и Варя развелись, а Антон оформляет попечительство над 15-летней дочерью Полиной. Они держат все неприятности внутри себя и до последнего не делятся друг с другом, открывая правду лишь на праздновании дня рождений младших детей в пабе Мартынова «Пинта счастья».

Кузя Фото: ТНТ

Всё меняется с появлением таинственного незнакомца, который пригласил всех друзей в загородный особняк. По прибытии герои встречаются со своим старым другом Кузей, который после отъезда в Агаповку построил огромную пельменную империю. Он захотел встретиться с друзьями, вспомнить беззаботное прошлое и вернуть отношения с Машей. Здесь же впервые появляется его помощник Герман, которые ежедневно помогает Кузе поддерживать бизнес на плаву.

Антон, Полина и Марина

Поначалу отношения Антона и Полины не ладятся, девочка негативно реагирует на любые действия Мартынова. Антон посещает школу, вступает в родительские чаты и отправляется с дочерью и её классом на экскурсию. Там он пытается отвлечь классную руководительницу Марину Сергеевну, чтобы Полина могла провести время со сверстниками. Антон прекрасно проводит время с учителем, но всё идёт наперекосяк и Полина попадает в неприятную историю с одноклассниками — они думают, что через алкоголь она захотела их подставить.

Антон и Полина Фото: ТНТ

В школе тоже всё не гладко — над девочкой подшучивает одноклассница. Полина не может удержать себя в руках и наносит ей телесные травмы. Антон пытается урегулировать конфликт, но делает только хуже — домой приходят сотрудники органа опеки и попечительства. Полины не оказывается дома, поэтому Антон нанимает по незнанию актрису из взрослых фильмов. Катастрофических последствий удаётся избежать только с возвращением девочки домой. К тому же Полина, используя методы отца, самостоятельно решает проблему с одноклассницей.

Через несколько дней Антон встречается с Мариной Сергеевной в пабе и помогает ей утешить горе от измены возлюбленного. Они вместе приятно проводят время, и с этого момента зарождаются их романтические отношения. Полина заболевает ротавирусом, и Антон пытается за ней ухаживать. Постепенно их отношения становятся лучше, поэтому они начинают сближаться.

Мартынов также понимает, что у него появляются чувства к Марине Сергеевне — он соглашается на серьёзные отношения. Его даже не смущает «ненастоящий сын» девушки, который впоследствии окажется влюблённым учеником. Герои сближаются и рассказывают о своих чувствах Полине.

Марина и Антон Фото: ТНТ

Со временем у Антона начинается нехватка личного пространства, поэтому он под предлогом рабочего мероприятия остаётся в одиночестве в отеле, чтобы приятно провести время наедине с собой. Марина и Полина хотят сделать ему сюрприз и отправляются в гостиницу в другом городе, но героя нет на месте. Антон не без труда умудряется объяснить ситуацию и наладить отношения с Мариной.

Домой к Антону снова приходят сотрудники органа опеки и попечительства и насильно забирают Полину. Мартынов готов за взятку вернуть дочь домой. Он добирается до офиса организации и узнаёт, что Полина — не его дочь. Однако Антон уже полюбил её и решает забрать девочку в семью в обмен на свой автомобиль, при этом самой Полине он ничего не рассказывает.

Майкл и Варя

После расставания Майкл не оставляет попыток восстановить семейные узы. Поначалу он пытается помочь девушке с починкой унитаза, но не справляется сам и нанимает сантехника. Обман раскрывается.

Отец Вари становится директором школы, в которой учатся дети Микаэлянов. Он замечает, что девочка не нарисовала отца на генеалогическом дереве, поэтому Майкл решает воспользоваться этим, чтобы чаще проводить время с семьёй. Постепенно он начинает ревновать бывшую жену ко всем подряд. Варя пытается пойти на свидание с учителем из школы, но её мучит совесть.

Майкл много времени проводит с дочерьми и помогает Карине с рефератом. Учительница истории ставит ей двойку за ложные факты, поэтому герой идёт в школу и спорит с преподавателем истории. У них выходит очень жаркий спор, который попадает в Сеть и приносит пользу личному каналу Майкла, значительно увеличивая просмотры.

Напряжение в отношениях Фото: ТНТ

Он отводит Карину на танцы, но не успевает посещать тренировки, поэтому на концерте вместе с Варей и Зуевым входит в ступор, так как он узнает, что его дочь всё это время занималась взрослыми танцами. У Вари понемногу зарождаются отношения с учителем. Она приходит вместе с ним на юбилей Зуева. Майкл узнаёт об этом, поэтому приглашает Дашу, с которой изменил супруге в «Универе: 10 лет спустя». Варя болезненно это переживает.

Майклу по ошибке ставят страшный диагноз, поэтому Варя решает помочь ему пережить тяжёлый период. Они снова проводят время вместе и сближаются, однако обман раскрывается и девушка очень сильно обижается. Позднее она узнает о беременности, поэтому прекращает отношения с учителем и снова сходится с Майклом.

Дети и родители Фото: ТНТ

Маша, Валя и Кузя

Кузя не смог разлюбить Машу после отъезда, поэтому придумал несколько планов по восстановлению отношений. Для этого он приглашает её сняться в рекламе пельменей. Вале не нравятся увлечения супруги, поэтому на этом фоне конфликт становится сложнее. К тому же у него на работе значительно снижают финансирование проекта. Он постепенно уходит в долги и всё чаще пользуется кредитами. Кузя нанимает Машу на работу. Девушка придумывает креативный план и помогает другу открыть новую точку в торговом центре.

Кузя не перестаёт проявлять интерес к Маше и пытается добиться её расположения. Во всех его начинаниях ему помогает помощник Герман. На бизнес-переговоры Кузя приглашает Машу вместе с ребёнком. Валентин поздно об этом узнаёт и забирает малыша у Маши. Деловой партнёр ловит Валю и запирает в подвале дома, а Кузе и Маше приходится его спасать.

Маша и Валя Фото: ТНТ

Кузя снимает байопик о своей жизни, привирает факты и пытается повторить первый поцелуй с Машей. Девушке не нравится поступок друга, поэтому она очень резко реагирует на него. Валя не может содержать семью и залезает в долги. У порога появляются коллекторы, которые отбирают технику и автомобиль. Решить проблему семьи Будейко получается у Кузи, который встречается со своим старым другом Терминатором. Валентин ругается с Машей из-за поцелуя и уезжает из дома в хостел.

Куза инсценирует покушение на себя, чтобы пожить вместе с Машей. Валя начинает подозревать неладное, поэтому предлагает съездить на место и провести анализ. Кузя просит Германа подстроить ДТП, однако Валя отталкивает мужчину и сам попадает под колёса автомобиля. Маша с помощью видеорегистратора узнаёт о настоящих планах Кузи и прогоняет его.

Из-за «расставания» Кузя уходит в запой. Герман хочет помочь начальнику и нанимает девушку Ангелину. Кузя сразу же влюбляется в неё. Девушка не хочет заканчивать работу и подстраивает увольнение Германа. Он также готов сразу же жениться на ней и переписать всё имущество. Маше приходится соврать Кузе и рассказать о чувствах к нему. Валя снова приходит в самый неподходящий момент и замечает страстный поцелуй. Он решается похитить Кузю и удерживает мужчину в контейнере для грузоперевозок более двух недель. Маша узнаёт об этом, но решает не спасать Кузю. Его освобождает Герман.

Кузя и Маша Фото: ТНТ

Маша и Валентин не находят «пленника» и отправляются в Питер в поисках контейнера. Там его также не оказывается, поэтому они возвращаются домой. Кузя их поджидает и морально давит на героев, рассказывая о будущей судьбе преступника. Валя сам идёт в полицию и пишет чистосердечное признание. Маша уговаривает Кузю решить их проблему. Герой идёт в полицию и даёт взятку за спасение Вали. После этого он уезжает на автомобиле и надеется, что больше никогда не встретится с Машей и Валентином.

Финал

После разрешения всех конфликтов и урегулирования проблем герои разъезжаются: Антон, Марина и Полина уезжают в Европу, Майкл и Варя с детьми отправляются в Адлер, а семья Будейко переезжает в Питер. Кузя же решил взять отпуск и съездить с Германом в поход. Эдуард смотрит досье Аллы, и начинаются титры.