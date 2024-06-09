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Все игры Xbox Games Showcase 2024: Call of Duty, Диабло, Gears 6, DOOM The Dark Ages, Индиана Джонс, Avowed и другие

Все анонсы Xbox Games Showcase 2024: от новой Call of Duty до больших сюрпризов
Игорь Любавин
Все игры Xbox Games Showcase 2024
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Эфир начнётся в 20:00 мск: подключайтесь к нашей текстовой трансляции.

Уже сегодня в 20:00 мск Microsoft проведёт Xbox Games Showcase 2024 — большую презентацию новых игр. После скромного по индустриальным меркам Summer Game Fest грядущее шоу обещает быть очень бодрым: инсайдеры сообщают о показе новой DOOM и Gears of War, а также о трейлерах ролевой игры Fable и анонсе следующей Forza Horizon.

Где смотреть Xbox?
Live Михаил Шевкун

Где смотреть Xbox?

Шоу будут показывать как на YouTube, так и на Twitch. Старт в 20:00 по Москве.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Microsoft.

В этом году сразу после часовой трансляции Microsoft стартует детальная демонстрация Call of Duty: Black Ops 6 — новой части культовой серии шутеров. На презентации ожидаем увидеть первый геймплей кампании и мультиплеера, а также традиционного для студии Treyarch зомби-режима.

Трансляция, которую можно будет посмотреть с русскими субтитрами, стартует в 20:00 по московскому времени. Обязательно следите и за нашим LIVE-материалом, в котором мы расскажем обо всех важных событиях с презентации.

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