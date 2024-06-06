Новая эпоха «Звёздных войн»: стоит ли смотреть свежий сериал «Аколит»

В онлайн-кинотеатре Disney+ вышли первые два эпизода сериала «Аколит», который ещё до релиза собрал огромную волну ненависти от зрителей в Сети. Действительно ли результат оказался настолько плох?

«Звёздные войны» и «Аколит»

Сложно поверить, но «Аколит» — это уже пятый сериал во вселенной Джорджа Лукаса. И это мы ещё не считаем анимационные произведения последних лет — вроде «Бракованной партии» или «Сказаний о джедаях».

Star Wars к лету 2024 года находятся в странном положении. Эпоха относительного успеха сериалов, которая стартовала в 2019 году с «Мандалорца», уже не внушает многим фанатам веры в светлое будущее. Ведь после «Мандалорца» было много неудач — «Книга Бобы Фетта», «Оби-Ван Кеноби» и «Асока». У проектов есть свои любители, но солидная часть аудитории осталась разочарована этими шоу. Исключением оказался «Андор», который раскрывал идеи из приквелов Лукаса, но предыстория «Изгоя-один» не смогла собрать вокруг себя большую аудиторию.

«Аколит» Фото: Disney

Ситуация стабильно омрачалась и различными скандалами, включая увольнение оригинальных постановщиков «Соло» или Джины Карано из того же «Мандалорца». Поэтому к релизу «Аколита» солидная часть зрителей подходила со скепсисом и негативом — недаром трейлеры новинки буквально потонули в дизлайках в YouTube. Отдельным поводом для возмущений стала личность автора «Аколита» — Лесли Хэдланд («Жизни матрёшки») в прошлом работала ассистентом печально известного продюсера Харви Вайнштейна.

Ещё одну проблему для некоторых создал выбранный период вселенной, который до этого в основном существовал в книгах и комиксах — Расцвет Республики. Он повествует о времени процветания в галактике, когда джедаи находились на пике своего развития и выступали хранителями мира. При этом сам «Аколит» разворачивается уже в последние годы «Расцвета», где-то за 100 лет до событий «Призрачной угрозы».

Для обычного зрителя эта эпоха представляет собой совсем новый период, который скрывает в себе много потенциала. Правда, для его раскрытия авторам шоу нужно было бы подробнее объяснить оригинальные элементы «Расцвета», как и показать его отличия от приквелов. Но пока что создатели предпочитают сосредоточить своё внимание на тайнах сюжета, а всё остальное работает лишь в качестве красивого декоративного фона.

«Аколит»: информация о сериале

Название: «Аколит» (The Acolyte).

Режиссёры: Лесли Хэдланд, Когонада, Алекс Гарсиа Лопез, Ханель М. Кулпеппер.

Актёры: Амандла Стенберг, Дафни Кин, Кэри-Энн Мосс и другие.

Дата выхода: 4 июня 2024 года.

Жанр: фантастика, приключения.

Сколько серий: 8 эпизодов.

Страна: США.

«Аколит»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Disney+, пока доступно два эпизода из восьми.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Крадущийся джедай, затаившийся ситх

Завязка «Аколита» довольно проста — загадочный киллер начинает убивать джедаев, а расследовать это дело отправляют мастера Сола (Ли Джон-джэ). Под подозрение попадает Оша (Амандла Стенберг), бывший падаван Сола, которая несколько лет назад покинула храм и начала заниматься ремонтными работами на кораблях.

В процессе Сол со своими союзниками в лице рыцаря Йорда (Чарли Барнетт) и нового падавана Джеки (Дафни Кин) понимают, что Оша невиновна. Однако героиня обладает важной связью с убийцей, а сам киллер работает на загадочную фигуру в маске с кроваво-красным световым клинком.

Сам сюжет сильно завязан на теме всевозможных тайн, которые затрагивают не только прошлое Оши и погибающих джедаев, но и загадочного представителя Тёмной стороны Силы. На момент событий сериала рыцари «света» давно уже не видели ситхов, поэтому им сложно поверить, что кто-то из их них (или их последователей) решился открыто атаковать джедаев.

Сама завязка сюжета выглядит довольно занятно, да и целой толпы джедаев довольно давно не было на центральных позициях в сюжете «Войн», если не считать отдельные мультсериалы. Кроме того, отход от набивших оскомину камео и знакомых элементов прошлого тоже смотрится удачно.

«Аколит» Фото: DIsney

В сюжете есть только один герой, связанный с другими произведениями вселенной — Вернестра Роу (Ребекка Хендерсон), «начальник» Сола. В первых историях «Расцвета» она была ещё юной героиней, но к моменту событий «Аколита» (примерно 100 лет спустя) Вернестра повидала целую плеяду трагедий и проблем в галактике.

Среди плюсов шоу ещё можно отметить местный вариант «кунг-фу» с использованием Силы, где приёмы явно были вдохновлены картинами в стиле «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Те же джедаи даже не всегда оголяют свои мечи во время битв, тем самым ещё больше усиливая параллели с восточными единоборствами.

Заодно в кадре можно заметить целый ряд разнообразных дроидов и пришельцев, часть из которых будет знакома зрителям — вроде неймодианцев из Торговой Федерации. Есть в истории и небольшие отсылки к разным деталям вселенной, включая различные термины и названия планет.

Старые проблемы в новое время

Пока что главные проблемы сериала связаны с общим нарративом, причём часть недостатков напоминает и о других телевизионных произведениях вселенной (и Disney в целом). Иногда возникает ощущение, что сюжет представляет собой «разрезанный» на куски фильм, а не, собственно, сериал — подобное чувство было и во время просмотра «Асоки».

«Аколит», как было сказано раньше, делает большой упор на тайны происходящего, но из-за этого на фоне теряются герои этой истории. В триллере участвует порядка пяти-шести персонажей, однако на их раскрытие практически не остаётся времени. Эти проблемы пытаются решить с помощью сцен, где джедаи в открытой форме начинают общаться в экспозиции. Выглядит это не очень элегантно.

Чуть лучше характер раскрывают у самой Оши и её бывшего мастера Сола, но на остальных «следователей» за два эпизода у авторов просто не остаётся времени. Поэтому сценаристы банально ограничиваются общими характеристиками. Вроде того, что Йорд часто хочет показать себя уверенным, а Джеки предпочитает тактический подход к разрешению ситуаций.

«Аколит» Фото: Disney

Ещё в эпизодах присутствует череда чрезмерно натужных совпадений, где Оша несколько раз подряд оказывается в ситуациях, которые вызывают дополнительные подозрения у джедаев. Хорошо, что авторы завязывают с этим сюжетным углом ближе к финалу второй серии.

Однако уже сейчас возникают сомнения, что сценаристы смогут ярко подать представленных героев в новых эпизодах. Им нужно раскрыть тайну прошлого Оши (где явно произошло что-то плохое с участием джедаев) и личность «злодея» в маске. Кроме того, ещё пока не были убиты все джедаи из списка киллера. А до конца сезона осталось лишь шесть эпизодов, хронометраж при этом наверняка оставит желать лучшего — какое уж тут раскрытие пачки джедаев.

Вообще, из-за формата расследования «Аколит» в некоторые моменты чересчур сильно начинает смахивать на полицейские драмы. Здесь есть свой «строгий босс» (Вернестра), главный детектив (Сол), подозреваемый (Оша), жертвы и молодые участники отряда (Йорд, Джеки). Присутствуют и местные варианты сцен допроса подозреваемых, а перестрелки на улицах как раз заменяют потасовки с Силой. Подобные тематические параллели в шоу явно проведены не случайно, но выльется ли история во что-то большее, чем сюжет «грязные копы скрыли плохое дело», — непонятно.

Среди других минусов можно отметить отдельные слабые диалоги в стиле «ты не сможешь меня победить» и не всегда удачную техническую составляющую. Бюджет сериала оценивают в $ 180 млн, что приближается к рекорду «Андора» с его $ 250 млн. Однако эти деньги на экране видно не всегда. За два эпизода герои перемещаются по целому ряду планет, знакомых и не только, однако сами декорации часто выглядят как небольшие «дворики», где разворачиваются сцены диалогов и потасовок.

«Аколит» Фото: Disney

Кроме того, не все актёры работают на одном уровне. Скажем, видно, что Ли Джон-джэ старается изо всех сил (это его первая англоязычная партия), тогда как Амандла Стенберг пока вызывает спорные ощущения своей работой. Не особо удачным выбором выглядит и Ребекка Хендерсон на роль Вернестры.

Заодно нельзя не отметить ряд определённых противоречий между произведениями вселенной. Так, в «Аколите» джедаи умирают от удара небольшого ножа, тогда как персонажи «Оби-Вана» и «Асоки» переживали прямые атаки световым клинком. Про Дарта Мола, воскресшего из мёртвых после первого эпизода, лучше и вовсе тактично умолчать.

Будущее туманно

Первые эпизоды «Аколита» оказались не такими плохими, какими могли показаться по первым роликам, но оценивать шоу полноценно пока что невозможно. Оно очень сильно завязано на концепции своих тайн, которые наверняка раскроют только во второй половине истории. Критики уже успели посмотреть четыре эпизода из восьми, и, судя по всему, глобальные подвижки начнутся только с пятого эпизода — что тоже напоминает «Асоку».

Авторы «Аколита» взяли за основу занятную идею и эпоху, да и сам сериал в вопросе подачи отличается от «соседей». Но в то же время «Аколит» не выглядит тем хитом, который заставит зрителей бежать к своим телевизорам.

«Аколит»: стоит ли смотреть?

Свежий сериал по «Звёздным войнам» стоит оценить любителям темы джедаев и детективных поворотов, хотя лучше всё же дождаться финала сезона. Слишком уж велики шансы, что ответы на вопросы из первых эпизодов окажутся разочаровывающими.

Оценка старту «Аколита» — 6 из 10

Понравилось

Хорошая идея для сюжета.

Художественное оформление декораций.

Образ мастера Сола.

Драки с применением Силы.

Не понравилось