Бесплатные коды для игры «Мир танков» в июне 2024 года

Ежемесячно разработчики «Мира танков» радуют игроков различными кодами, которые предоставляют бесплатные предметы. Для получения наград достаточно ввести промокоды в соответствующем разделе сайта или лаунчера. Также не стоит забывать о табель-календаре с огромным количеством доступных предметов. Сегодня мы расскажем о всех бонус-кодах и способах их применения.

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в июне 2024 года)

На текущий момент разработчики не предоставили новых промокодов, а все старые опции отменили для активации. Последним действующим кодом был «9MAYMIRTANKOV», приуроченный к празднику 9 Мая.

Игроки, которые не заходили в игру 100 дней и более, могут использовать особые промокоды стримеров. Эта опция теперь работает только один раз. После активации обязательно необходимо открыть игру и сыграть хотя бы одну схватку. Это позволит получить премиум-танк 8-го уровня и задачи:

MAFIA — 250 золота, 150 000 серебра, восемь дней Танкового премиум аккаунта, три премиум-танка в аренду, премиум-танк 8-го уровня Т-54 первый образец навсегда (при наличии в ангаре предоставляется компенсация в 11 000 золота, а для получения необходимо сыграть один матч на технике 4-го уровня и выше);

LEBWAMT23 — танк «T77»;

YUSHAMT23 — танк «T77»;

GRANNYMT23 — танк «T77»;

KAMAZMT23 — танк «Kanonenjagdpanzer 105»;

JOVEMT23 — танк «Kanonenjagdpanzer 105».

Помимо бонусных промокодов стримеров, новичкам доступны пригласительные опции, но только при создании нового аккаунта:

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на семь дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T2 Light Tank» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв;

TANKOLET — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «AM 39 Gendron-Somua» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

MIRTAHKOV — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, семь дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «M22 Locust» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Ram II» на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Matilda LVT» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Sherman VC Firefly» на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

В «Мире танков» разработчики ежемесячно обновляют табель-календарь с бесплатными предметами. Для их получения достаточно выполнить несколько простых действий:

Каждый день заходите по ссылке на сайт и открывайте табель-календарь. Нажмите на доступный день в календаре и получите бесплатный предмет. Запустите игру для фиксации полученных предметов на аккаунте. Ежедневно посещайте сайт и забирайте награды в табель-календаре.

Табель Фото: Lesta

За один день доступно получение только одного предмета. Обновление происходит в 3:00 по московскому времени. Если игрок пропустит день, то ему будут недоступны следующие награды, пока он не активирует пропущенные предметы. После получения предметов в табель-календаре обязательно перейдите в игру для переноса наград на аккаунт, иначе день окажется пропущенным.

Если выполнить все действия в течение месяца, то за июнь удастся добыть следующие награды:

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

2 дня танкового премиум аккаунта;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Долг превыше всего», «Без резких движений», «Продувка воздуховодов», «Искусство сбивать пламя», «Рациональная боеукладка»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

2D-стиль «Триколор»;

2D-стиль «Мимолётное виденье»;

3 декали «Вечные слова»;

1 контейнер «Путь воина».

Подарок Фото: Lesta

Помимо табель-календаря, в «Мире танков» можно забрать бесплатный Prizebox. Эта «призовая коробка» добавляет предметы. Для их получения перейдите на сайт игры по ссылке и нажмите на кнопку «Получить». Запустите игру для фиксации предметов на аккаунте.

Если игрок давно не заходил в матчи, то ему предоставят неделю Танкового премиум-аккаунта и три боевые задачи. Если геймер недавно участвовал в схватке, то он откроет купоны со скидкой на покупку предметов и предбоевые инструкции. После выполнения полученных заданий игрокам выдадут серебро, опыт и личные резервы. Обращаем внимание, что список бесплатных предметов может быть изменён со временем.