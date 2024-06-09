Все анонсы Xbox Games Showcase 2024: от новой Call of Duty до больших сюрпризов

Уже сегодня в 20:00 мск Microsoft проведёт Xbox Games Showcase 2024 — большую презентацию новых игр. После скромного по индустриальным меркам Summer Game Fest грядущее шоу обещает быть очень бодрым: инсайдеры сообщают о показе новой DOOM и Gears of War, а также о трейлерах ролевой игры Fable и анонсе следующей Forza Horizon.

Где смотреть Xbox? Сначала старые Только важные Live Михаил Шевкун Где смотреть Xbox? Шоу будут показывать как на YouTube, так и на Twitch. Старт в 20:00 по Москве. Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Microsoft.

В этом году сразу после часовой трансляции Microsoft стартует детальная демонстрация Call of Duty: Black Ops 6 — новой части культовой серии шутеров. На презентации ожидаем увидеть первый геймплей кампании и мультиплеера, а также традиционного для студии Treyarch зомби-режима.

Трансляция, которую можно будет посмотреть с русскими субтитрами, стартует в 20:00 по московскому времени. Обязательно следите и за нашим LIVE-материалом, в котором мы расскажем обо всех важных событиях с презентации.