Самый грандиозный турнир в истории. Всё, что нужно знать о Кубке мира по киберспорту

Этим летом спортивный мир ожидает несколько ярких событий мирового уровня, и виртуальные соревнования не отстают от традиционных видов: в Саудовской Аравии на протяжении двух месяцев будет проходить Кубок мира по киберспорту с рекордным призовым фондом.

Для тех, кто захочет последить за важнейшим турниром в истории, по которому уже готовятся снимать сериалы, мы подготовили превью-материал — первый из цикла о Кубке мира — 2024 в Эр-Рияде, где местные шейхи готовы потратить огромные деньги на такой проект.

Что такое Esports World Cup

Турнир под названием Esports World Cup 2024 объединит самых скилловых геймеров мира в одном месте и должен стать чем-то вроде киберспортивных Олимпийских игр. Фанаты со стажем могут помнить серии WCG или ESWC — шейхи из Саудовской Аравии хотят вернуть это, но сделав ивент ещё более важным и ярким.

Как и в традиционном спорте, обычно турниры по разным играм проводятся отдельно — поэтому идея объединить их в одном месте вызывает повышенный интерес и болельщиков, и самих кибератлетов.

Всего в рамках Кубка мира пройдут чемпионаты по 19 играм, а спортсмены разыграют $ 60 млн (более 5 млрд рублей). Это рекордная сумма для киберспортивных турниров: на каждую дисциплину выделены такие призовые, что отказаться от участия не смогла ни одна команда.

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Это первый подобный ивент, но в будущем Esports World Cup планируют проводить ежегодно. Фото: EWC

Какие игры будут

Почти все известные кибердисциплины вошли в программу Кубка мира — это как командные виды, так и личные, всего 19 игр в самых разных жанрах.

Начиная от популярных у нас Dota 2 и Counter-Strike 2, продолжая всемирно известными Fortnite с League of Legends и заканчивая мобилками Honor of Kings и Free Fire — турниры на любой вкус. Нашлось место даже экзотике вроде симрейсинга и автобаттлера Teamfight Tactics.

В списке не хватает разве что карточной Hearthstone, шутера Valorant (у организаторов сложные отношения с разработчиками игры) и стратегии Warcraft — увидеть легендарного Дмитрия Happy Костина на таком ивенте было бы круто.

Ещё нет Call of Duty — но, по слухам, она ещё может появиться в программе с призовым $ 3 млн.

В прошлом году в Эр-Рияде уже проходил «тестовый» ивент Gamers8 — несколько топ-турниров и фестиваль с большими призовыми Фото: EWC

Призовой фонд

Организацией киберфестиваля занимается государственный фонд Саудовской Аравии в рамках программы Vision 2030 (это она позволяет покупать топ-клубы, футболистов уровня Роналду и Неймара и проводить ивенты масштаба UFC).

Поэтому денег не пожалели — сумма в $ 60 млн станет рекордной для киберспортивного турнира. Хотя эти деньги разбиты на два десятка турниров, это всё равно очень много даже для отдельных дисциплин.

К примеру, в Dota 2 разыграют $ 5 млн — это в пять раз больше, чем на любом другом турнире сезона. Миллион для StarCraft II — крупнейший приз за почти 15-летнюю историю игры. И так — едва ли не в каждом виде программы, что позволило привлечь всех звёзд киберспорта.

В некоторых дисциплинах, таких как StarCraft 2 и Mobile Legends, ивент в Эр-Рияде встроен в систему сезона и имеет большое турнирное значение Фото: EWC

Треть от общей суммы, то есть $ 20 млн планируют распределить по итогам клубного чемпионата. Его можно сравнить с медальным зачётом на Олимпиаде, только соревноваться между собой будут не страны, а клубы. Чтобы победить, нужно занять призовые места или победить в нескольких играх сразу.

При этом стоит отметить, что в киберспорте это будет выглядеть немного иначе: клубов-лидеров, которые хороши сразу во всех играх, просто нет. Поэтому для победы в общем зачёте может хватить трёх-четырёх удачных результатов.

Ещё более $ 1 млн выделено на индивидуальные награды в командных видах — MVP в «Доте» и Лиге Легенд получат дополнительную премию к и без того немаленьким призовым.

На каждую игру организаторы выделили от $ 500 тыс. до $ 5 млн призовых Фото: EWC

Кто будет участвовать

Всего за престижные трофеи и большие призовые Esports World Cup будут сражаться почти 300 команд и более чем 1200 киберспортсменов со всего мира (из которых минимум полсотни россиян).

Больше всего наших игроков — в Dota 2 и «Контре». Также отечественные киберспортсмены и команды будут претендовать на призы в PUBG и PUBG Mobile, Apex Legends и некоторых других играх.

На большинство турниров проходили открытые отборочные, поэтому попасть на ивент могли все желающие без каких-либо ограничений. Исключением стали только Лига Легенд и автосимулятор RennSport, куда попали несколько топ-команд по инвайтам организаторов.

В мае организаторы Кубка мира объявили о партнёрстве с 30 известными клубами, среди которых нашлось место российской Virtus.pro. Но никаких бонусов это не даёт — клубы-партнёры проходят отборочные на общих основаниях.

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Virtus.pro будет представлена минимум в четырёх дисциплинах — после квалификаций их число может вырасти до 10 Фото: Flickr/Valve

Расписание Кубка мира

Соревнования будут идти восемь недель — с 3 июля по 25 августа. Каждая игровая неделя объединит три-четыре дисциплины, так что со среды по воскресенье будет параллельно идти около 10 топовых матчей и ивентов.

Какие-то турниры будут идти почти месяц, другие завершатся за пять дней. Детальные расклады на каждый день станут известны уже позже после анонса системы проведения, жеребьёвки и других деталей.

Подробное расписание игр по неделям: Стало известно расписание игр на Кубке мира по киберспорту с призовым фондом $ 60 млн

Расписание Esports World Cup 2024 по неделям Фото: EWC

Где смотреть Esports World Cup

На русском языке Кубок мира в Эр-Рияде будет освещать на своих каналах студия FISSURE, в мае купившая права сразу на три года. Бесплатные трансляции можно будет посмотреть онлайн на Twitch и YouTube.

Полный список каналов появится позже, пока же — список основных ссылок:

Ожидается, что FISSURE покажет Кубок мира бесплатно в полном объёме.