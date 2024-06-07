Лучшие бесплатные игры

Многие наверняка помнят поговорку про бесплатный сыр и мышеловку. Однако среди видеоигр такое правило далеко не всегда работает, ведь часто встречаются достойные проекты, способные затянуть всерьёз и надолго.
Собрали 30 лучших релизов, на которые точно стоит обратить внимание. А вы проголосуйте за них — так и узнаем, какую бесплатную игру вы считаете лучшей.
Ниже функционал «Рейтинга»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
World of Tanks и «Мир танков»
Разработчик: Wargaming
Дата выхода: 12 августа 2010 года
Жанр: многопользовательский танковый симулятор
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
«Мир танков»
Фото: Wargaming/Lesta
«Это классика. Это знать надо» — именно эти слова лучше всего характеризуют «Мир танков» и World of Tanks. Проект всё ещё остаётся одним из лучших, если не лучшим танковым симулятором на данный момент. Подтверждением этого служит приличный онлайн, заслугой которого в том числе стала нулевая стоимость.
Уже много лет игроки активно участвуют в танковых сражениях, прокачивают боевые машины разных стран и коллекционируют уникальные модели. Исход битв зависит от навыков управления, командного взаимодействия, стратегического мышления и удачи. Также время от времени проводятся различные ивенты и выходят новые обновления с дополнительным контентом.
Видео доступно на YouTube-канале «Мир танков». Права на видео принадлежат Wargaming.net.
Crusader Kings 2
Разработчик: Paradox
Дата выхода: 14 февраля 2012 года
Жанр: глобальная стратегия
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
Crusader Kings 2
Фото: Paradox
Студия Paradox — мастера глобальных стратегий, способных увлечь надолго. Одним из самых масштабных их творений считается Crusader Kings 2, которая раздаётся абсолютно бесплатно. Да, дополнения нужно докупать отдельно. Но и в базовой версии столько контента, что спокойно хватит на сотни и сотни часов.
В игре предстоит взять под контроль династию в одном из реально существовавших государств средневековой Европы. Огромная свобода действий позволяет из раза в раз переписывать историю так, как заблагорассудится вам. Для роста своего влияния нужно использовать не только армию, но и политические интриги, экономику и даже религию. А едва заканчивается одна партия, рука сама тянется запустить очередную катку.
Видео доступно на YouTube-канале Paradox Interactive. Права на видео принадлежат Paradox Interactive.
StarCraft 2
Разработчик: Blizzard Entertainment
Дата выхода: 27 июля 2010 года
Жанр: стратегия в реальном времени
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: выходила
StarCraft 2
Фото: Blizzard
Невероятно, но опробовать одну из лучших стратегий в истории можно абсолютно бесплатно. Игрокам предстоит взять под контроль одну из трёх рас и сразиться за доминирование в галактике. В одинаковой степени радуют и захватывающая сюжетная кампания, и сражения с ботами, и мультиплеерные баталии с реальными людьми.
Геймплейная основа хорошо знакома всем фанатам жанра: нужно строить базу, собирать ресурсы, изучать новые технологии, прокачивать армию и сражаться с врагами. Причём прохождение за каждую фракцию сильно отличается из-за уникальных особенностей расы. Одним словом, StarCraft 2 сполна оправдывает свой культовый статус.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Blizzard Entertainment.
PUBG: Battlegrounds
Разработчик: PUBG Corporation
Дата выхода: 23 марта 2017 года
Жанр: королевская битва
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
PUBG
Фото: Krafton
С момента своего появления PUBG успел популяризировать жанр королевской битвы, побить кучу рекордов по онлайну и продажам и перейти на бесплатную модель распространения. Последнее решение подарило проекту вторую жизнь, позволив привлечь дополнительную аудиторию.
Местный игровой процесс хорошо всем знаком: геймеров запускают на большую карту, где безопасная зона постепенно сужается. Чтобы выжить и победить, нужно исследовать местность, искать снаряжение, убивать противников и аккуратно двигаться к центру. А если стандартный режим всё же надоест, то всегда можно опробовать свои силы на новых картах с уникальным снаряжением и арсеналом.
Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Krafton.
EVE Online
Разработчик: CCP Games
Дата выхода: 6 мая 2003 года
Жанр: космическая MMO
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
EVE Online
Фото: CCP Games
Пожалуй, главная научно-фантастическая MMO в игровой индустрии. EVE Online представляет собой огромную космическую «песочницу», которая поражает свободой действий и глубиной проработки всех механик, от боевой системы до экономики. Недаром тайтл попал в Книгу рекордов Гиннесса, а её влияние на экономику Исландии весьма значимое.
Пользователям предстоит исследовать разные уголки космоса, управлять разными кораблями, присоединяться к гильдиям, участвовать в масштабных сражениях огромных флотилий и, возможно, дорваться до власти в корпорации. Но стоит помнить, что порог входа достаточно высок и далеко не всем получится разобраться с запутанным интерфейсом и сложными механиками.
Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат CCP Games.
Fall Guys
Разработчик: Mediatonic
Дата выхода: 4 августа 2020 года
Жанр: королевская битва
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
Fall Guys
Фото: Epic games
У жанра королевских битв существует множество разных воплощений. И звание самой доброй и мимишной итерации абсолютно точно заслужила Fall Guys. Местный турнир на выбывание представляет собой несколько раундов из полос препятствий и спортивных состязаний.
Выглядит всё это крайне ярко, красочно, без всякой жестокости и кровищи, а «детская» графика нисколько не мешает наслаждаться чувством азарта и напряжения. Здесь весело не только самому проходить испытания, но и наблюдать за соперниками, особенно за их ошибками и промахами. А после проигрыша совершенно не хочется злиться, а просто повторить забег заново.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Epic Games.
Trackmania
Разработчик: Ubisoft
Дата выхода: 1 июля 2020 года
Жанр: автосимулятор
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: выходила
Trackmania
Фото: Ubisoft
Любите гонять на бешеной скорости, умело входить в крутые повороты и выжимать максимум из гоночного болида? Тогда вам точно понравятся аркадные гонки из Trackmania. Тут можно найти всё необходимое для виртуальных лихачей: заковыристые треки, быстрые машины, таблицы лидеров и шанс установить какой-нибудь рекорд.
Но главная фишка проекта кроется в местном инструментарии для создания самых невероятных трасс. На них приятно состязаться с остальными игроками, даже несмотря на простенькую графику. Безусловно, за дополнительную плату можно открыть больше контента и возможностей. Но и бесплатная версия способна затянуть на приличное количество времени.
Видео доступно на YouTube-канале Trackmania. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Counter-Strike 2
Разработчик: Valve
Дата выхода: 27 сентября 2023 года
Жанр: шутер от первого лица
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
Counter-Strike 2
Фото: Valve
Несмотря на различные проблемы, в особенности с античитом, Counter-Strike 2 уверенно удерживает лидерство с сетевых шутерах. Разработчики сохранили узнаваемый геймплей, режимы и арсенал, а также значительно подтянули качество картинки и внесли ряд изменений в механики.
При этом авторы не забывают время от времени выпускать обновления, где исправляются баги, подправляется экономика и корректируются карты. Все это дополняется простотой в освоении и полной бесплатностью, что обеспечило не только культовый статус, но и популярность на киберспортивной сцене. За отдельную оплату можно приобрести только скины и наклейки, которые не дают никаких преимуществ.
Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Valve.
The Sims 4
Разработчик: Maxis
Дата выхода: 2 сентября 2014 года
Жанр: симулятор жизни
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: выходила
The Sims 4
Фото: EA
Знаменитый симулятор жизни с 2022 года стал бесплатным. И пусть это только основная версия, но даже она впечатляет огромным количеством возможностей. Здесь можно построить успешную жизнь, обзавестись многочисленной семьёй и друзьями, а также заниматься самыми разными активностями.
Подробный редактор позволяет создавать самых разных персонажей, которые требуют внимания и удовлетворения различных потребностей. А если всё это надоест, то всегда можно установить дополнения или фанатские модификации, добавляющие новые механики и декорации.
Видео доступно на YouTube-канале Electronic Arts (EA) Singapor. Права на видео принадлежат Electronic Arts.
League of Legends
Разработчик: Riot Games
Дата выхода: 27 октября 2009 года
Жанр: MOBA
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
League of Legends
Фото: Riot Games
Сказав Dota 2, нужно упомянуть и его главного конкурента на поприще MOBA. League of Legends точно так же входит в число самых популярных игр в мире, а также считается одной из главных киберспортивных дисциплин. При этом многие элементы и механики двух проектов сильно похожи друг на друга.
Здесь точно так же требуется уничтожить вражескую базу и защитить собственные постройки. Для этого необходимо проявить чудеса тактики и стратегии, умело контролировать своего персонажа и правильно сочетать уникальные умения. И точно так же частые обновления и патчи не позволяют мете застаиваться, а геймерам — заскучать.
Видео доступно на YouTube-канале League of Legends. Права на видео принадлежат Riot Games.
Rocket League
Разработчик: Psyonix
Дата выхода: 7 июля 2015 года
Жанр: спортивный симулятор
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
Rocket League
Фото: Epic games
Секрет популярности Rocket League кроется не только в его бесплатности, но и в необычной концепции. Студия Psyonix представила аркадный симулятор футбола, где вместо спортсменов участвуют автомобили с ракетными двигателями. Все игроки делятся на две команды и пытаются забить огромный мяч во вражеские ворота.
Матчи получаются невероятно зрелищными, динамичными и весёлыми. А всё благодаря яркому визуальному стилю и необычной физике. Из-за неё машинки стремительно разгоняются, прыгают, совершают рывок, кувыркаются и даже мчатся прямо по стенам. Поэтому гнаться за мячом нисколько не надоедает.
Видео доступно на YouTube-канале GameSpot Trailers. Права на видео принадлежат Psyonix.
Dota 2
Разработчик: Valve
Дата выхода: 9 июля 2013 года
Жанр: MOBA
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
Dota 2
Фото: Valve
Великая и ужасная Dota 2 олицетворяет собой весь жанр MOBA. И, как бы конкуренты ни старались, она продолжает оставаться одной из самых популярных в мире. И дело тут не только в киберспортивной составляющей.
Главное достоинство тайтла кроется в гигантском ростере, куда входят множество персонажей с уникальными способностями, умениями и талантами. Плюс сама карта заполнена разного рода активностями. Всё это создаёт огромный простор для тактики и стратегии, а игровой процесс переполнен разного рода нюансами.
К тому же разработчики выдержали отличный баланс между индивидуальным скиллом и командным взаимодействием, которые требуются для победы. Ну и отдельно стоит отметить то, что Valve активно выпускает обновления, тем самым освежая мету и подправляя баланс, не позволяя ей застаиваться. А недавний патч 7.36 настолько сильно поменял всё, что на его изучение в лучшем случае уйдут недели.
Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.
«Бесконечное лето»
Разработчик: Soviet Games
Дата выхода: 21 декабря 2013 года
Жанр: визуальная новелла
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
«Бесконечное лето»
Фото: Soviet Games
Главными фишками данной визуальной новеллы стали приятная рисовка и огромная вариативность. Главный герой «Бесконечного лета» попадает в советский пионерский лагерь «Совёнок» 1980-х годов. И именно тут ему предстоит обрести друзей, познакомиться с очаровательными девушками и, возможно, найти любовь.
А вот получится ли выяснить тайну путешествия во времени и вернуться домой, зависит только от решений самого игрока. Разработчики добавили множество разных концовок, от трагичных и грустных до просто хороших, способных выдавить слезу из глаз. Это лёгкое и приятное приключение, насыщенное атмосферой романтики и беззаботности.
Goose Goose Duck
Разработчик: Gaggle Studios
Дата выхода: 29 апреля 2021 года
Жанр: многопользовательская мафия
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
Goose Goose Duck
Фото: Gaggle Studios
Помните, как несколько лет назад из каждого утюга гремели новости об успехах Among Us? Такая популярность привела к появлению разномастных клонов, попытавшихся взлететь на успехе оригинала. Лучше всего выделиться из этой массы получилось у Goose Goose Duck.
Геймплейно проект полностью напоминает знаменитого предшественника и представляет собой «мафию», но с некоторыми нюансами. Здесь точно так же нужно выполнять разные задания, а параллельно включить свою дедукцию и либо вычислить шпиона, либо тихонько устранить всех остальных. Главное отличие кроется в персонажах, выглядящих как гуси. Игра мало того, что весёлая и забавная, так её можно добавить в свою библиотеку бесплатно.
Видео доступно на YouTube-канале Gaggle. Права на видео принадлежат Gaggle Studios.
Honkai: Star Rail
Разработчик: miHoYo
Дата выхода: 26 апреля 2023 года
Жанр: тактика
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
Honkai: Star Rail
Фото: miHoYo
Всё, что было сказано про Genshin Impact, отлично подходит и для Honkai: Star Rail. Проект точно так же впечатляет стильным визуалом, обилием симпатичных персонажей, разнообразием заданий и побочных активностей, постоянными обновлениями.
Главное отличие между двумя творениями miHoYo кроется в боевой системе. Здесь она основана на пошаговых сражениях. При этом точно так же необходимо собирать отряд из разных бойцов, учитывая их уникальные способности и стихийный урон. Также местный мир стал более линейным, что компенсируется размерами и уровнем проработанности локаций.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат miHoYo.
Brawlhalla
Разработчик: Blue Mammoth Games
Дата выхода: 30 апреля 2014 года
Жанр: файтинг
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
Brawhalla
Фото: Ubisoft
Ситуация с Brawlhalla чем-то напоминает подход Killer Instinct: игроки бесплатно получают доступ к ростеру из шести персонажей, который время от времени меняется. Если же хочется разблокировать полный список бойцов, то уже придётся внести плату.
Что касается игрового процесса, то он представляет собой необычное сочетание из элементов файтинга, платформера и PvP-сражений. Знакомые всем персонажи с уникальными способностями занимаются тем, что бьют друг другу лица на разных аренах. На месте и другие достоинства в виде простого управления, динамичной боёвки, яркого визуала, приятного саундтрека и звуковых эффектов.
Видео доступно на YouTube-канале Brawlhalla. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Destiny 2
Разработчик: Bungie
Дата выхода: 6 сентября 2017 года
Жанр: шутер от первого лица
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: выходила
Destiny 2
Фото: Bungie
Динамичный геймплей, шикарная картинка, разнообразные классы, обилие режимов — и всё это богатство доступно абсолютно бесплатно в Destiny 2. Геймерам предстоит заниматься исследованием фантастического мира, где их ждут одиночные приключения и захватывающие рейды, встречи с опасными монстрами и различные активности.
Однако если хочется пройти сюжетную кампанию полностью, то придётся докупать дополнения. Но даже так базовая версия включает в себя столько контента, что не хватит и пары сотен часов для его открытия. Это отличный вариант для тех, кто фанатеет по научно-фантастическому сеттингу и зрелищным сражениям.
Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.
Killer Instinct
Разработчик: Iron Galaxy Studios
Дата выхода: 22 ноября 2013 года
Жанр: файтинг
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: выходила
Killer Instinct
Фото: Xbox
С осени прошлого года культовый проект Killer Instinct стал полностью бесплатным. И, несмотря на приличный возраст, играется тайтл более чем хорошо. На месте все основные достоинства файтингов: динамичные сражения, красочная картинка и детально проработанные арены.
Все персонажи отличаются уникальным стилем боя, что делает каждую драку не похожей на предыдущие. Для начала стоит прокачать свои навыки в тренировочном режиме, затем пройти сюжетную кампанию, и уже потом – отправиться в сетевые баталии. Единственное ограничение бесплатной версии кроется в урезанном ростере, который время от времени обновляется.
Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Microsoft Studios.
Path of Exile
Разработчик: Grinding Gear Games
Дата выхода: 23 октября 2013 года
Жанр: Action/RPG
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
Path of Exile
Фото: Grinding Gear Games
Усилиями разработчиков Path of Exile наконец смогла избавиться от клейма очередного клона Diablo. Теперь это проект с собственным лицом и идентичностью, где с удовольствием можно потратить своё свободное время. И, что не менее важно, погружение в местный мрачный фэнтезийный мир полностью бесплатное.
За годы своего существования PoE довела до совершенства знакомые всем механики. И здесь приятно не только уничтожать толпы разномастных противников, но и экспериментировать с разными сборками и билдами. Для этого сюда добавлены несколько уникальных классов и сложная система прокачки, состоящая из сотен умений и навыков.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Grinding Gear Games.
Hearthstone
Разработчик: Blizzard Entertainment
Дата выхода: 11 марта 2014 года
Жанр: коллекционная карточная игра
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
Heartstone
Фото: Blizzard
Hearthstone единолично создала жанр ККИ и благополучно пережила всех конкурентов, бездумно пытавшихся с ним соперничать. Местный геймплей крутится вокруг сбора колоды и использования способностей карт для победы над соперником. Но за внешней простотой прячется невероятно увлекательная и глубокая игра.
Втянуться в неё очень просто, а всё благодаря понятным механикам, хорошему балансу и пониженному порогу входа. Дополнительным плюсом тайтла стало то, что карточки, арты и атмосфера основаны на культовой вселенной Warcraft. Поэтому, заходя ради одной партии, пользователи рискуют остаться там до утра.
Видео доступно на YouTube-канале Hearthstone. Права на видео принадлежат Blizzard Entertainment.
Team Fortress 2
Разработчик: Valve
Дата выхода: 10 октября 2007 года
Жанр: шутер от первого лица
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
Team Fortress 2
Фото: Valve
Культовый командный шутер от студии Valve хоть и сейчас остался в тени CS, но всё ещё живёт и процветает. Поразительно, но за много лет на игру продолжают выходить обновления, а его онлайну могут позавидовать многие новинки.
Причина популярности Team Fortress 2 кроется в том, что за спасибо геймеры получают множество режимов, разнообразных карт и уникальных классов. Во время матчей необходимо учитывать особенности карты, а также способности своего персонажа и напарников. А ещё тут узнаваемый визуальный стиль, специфический юмор и, конечно же, шапочки.
Видео доступно на YouTube-канале teamfortress. Права на видео принадлежат Valve.
The Finals
Разработчик: Embark Studios
Дата выхода: 7 декабря 2023 года
Жанр: шутер от первого лица
Перевод: нет
Релиз в России: вышла
The Finals
Фото: Embark
The Finals вобрала в себя всё лучшее от разных проектов, от Battlefield до Rainbow Six Siege. В результате получился крайне драйвовый и яркий шутер от первого лица, где команды по три человека пытаются заработать больше денег, чем конкуренты. Всё это дополняется приятной и детализированной графикой, а также отличной оптимизацией.
Главной фишкой стало разрушаемое окружение, что не только создаёт высокую динамичность в боях, но и добавляет элемент неожиданности. Каждый матч превращается в безумное шоу, где на первый план выходят хитрость и грамотная стратегия. Хочется верить, что проект не утратит стартовый импульс и продолжит активно развиваться.
Видео доступно на YouTube-канале GameSpot Trailers. Права на видео принадлежат Embark Studios.
Apex Legends
Разработчик: Respawn
Дата выхода: 4 февраля 2019 года
Жанр: королевская битва
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: выходила
Apex Legends
Фото: EA
Один из самых увлекательных и динамичных представителей жанра королевская битва. В его основе лежат ураганные перестрелки, уникальные персонажи, красочные локации, разнообразные способности и продуманный мультиплеер. А ещё все события разворачиваются в той же вселенной, что и Titanfall.
Тут впервые появились разные механики, которые со временем стали обязательными для королевских битв. Самый яркий пример подобного новшества — возможность воскрешать павших напарников и отметки для союзников. Студия Respawn активно поддерживает своё творение, добавляя новых персонажей, карты, режимы и внося правки в местный баланс.
Видео доступно на YouTube-канале GameSpot Trailers. Права на видео принадлежат Electronic Arts.
Fallout Shelter
Разработчик: Behaviour Interactive
Дата выхода: 14 июня 2015 года
Жанр: симулятор выживания
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
Fallout Shelter
Фото: Bethesda
В Fallout Shelter предстоит погрузиться в повседневную жизнь обитателей Убежища. Представлено всё в виде градостроительного симулятора с элементами выживания. В качестве смотрителя игрокам нужно построить убежище, следить за его состоянием, улучшать и обустраивать его, защищать от мутантов.
За всеми этими делами не стоит забывать о потребностях и настроении жителей. Для этого надо раздавать им соответствующие команды, учитывая их способности, например, собирать ресурсы на поверхности. Несмотря на мультяшную графику, выдержано всё в стилистике вселенной.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Bethesda Softworkse.
Marvel Snap
Разработчик: Nuverse
Дата выхода: 18 октября 2022 года
Жанр: коллекционная карточная игра
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: не выходила
Marvel Snap
Фото: Nuverse
Своим релизом Marvel Snap смогла расшевелить застоявшийся жанр ККИ. Как понятно из названия, в этой карточной игре представлены персонажи из комиксов и фильмов Marvel. В геймплейном плане тут также предстоит собирать комбинации, распознавать нужные карты и побеждать противника в матчах.
Каждая партия получается не только динамичной, но и захватывающей, что не позволяет заскучать. К тому же разработчики смогли перенести все уникальные суперспособности персонажей на картонки. Дополняется всё яркими визуальными эффектами, из-за чего партии проходят на одном дыхании.
Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Nuverse.
Genshin Impact
Разработчик: miHoYo
Дата выхода: 28 сентября 2020 года
Жанр: экшен
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
Genshin Impact
Фото: miHoYo
Сколько бы ни ругали Genshin Impact, нужно признать, что у студии miHoYo получилось создать первую гача-игру AAA-качества. Абсолютно бесплатно все пользователи получают огромный и детально проработанный открытый мир, до отказа разделённый на области и работающий практически на всех устройствах.
Способов развлечь себя в этой вселенной хватает с избытком. Этому способствуют огромный ростер героев, множество уникальных врагов и загадок, увлекательнейшая боевая система, основанная на взаимодействии стихий и способностях. Дополняется всё приятнейшим визуальным стилем и саундтреком, создающим сказочную атмосферу.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат miHoYo.
Fortnite
Разработчик: Epic Games
Дата выхода: 21 июля 2017 года
Жанр: королевская битва
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
Fortnite
Фото: Epic Games
Сейчас Fortnite воспринимается скорее не как ещё одна королевская битва (пусть и одна из лучших), а как полноценная метавселенная. В виртуальном мире проходят различные активности, включая концерты суперзвёзд. Тут каждый может перевоплотиться в кого угодно и воплотить свои творческие порывы.
При этом творение Epic Games всё ещё хорошо именно как игра. Геймеров ожидают множество разных режимов, включая сражение на острове, выживание в мире LEGO, участие в смертельных гонках и даже возможность конструировать собственные мини-игры во встроенном редакторе.
Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.
Valorant
Разработчик: Riot Games
Дата выхода: 2 июня 2020 года
Жанр: шутер от первого лица
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
Valorant
Фото: Riot Games
Глядя на успехи Counter-Strike, компания Riot Games решила сделать собственный соревновательный шутер со схожим геймплеем, но с разными способностями. В результате кропотливой работы получился Valorant, который в немалой степени поспособствовал вымиранию профессиональной сцены Северной Америки по CS.
В отличие от творения Valve, местные схватки получились намного ярче и динамичнее. Персонажи обладают определёнными умениями, позволяющими воскрешать напарников, простреливать сквозь стены и совершать прочие трюки. В остальном тайтл сильно похож на своего конкурента, в том числе режимами, но в ряде нюансах чуть более разнообразен.
Видео доступно на YouTube-канале Valorant. Права на видео принадлежат Riot Games.
Call of Duty: Warzone
Разработчик: Raven, Infinity Ward
Жанр: шутер от первого лица, королевская битва
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: выходила
Call of Duty: Warzone
Фото: Activision
Что получится, если соединить игровой процесс Call of Duty с королевской битвой? Ответ максимально прост и очевиден: Warzone. Это масштабный и, что главное, бесплатный проект с узнаваемым геймплеем и обилием разнообразного контента на любой вкус и цвет.
Динамичные и эффектные перестрелки разворачиваются на крупных и детально проработанных картах, где всегда можно найти, чем себя развлечь. Также шутер известен своими коллаборациями с другими популярными франшизами — от Warhammer до сериала «Пацаны». Благодаря этому на арене одновременно могут бегать как обычные солдаты, так и аватары звёзд или каких-либо персонажей. Из-за этого каждая катка получается зрелищной и интересной.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.
Warframe
Разработчик: Digital Extremes
Дата выхода: 25 марта 2013 года
Жанр: шутер от третьего лица
Перевод: полностью на русском языке
Релиз в России: вышла
Warframe
Фото: Digital Extremes
На пути к успеху Warframe пришлось пройти через множество препятствий. На каком-то этапе ролевой экшен и вовсе мог не выйти, ведь издатели банально не верили в него. Но после релиза сообщество по достоинству оценило все плюсы игры в виде интересного сеттинга, продуманной боевой системы, обилия разного снаряжения, классов, оружия и способностей.
Комплексность и глубина проработки выражаются не только в возможности создать уникального персонажа, но и в полной свободе действий, что открывается перед геймерами. Отдельно радует то, что свежий контент появляется с завидной регулярностью. Новые активности, задания и предметы не только расширяют местный лор, но и вновь затягивают на множество часов.
Видео доступно на YouTube-канале GameSpot Trailers. Права на видео принадлежат Digital Extremes.