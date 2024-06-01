Угадайте самые прибыльные игры современности. Это не GTA 5 и FIFA

Видеоигры давно стали самой прибыльной нишей в сфере развлечений. Это доказывают обороты: если киноиндустрия в 2023-м заработала $ 34 млрд, то гейминг — космические $ 184 млрд. Частично эту цифру формируют хиты, о которых слышал даже далёкий от индустрии человек: GTA 5, Call of Duty, CS:GO и другие.

Однако основную кассу делают проекты неожиданного жанра. Угадаете, о каких идёт речь?

GTA и FIFA далеко до мобильных игр «три в ряд»

В 2023-м Hogwarts Legacy превзошла в плане продаж Call of Duty и другие именитые франшизы, но не справилась с турецкой мобилкой Royal Match. Всё верно, бесплатная игра жанра «три в ряд» опередила «Хогвартс Легаси» на пару сотен миллионов и стала главной кассовой сенсацией прошлого года.

Геймплей Royal Match поразительно прост. Перед нами появляется доска с кубиками, шариками и прочими фигурами. Нужно переставлять их так, чтобы получился ряд как минимум из трех одинаковых предметов. Естественно, на поле есть бомбы, ловушки, заблокированные участки и прочие интересности.

Royal Match Фото: Dream Games

Разработчики зарабатывают на донате. На прохождение уровней даётся ограниченное количество попыток. Не уложились в них? Тогда ждите, пока жизни восстановятся, или просто купите их. Также можно заплатить за дополнительные ходы или боевые пропуски.

Известно, что в Royal Match регулярно играют 55 млн человек. Что их цепляет? Приятный визуал, обилие контента и, главное, лёгкость игрового процесса. Дело в том, что человеку со стороны непросто втянуться даже в GTA 5. Для этого нужно садиться за компьютер, учить кнопки, разбираться со стрельбой, следить за сюжетом. А вот условная Royal Match — другое дело: достань из кармана телефон и играй, пока стоишь в очереди или едешь на работу. В этой простоте и сокрыт главный секрет жанра.

Главной игрой на рынке «три в ряд» считается Candy Crush Saga. За 11 лет существования она заработала больше $ 20 млрд. Это в разы больше, чем у GTA 5 и других блокбастеров.

Candy Crush Saga Фото: King

Интересный факт. Первопроходцем жанра считается японская игра Chain Shot. Вот только она была настолько неказистой, что революцию не совершила. До ума идею довёл бухгалтер из Кемерова Евгений Алемжин. Он уменьшил поле и превратил неприятные квадраты в симпатичные кружочки — так и создал «Шарики», которые в 90-х стояли на каждом российском компьютере. Жаль, что Алемжин не подумал об интеллектуальной собственности, поэтому не заработал на «Шариках» ни рубля.

В будущем разработчики из западной студии PopCap Games вдохновятся «Шариками» и создадут их клон Diamond Mine. Именно эта игра станет первым коммерческим хитов в этом жанре.

Классические «Шарики» Фото: Zhenya

У нас есть своя игра «три в ряд»

Мы сделали свою игру «три в ряд» — естественно, спортивную. Выберите любимый клуб — от «Баварии» до «Барселоны» — и отправляйтесь на поле с кубками, конусами и футболками. Переставляйте эти объекты местами, зарабатывайте очки и соревнуйтесь с другими читателями. К слову, за хорошую игру будут приятные бонусы.

Наша игра Фото: «Чемпионат»

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Доход GTA 5 — $ 9 млрд

Трудно поверить, но GTA 5 вышла 11 лет назад. Тогда Sony не выпустила даже PlayStation 4, Microsoft не думала о покупке игровых гигантов, а «Мстители» только собрались в команду. Казалось бы, за такой срок геймеры должны потерять интерес к GTA 5, но они всё ещё покупают главный хит Rockstar Games. По последней информации игра разошлась тиражом в 195 млн копий и принесла компании $ 9 млрд.

GTA 5 Фото: Rockstar

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) принесла $ 1 млрд за 10 дней

Даже спорные части Call of Duty приносят бешеные деньги. В 2022 году геймеры ругали Modern Warfare II за специфический сюжет, не самую захватывающую кампанию и перебор нелепых скинов в мультиплеере. Помешало ли это продажам? Нет. Игра побила рекорд франшизы, заработав $ 1 млрд всего за 10 дней.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) Фото: Activision

EA Sports FC 24 обеспечила EA доход в $ 7,5 млрд

Несмотря на смену названия с FIFA на EA Sports FC 24, футбольный симулятор всё ещё расходится бешеным тиражом. EA не торопится с конкретными цифрами, но в презентации для инвесторов раскрыли: новая часть на 7% прибыльнее предшественника. Для сравнения, тираж FIFA 23 превысил 11 млн копий. Неудивительно, что выручка EA за первые кварталы 2024-го составила $ 7,5 млрд.

EA Sports FC 24 Фото: EA

За 12 лет CS:GO заработала $ 6,7 млрд

В 2023 году эпоха CS:GO подошла к концу. Мы следили за зрелищными киберспортивными турнирами, покупали и продавали модные скины, заучивали карты, рашили «А» и «Б» — в общем, участвовали в обогащении Valve. CS:GO принесла компании $ 6,7 млрд и затем уступила место второй части. Удастся ли сиквелу превзойти эти показатели?

Время покажет.CS:GO Фото: Valve

Hogwarts Legacy принесла больше $ 2 млрд

Hogwarts Legacy разошлась тиражом в 24 млн копий и стала главным блокбастером 2023 года. В итоге Warner Bros. заработала на фанатах больше $ 2 млрд. Для сравнения, самый прибыльный фильм про Гарри Поттера «Дары смерти: Часть 2» собрал кассу в $ 1,3 млрд. Бюджеты фильма и игры сопоставимы.

Hogwarts Legacy Фото: WB

А вы знали, что игры «три в ряд» прибыльнее, чем GTA и Call of Duty? Расскажите в комментариях!

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