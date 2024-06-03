Почему фанаты так ненавидят «Звёздные войны»

В первом эпизоде «Звёздных войн» мастер Йода говорил Энакину, что страх открывает путь к Тёмной стороне Силы, приводит к страданиям и ненависти. Но если бы Йода захотел увидеть реальную ненависть, ему бы стоило зайти в интернет и почитать свежие комментарии о франшизе Джорджа Лукаса.

Новый сериал вселенной «Аколит», действие которого разворачивается задолго до первого эпизода саги («Призрачная угроза»), ещё до релиза собрал на YouTube рекордное количество дизлайков. У первого трейлера их больше 700 тысяч, а вокруг шоу постоянно гремят скандалы. Причин для происходящего несколько, о них мы и расскажем в этой статье.

Накопленный негатив к Disney и «Звёздным войнам»

Атмосфера негатива привязалась к «Звёздным войнам» давно. Многие фанаты только сегодня смотрят на приквелы (1-3-й эпизоды) позитивно, но в момент выхода фильмов большинство считало, что Джордж Лукас повернул «не туда», добавив акценты на политике и компьютерной графике.

В 2012 году возмущение зрителей вызвала передача вселенной в руки Disney. Студия проигнорировала идеи Лукаса для трилогии сиквелов, но ещё сильнее фанатов взбесило другое — перенос всей Расширенной Вселенной (РВ) в раздел «Легенд» и удаление книг, комиксов и игр из «единого и нового» канона (где позже появились свои противоречия).

Палпатин в девятом эпизоде Фото: Disney

За годы существования РВ фанаты полюбили множество разных историй о знакомых персонажах, где рассказывали про их новые приключения после «Возвращения джедая». Имена из этих сюжетов до сих пор способны задеть глубинные струны в душе читателей — Джейсон Соло, Мара Джейд… Но Disney решила отказаться от любых «случайных совпадений» (которые потом всё равно появились) и рассказать свою сагу в новых фильмах.

Трилогия сиквелов к 2024 году стала нарицательным примером того, как не стоит создавать подобные истории — отсутствие чёткого плана, скандальные решения и провальная попытка исправить ситуацию к девятому эпизоду. Поначалу фанаты ещё рассчитывали на удачную трилогию о Люке, Лее и Хане Соло, но к финалу многие вынесли вердикт, что Disney «уничтожила» наследие Лукаса. Это отношение сказалось и на сборах, которые значительно снизились к девятой части. В отдельных случаях они и вовсе показали провальные результаты — как у «Соло», где они перевалили лишь за $ 392 млн. Часть аудитории осталась довольна спин-оффом «Изгой-один», но многие ругали и его — за проблемы со сценарием и чересчур сильный упор на фансервис.

«Скайуокеру: Восход» в 2019 году удалось собрать больше $ 1 млрд, но Disney наверняка рассчитывала на более солидный результат. К тому же картину в Сети приняли настолько «холодно», что с тех пор у «Войн» так и не вышло ни одного нового фильма в кинотеатре. Релиз следующего намечен лишь на 2026 год — спустя семь лет!

«Аколит» Фото: Disney

Ситуацию улучшило телевидение, которое силами мультсериала «Войны клонов» поддерживало интерес аудитории к франшизе и помогало раскрыть персонажей приквелов. Позже вышли и «Повстанцы», но уже тогда начали возникать свежие споры — кому-то произведение показалось «детским». Другим не нравился концепт «Мира между мирами», через который Асоку Тано спасли. Часть аудитории была разочарована местным вариантом злодея гранд-адмирала Трауна из легендарных романов Тимоти Зана. Тогда фанаты ещё не знали, что к релизу сериала «Асока» ситуация c Трауном будет гораздо хуже…

В том же 2019 году вышел и первый сериал по франшизе — «Мандалорец», которым занимались режиссёр Джон Фавро и один из авторов «Войн клонов» Дэйв Филони. История про охотника за головами Дина Джарина (Педро Паскаль), который встречает «бейби Йоду», позитивно оценило огромное число фанатов. Зрителям нравилось, что сериал вернулся к ряду оригинальных элементов саги — духу приключений, вестерн-корням и снижению масштаба событий.

Восприятие аудитории раскололось на втором сезоне, когда в сюжете стали появляться многочисленные камео популярных героев — Бобы Фетта или Асоки. В историю даже заглянул сам Люк Скайуокер, что для части зрителей показалось перебором. Параллельно Disney выпускала и другие сериалы, которые собирали много критики — «Книгу Бобы Фетта», «Оби-Вана Кеноби» и «Асоку». Исключение составлял «Андор», который был принят теплее — но большой аудитории он, судя по всему, не собрал. Последнее касалось и новых анимационных премьер — «Бракованной партии», антологий «Видения» и «Рассказы о джедаях» (и «Империи»). У мультсериалов была своя аудитория, но популярности «Войн клонов» они достичь не смогли.

«Аколит»: информация о сериале

Название: «Аколит»

Режиссёры: Лесли Хэдланд, Когонада, Алекс Гарсиа Лопез, Ханель М. Кулпеппер

Актёры: Амандла Стенберг, Дафни Кин, Кэри-Энн Мосс и другие

Дата выхода: 4 июня 2024 года

Жанр: фантастика, приключение

Сколько серий: 8 эпизодов

Страна: США

«Аколит»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Disney+, в день премьеры представят два эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Скандалы и Харви Вайнштейн

В процессе создания фильмов и сериалов Disney не раз попадала в разнообразные скандалы, которые только сильнее били по репутации бренда «Звёздных войн». Замена оригинальных режиссёров «Соло», увольнение Джины Карано из «Мандалорца», троллинг Райана Джонсона с теориями о Сноуке из «Последнего джедая» и так далее.

Не обошли стороной подобные разборки и производство «Аколита», которые лишь больше разжигали гнев фанатов. К примеру, на выставке Star Wars Celebration 2023 актриса Джоди Тёрнер-Смит (звезда ещё одного скандала с «Анной Болейн»), заявила, что во вселенной Лукаса силён дух «патриархата». Позже выяснилось, что один из сценаристов «Аколита» до работы над шоу не был знаком со «Звёздными войнами». Создатели пытались объяснить, что в команде присутствовали и другие авторы, которые разбирались во франшизе, но было уже поздно.

Джина Карано в «Мандалорце» Фото: Disney

Однако главной проблемой для многих стала шоураннер новинки — Лесли Хэдланд, ответственная за «Жизни матрёшки». Смущал зрителей не её предыдущий сериал, а прошлое самой Хэдланд. Она несколько лет провела на студии Miramax, где в том числе работала личным ассистентом скандально известного продюсера Харви Вайнштейна. Дело Вайнштейна, которого обвинили в сексуальном насилии в отношении огромного числа женщин, позже стало известно по всему миру.

Сама Хэдланд к моменту ареста Вайнштейна в 2018 году уже не работала на продюсера и в своих интервью заявляла, что не сталкивалась с проблемами со стороны автора — и не была свидетелем каких-либо домогательств. Однако ей поверили не все. Поэтому в комментариях к трейлеру «Аколита» можно увидеть многочисленные заявления в духе: «Закройте глаза. Что вы видите? Ничего, мистер Вайнштейн».

Ещё многие критикуют грядущий сериал за перебор с инклюзивностью в актёрском составе и политические подтексты, которые не нравятся людям в интернете. Такие фанаты хотят видеть на экранах больше сильных мужских персонажей, а не тех героев, которых якобы набирают по «квотам» без творческого видения.

Неинтересный период и проблемы с каноном

Предыдущие причины недовольства можно отнести к «внешним» факторам, но часть аудитории смущает и сам сериал. Действие шоу разворачивается под конец периода «Расцвета Республики», примерно за 100 лет до судьбоносной встречи Квай-Гона с Энакином на планете Набу.

Это первый сериал, напрямую связанный с новым периодом. «Расцвет» представили ещё четыре года назад — это была масштабная инициатива с книгами, комиксами и аудиопостановками, где повествовали о периоде процветания джедаев. С момента анонса по этой эпохе вышло уже довольно много контента, но большим хитом среди аудитории она не стала.

Эпоха Расцвета Республики Фото: Disney

Часть фанатов просто не оценила новых героев и произведения, другие же потеряли нить повествования из-за большого количества новых релизов «Расцвета». Кто-то и вовсе принципиально отказался знакомиться с эпохой из-за отмены расширенной вселенной, где было много достойных историй. Среднестатистическому зрителю этот новый период малознаком, отсюда и низкий уровень интереса с последующей критикой.

К тому же часть фанатов смущает сама концепция сюжета нового сериала. «Аколит» рассказывает о столкновении джедаев с некими тёмными силами, которые убивают их. Расследовать это дело берётся мастер Сол (Ли Джон-джэ из «Игры в кальмара»), чей путь сводит его с бывшим падаваном (Аманда Стенберг). Представителя злых сил уже показали в дебютных роликах — его лицо скрывается под маской, смахивающий на шлем Кайло Рена (Адам Драйвер).

Но в «Призрачной угрозе» джедаи уверены, что ситхов уже «тысячу лет» нет в живых. Об этом прямо упоминает мастер Ки-Ади-Мунди в сцене, когда Квай-Гон сообщает о столкновении с Дартом Молом. И если ситхов с последователями не видели так долго, то как джедаи могли столкнуться с агентами тьмы лишь за столетие до событий «Угрозы»?

Некоторые думают, что джедаи попросту не знали о существовании ситхов, поскольку те долгое время прятали своё истинное лицо в стиле Императора Палпатина. Другие же предполагают, что всех участников основного сюжета «Аколита» должны убить — а иначе возникнут серьёзные «дыры» в каноне. Подобные провалы появлялись во франшизе и до этого, но данный момент особенно сильно смущает многих фанатов. Потому что у них создаётся впечатление, что авторы сериала игнорируют детали из историй самого Джорджа Лукаса — как раньше они отмахнулись от его идей для сиквелов.

«Аколит» Фото: Disney

Есть и чисто «технические» причины недовольства. Кому-то банально не понравились трейлеры шоу с визуальной точки зрения. Отдельным зрителям не хватило масштаба в сценах из рекламных роликов, тогда как другие не оценили упор авторов на драки в стиле кунг-фу. А ещё многих смущает «спартанский» хронометраж эпизодов, который в среднем составляет 30 минут.

«Аколит»: всё ли действительно так плохо?

Станет ли сериал настоящим провалом — вопрос открытый. С одной стороны, перед выходом «Андора» его тоже ругали многие. С другой — слишком уж много неудач во франшизе видели любители «Звёздных войн» за последние годы. Конкретные ответы на вопросы можно будет дать только после премьеры двух эпизодов «Аколита», которые станут доступны зрителям 4 июня.

А если шоу действительно вызовет новые волны ненависти, то часть фанатов наверняка ответит, что к Тёмной стороне их привели выкрутасы самой Disney. И это, как говорил Палпатин в «Мести ситхов», будет весьма иронично.