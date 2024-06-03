Сарик Андреасян и нейросети оживили Никулина. Обзор фильма «Манюня: Приключения в Москве»

Если не знаете о Манюне, значит, у вас нет детей. История маленькой непоседы началась в 2010 году, когда Наринэ Абгарян написала о ней первую повесть. Начинание всем понравилось и быстро переросло в серию успешных книг. Настолько успешных, что Абгарян назвали одним из самых ярких писателей Европы.

Эта история не прошла мимо Сарика Андреасяна, который активно скупает права на экранизацию всякой всячины: «Денискины рассказы», «Домовёнок Кузя», «Сказка о царе Салтане». Вот и «Манюню» он превратил в серьёзную кинофраншизу. Сначала на Okko вышел одноименный сериал, потом до больших экранов добрались фильмы.

Всем проектам подходила характеристика «нормальные». Они не дотягивали до детской классики вроде «Жирафа Рафа», не имели «пиксаровской» глубины и чересчур настойчиво полагались на шаблоны. Привычные шутки, классические сюжетные ходы, трогательная музыка и слëзовыжимательные речи. Вот только героини были милыми, а их приключения неплохо держали внимание — неудивительно, что дети массово влюбились в «Манюню».

30 мая в кинотеатрах вышел третий большой фильм про Манюню. Каким он получился? Таким же, как и прошлые — совершенно необязательным, но всё-таки приятным.

«Манюня: Приключения в Москве»: информация о фильме

Название: «Манюня: Приключения в Москве».

Генеральный продюсер: Сарик Андреасян.

Режиссёр: Денис Гуляр.

Актёры: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и другие.

Дата выхода: 30 мая 2024 года.

Жанр: комедия, приключения.

Продолжительность: 90 минут.

Страна: Россия.

«Манюня: Приключения в Москве»: где смотреть?

Фильм уже крутят во всех российских кинотеатрах. Примерно в июле на Okko выйдет цифровая версия.

Видео доступно на YouTube-канале Yellow, Black and White. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Манюня добралась до Москвы

Раньше приключения Манюни и её подружек разворачивались в Армении. Теперь же девочки и ворчливая старушка, прозванная просто Ба, добираются до Москвы. Их цель — посетить концерт группы «Земляне» и попасть во все возможные приключения. В итоге водоворот событий проносит их по Красной площади, московскому зоопарку и другим достопримечательностям.

Если не вдумываться в происходящее, история вышла интересной. В локациях аккуратно воссоздан дух 1981 года, на пути встают запоминающиеся персонажи, а диалоги сопровождаются удачными шутками — на моменте с зоопарком все дети в зале вообще смеялись в голос. Ну а завершается всё сценой настолько трогательной, что даже зритель, проснувшийся под титры, рискует пустить слезу. В общем, приёмы привычные, но они работают.

Главные героини Фото: «НМГ Кинопрокат»

Проблемы начинаются в момент, когда о сюжете начинаешь думать. Чего стоит сцена с афроамериканцем. Гость столицы куда-то зазывает девочек и предлагает вкусняшки. Как они поступают? Конечно, на всё соглашаются, пренебрегая любыми правилами безопасности. И ведь решение не приводит к катастрофе — скорее к весёлому приключению. Поэтому родитель в зале должен либо закрывать своему чаду глаза, либо настойчиво объяснять: Манюня творит глупости, так поступать нельзя.

Другие герои тоже подмечают опрометчивые поступки девочек и дают им обратную связь — к примеру, называют дегенератками. Замечательное слово для фильма 6+, лучше и подобрать нельзя.

В фильме многовато странных моментов Фото: «НМГ Кинопрокат»

В итоге сюжет оставляет смешанные впечатления. В основном было весело, а дети остались в восторге. Однако некоторые фразы и эпизоды были настолько неаккуратными, что сценариста и режиссёра хотелось побить.

Никулин жив

Когда авторы «Московского приключения» рассказали о появлении в фильме нейросетевого Юрия Никулина, интернет взорвался. Зрители, выросшие на «Бриллиантовой руке» и «Операции Ы», требовали оставить великого актёра в покое.

Но есть ли в нестандартном воскрешении Никулина что-либо криминальное? В целом нет. Семья дала согласие, проекцию Никулина уже умело использовали на 100-летие цирка на Цветном бульваре, а сам эпизод с легендой советского кино приятный и уважительный. Разве что техническое исполнение спорное: персонаж слишком выделяется на общем фоне, а его мимика неубедительна. Сделать что-то уровня нейросетевого Харрисона Форда из «Индианы Джонса 5» у команды не вышло.

Нейросетевой Никулин Фото: «НМГ Кинопрокат»

Серьёзных претензий к образу Никулина нет — зато к актёрам их полно. Трио детей играет отлично, а вот взрослым не хватает ни мастерства, ни энергии. Взять хотя бы Евгения Петросяна, сыгравшего важную роль. Увы, дебют в кино откровенно не удался: быть может, кривляния юмориста подходят для «Аншлага», но на большем экране они выглядят попросту нелепо.

Смотреть на кривляния Петросяна — сомнительное удовольствие Фото: «НМГ Кинопрокат»

«Манюня: Приключения в Москве»: стоит ли смотреть?

Сарик Андреасян спродюсировал странный фильм. Смотреть его с детьми вроде бы весело, но иногда из-за дурости и грубостей из зала хочется выйти. Поэтому новинка больше заслуживает домашнего просмотра, чем похода в кинотеатр.

Оценка «Манюни: Приключения в Москве»: 6 из 10

Понравилось

Есть удачные шутки.

Сюжет поверхностный, но весёлый.

Дети хорошо справляются с ролями.

Не понравилось