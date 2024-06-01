Бесплатные коды для игры «Мир танков» в июне 2024 года

Ежемесячно разработчики «Мира танков» радуют игроков различными кодами, которые предоставляют бесплатные предметы. Для получения наград достаточно ввести промокоды в соответствующем разделе сайта или лаунчера. Также не стоит забывать о табель-календаре с огромным количеством доступных предметов. Сегодня мы расскажем о всех бонус-кодах и способах их применения.
Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в июне 2024 года)
На текущий момент разработчики не предоставили новых промокодов, а все старые опции отменили для активации. Последним действующим кодом был «9MAYMIRTANKOV», приуроченный к празднику 9 Мая.
Игроки, которые не заходили в игру 100 дней и более, могут использовать особые промокоды стримеров. Эта опция теперь работает только один раз. После активации обязательно необходимо открыть игру и сыграть хотя бы одну схватку. Это позволит получить премиум-танк 8-го уровня и задачи:
MAFIA — 250 золота, 150 000 серебра, восемь дней Танкового премиум аккаунта, три премиум-танка в аренду, премиум-танк 8-го уровня Т-54 первый образец навсегда (при наличии в ангаре предоставляется компенсация в 11 000 золота, а для получения необходимо сыграть один матч на технике 4-го уровня и выше);
LEBWAMT23 — танк «T77»;
YUSHAMT23 — танк «T77»;
GRANNYMT23 — танк «T77»;
KAMAZMT23 — танк «Kanonenjagdpanzer 105»;
JOVEMT23 — танк «Kanonenjagdpanzer 105».
Помимо бонусных промокодов стримеров, новичкам доступны пригласительные опции, но только при создании нового аккаунта:
IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на семь дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;
LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T2 Light Tank» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв;
TANKOLET — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «AM 39 Gendron-Somua» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв;
TAHKI — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;
MIRTAHKOV — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;
RUTANKS — 500 золота, семь дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;
TANKBATTLES — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «M22 Locust» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Ram II» на 10 битв;
MTLESTA — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Matilda LVT» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Sherman VC Firefly» на 10 битв;
TANKITOP1RU — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.
Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»
В «Мире танков» разработчики ежемесячно обновляют табель-календарь с бесплатными предметами. Для их получения достаточно выполнить несколько простых действий:
- Каждый день заходите по ссылке на сайт и открывайте табель-календарь.
- Нажмите на доступный день в календаре и получите бесплатный предмет.
- Запустите игру для фиксации полученных предметов на аккаунте.
- Ежедневно посещайте сайт и забирайте награды в табель-календаре.
Табель
Фото: Lesta
За один день доступно получение только одного предмета. Обновление происходит в 3:00 по московскому времени. Если игрок пропустит день, то ему будут недоступны следующие награды, пока он не активирует пропущенные предметы. После получения предметов в табель-календаре обязательно перейдите в игру для переноса наград на аккаунт, иначе день окажется пропущенным.
Если выполнить все действия в течение месяца, то за июнь удастся добыть следующие награды:
100 золота;
100 бонов;
20 000 кредитов;
2 дня танкового премиум аккаунта;
2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
1 бонус на +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;
6 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Долг превыше всего», «Без резких движений», «Продувка воздуховодов», «Искусство сбивать пламя», «Рациональная боеукладка»);
2 малых ремкомплекта;
2 малых огнетушителя;
2 малые аптечки;
2 демонтажных набора;
2D-стиль «Триколор»;
2D-стиль «Мимолётное виденье»;
3 декали «Вечные слова»;
1 контейнер «Путь воина».
Подарок
Фото: Lesta
Помимо табель-календаря, в «Мире танков» можно забрать бесплатный Prizebox. Эта «призовая коробка» добавляет предметы. Для их получения перейдите на сайт игры по ссылке и нажмите на кнопку «Получить». Запустите игру для фиксации предметов на аккаунте.
Если игрок давно не заходил в матчи, то ему предоставят неделю Танкового премиум-аккаунта и три боевые задачи. Если геймер недавно участвовал в схватке, то он откроет купоны со скидкой на покупку предметов и предбоевые инструкции. После выполнения полученных заданий игрокам выдадут серебро, опыт и личные резервы. Обращаем внимание, что список бесплатных предметов может быть изменён со временем.