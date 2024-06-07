Лучшие бесплатные игры

Многие наверняка помнят поговорку про бесплатный сыр и мышеловку. Однако среди видеоигр такое правило далеко не всегда работает, ведь часто встречаются достойные проекты, способные затянуть всерьёз и надолго.

Собрали 30 лучших релизов, на которые точно стоит обратить внимание. А вы проголосуйте за них — так и узнаем, какую бесплатную игру вы считаете лучшей.

Ниже функционал «Рейтинга»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.