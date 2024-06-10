«Финальная форма» закончила сюжет Destiny 2. Какой вышел финал саги длиной в 10 лет?

Семь лет. Именно столько прошло с выхода Destiny 2. За это время игра многое пережила: фанаты ругали малое количество контента на релизе и восхищались дополнениями на сотни часов, хвалили разработчиков за отличную поддержку и ругали за удаление сюжетных миссий, удивлялись переходу на условно-бесплатную модель и разносили ужасные обновления.

Всё это уже позади, ведь 4 июня Destiny 2 наконец приняла финальную форму. Основная история из первой части закончена, архивраг повержен, слёзы над бездыханными телами любимых персонажей пролиты. Впереди нечто туманное, а сейчас — большая точка.

Каким же получилось дополнение «Финальная форма»? Если закрыть глаза на поломанные сервера, которые первые дни не пускали геймеров в игру, то как минимум достойным.

Destiny 2: информация об игре

Название: Destiny 2.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

Разработчик: Bungie.

Издатель: Bungie.

Дата выхода: 21 мая 2024 года.

Жанр: шутер от первого лица, ММО.

Релиз в России: базовая версия доступна бесплатно, но дополнения официально не продают. ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.Bungie.Bungie.21 мая 2024 года.шутер от первого лица, ММО.базовая версия доступна бесплатно, но дополнения официально не продают.

Destiny 2: «Финальная форма»: как поиграть?

Бесплатная версия Destiny 2 доступна для скачивания, но дополнения на российский аккаунт не купить.

Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.

Почему дополнения Destiny 2 часто ругали?

На релизе Destiny 2 казалась обрубком, а не полноценной игрой. Тогда за неё просили полную цену, а в обмен предлагали сюжетную кампанию на пару вечеров, рейд, десяток простеньких миссий, спорный PvP-режим и вагон ММО-активностей. Чтобы зачистить основной контент и насытиться, хватало 30 часов.

Но чем заниматься дальше? Разработчики отвечали на вопрос дополнениями: некоторые были потрясающими, другие — вводили в уныние. Например, «Королева-ведьма» однозначно радовала. В ней геймерам предложили новые рейды, механики, дополнительные миссии с постановкой, а также рассказали интересную историю о том, где враги получили силу Света и научились возрождаться. Круто ведь!

Дополнение «Королева-ведьма» окончательно стёрло грань между Светом и Тьмой Фото: Bungie

Увы, дополнение «Обитель теней», которое почти целиком завязано на гринде, хвалить трудно. Даже сюжетные задания призывали убивать сотню определённых врагов на конкретной планете и выполнять бесконечные контракты в духе «Уничтожь цели добивающим ударом». Что мы получили взамен? Нашли в пещере неприятную пирамиду, добыли сет брони средней паршивости, открыли новый способ крафта — в целом это всё.

Поддержка Destiny 2 вообще работала по принципу «одно хорошее DLC на одно плохое». В итоге каждый анонс напоминал рулетку. В этот раз Bungie справится или выкатит сомнительное нечто? Новый контент стоит купить или лучше пропустить? Не лучшая ситуация для сессионной игры.

В «Обители теней» заниматься толком нечем Фото: Bungie

Другие решения Bungie были ещё сомнительнее. Когда игра обрастала новым контентом, разработчики зачем-то удаляли старый. Стартовая сюжетка «Красная война», дополнения «Проклятие Осириса», «Военный разум» и «Отвергнутые» — всего этого в Destiny 2 уже нет.

Bungie назвала решение вынужденным, ведь игра и так слишком много весила. В ответ геймеры недоумевали: «Почему не разбить дополнения на пакеты и не скачивать их при необходимости?» Возможно, у разработчиков был внятный ответ, но вслух они ничего не произнесли.

От дополнения «Отвергнутые» в игре осталась одна миссия Фото: Bungie

Почему в Destiny 2 всё равно играли?

Bungie всегда делала стрельбу потрясающей. Именно эта команда создала Halo, по сути, первый крутой консольный шутер. Вот почему геймеры ругали удаление контента и слабые обновления, но продолжали рубиться в Destiny 2 — им просто нравилось стрелять.

Каждая схватка в игре удивительно приятна. Враги нападают толпами и красиво разлетаются после взрыва гранаты. После удачных попаданий их головы лопаются со смачными звуком и эффектами. Элитные мобы вынуждают крутиться как белка и с умом использовать каждую способность. Ещё и видов оружия целых 16: мечи, дробовики, снайперские винтовки, луки, револьверы — у каждого свои особенности.

Этот шикарный револьвер одним выстрелом уничтожает толпу врагов Фото: Bungie

Не забывайте, что Destiny 2 — ММО с персонажами разных типов, множеством подклассов и пачками способностей. Этого набора хватало, чтобы экспериментировать с билдами и собирать нечто убийственное.

Взять хотя бы охотника-громовержца. У других персонажей способность ближнего боя предполагала метание ножа и другие схожие приемы, но этот просто наносил усиленный удар. Звучит скучно? Значит, вы просто не доработали билд. К примеру, после модификаций первый удар после рывка сопровождал шоковый эффект. Ток распространялся по толпе и наносил урон вообще всем.

Скажете, что колотить толпу кулаками слишком опасно? Будете правы, если не усилите билд легендарным шлемом, который после убийства в ближнем бою делает героя невидимым. Такое сочетание превращало охотника в непобедимого ниндзя, массово истребляющего врагов. Это всего один пример, а в игре сотни билдов под любой стиль.

Финальное дополнение добавило ещё больше билдов Фото: Bungie

Потрясающие стрельбы и билдостроение — не единственные причины успеха. Важен и тот факт, что Destiny 2 предлагала что-то интересное каждому типу игроков: одни зависали в PvP, другие — фокусировались на сюжетных заданиях, третьи — находили друзей в кланах и вместе ходили в многочасовые рейды. И это ещё не весь список!

Как закончилась сага о Свете и Тьме?

Историю великого противостояния Света и Тьмы начали ещё в первой Destiny почти 10 лет назад (игра вышла в сентябре 2014 года). С каждым обновлением геймерам выдавали новую информацию об устройстве мира. Мы узнавали о могущественных ИИ, великих богах, интригах внутри фракций и строили запутанные теории о нашем грандиозном союзнике Страннике.

Неудивительно, что видео с полным разбором всего сюжета занимают больше 10 часов.

Дорога внутрь Странника Фото: Bungie

В «Финальной форме» историю завершили и сделали это со знатным размахом. Дополнение отправляет героя внутрь Странника, собирает в одном месте всех значимых персонажей и даже возвращает в обойму покойников. При этом разработчики умело давят на ностальгию и заставляют пускать слезу.

Апофеозом становится битва со Свидетелем. Это архивраг мира Destiny 2, который вот-вот обратит всю вселенную в камень — то есть предаст ей финальную форму. В плане механик босс-файт стандартный, зато ведём мы его толпой в 12 человек. Вместе прорываемся сквозь орды врагов, любуемся бесконечными взрывами и отвлекаем внимание, пока напарники делают нечто важное. Слово «эпично» слишком ничтожно, чтобы описать это действо.

Новая локация прекрасна Фото: Bungie

Также в DLC добавили новые механики. Одна из важнейших — состояние трансцендентности, которое заряжается при сочетании умений Света и Тьмы. В таком состоянии герой наносит больше урона, а кулдаун на способности спадает почти мгновенно. Естественно, появились враги, которых можно убить только трансцендентностью.

Но как сочетать навыки Света и Тьмы, если они обособлены друг от друга? Всё просто: в игре появился новый подкласс, который позволяет собрать билд со способностями из каждого направления.

Уже эти нововведения порождают множество дополнительных билдов, а ведь это ещё не все сюрпризы. Ещё в «Финальной форме» появились новые типы ульты, брони, оружия и много чего ещё.

Мороки заставят попотеть Фото: Bungie

Применять перки будем на мороках. Это бойцы армии Свидетеля и первый с релиза новый тип врагов. Мороки интересны и в меру опасны — разве что их любовь к толкающим атакам раздражает. Пропустить подобный выпад в спину и свалиться в пропасть, когда возрождение отключено, — сомнительное удовольствие.

Сложнейшая часть «Финальной формы» — новый рейд «Грань спасения». Он захватывающий, длинный и сложный. Лучшим игрокам понадобились сутки, чтобы пройти его. Мы же с товарищами даже до финального босса пока не дошли, слишком уж суровы испытания.

По ощущениям, зачистка основного контента «Финальной форма» потребует примерно 35 часов Фото: Bungie

Destiny 2: стоит ли играть?

Несмотря на удаление дополнений, текущая версия Destiny 2 великолепна для любого типа игроков. Если предпочитаете сюжетные задания, проведёте в игре замечательные 50 часов. Если не против рейдов, гринда и других ММО-элементов, рискуете потратить тысячу часов и ни о чём не пожалеть.

Оценка Destiny 2: «Финальная форма» — 8 из 10

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Эпичный сюжет со смертями и баталиями на 12 игроков.

В DLC уйма интересного контента.

Новые механики, подклассы и способности сильно расширяют билдостроение.

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