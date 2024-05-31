«Универ: 13 лет спустя»: что будет после финала сериала?

30 мая вышла последняя серия «Универ: 13 лет спустя» — сюжетные линии основных персонажей подошли к концу, хотя поклонникам наверняка интересно, чего стоит ожидать в дальнейшем. Вряд ли создатели шоу оставят настолько популярную франшизу без продолжения. Давайте разбираться.

Будет ли продолжение «Универ: 13 лет спустя»?

Неизвестно, но к концу сериала все персонажи будто бы получили свой финал — особенно Маша и Валя, а также Майкл и Варя. Потенциально создатели могут снять продолжение про Антона, Полину и Марию, поскольку тут большой простор для развития персонажей, а Полину и Марию мы видели только в этом сезоне.

Однако уже точно можно сказать, что «Универ» никуда не денется: ТНТ уже начала съёмки сериала «Универ: Молодые», в котором события вернутся в общагу. События будут разворачиваться в том же мире, что «Новая общага» и «13 лет спустя», а к своим ролям даже вернутся старые герои.

Среди них: Сергей Пиоро (Павел Зуев), Григорий Кокоткин (Кисель), Юлия Франц (Вика Бобр) и Виталий Гогунский (Кузя).

Сюжет «Универа: Молодые» будет крутиться вокруг первокурсников общежития МВГУ, где жили герои «Новой общаги». Павел Зуев вернётся в вуз, а Кисель будет помогать с наведением порядка. Кузя же станет главным спонсором вуза.

Новая героиня «Универ: Молодые» Фото: ТНТ

Когда выйдет «Универ: Молодые»?

Неизвестно, но съёмки сериала уже стартовали, так что у новинки есть шансы выйти к концу года. Также пока неизвестно, в каком формате будет выходить шоу, сколько будет эпизодов, их хронометраж — и будет ли это комедия (вероятно, будет).