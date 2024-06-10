«Финальная форма» закончила сюжет Destiny 2. Какой вышел финал саги длиной в 10 лет?

Семь лет. Именно столько прошло с выхода Destiny 2. За это время игра многое пережила: фанаты ругали малое количество контента на релизе и восхищались дополнениями на сотни часов, хвалили разработчиков за отличную поддержку и ругали за удаление сюжетных миссий, удивлялись переходу на условно-бесплатную модель и разносили ужасные обновления.
Всё это уже позади, ведь 4 июня Destiny 2 наконец приняла финальную форму. Основная история из первой части закончена, архивраг повержен, слёзы над бездыханными телами любимых персонажей пролиты. Впереди нечто туманное, а сейчас — большая точка.
Каким же получилось дополнение «Финальная форма»? Если закрыть глаза на поломанные сервера, которые первые дни не пускали геймеров в игру, то как минимум достойным.
Destiny 2: информация об игре
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.
Разработчик: Bungie.
Издатель: Bungie.
Дата выхода: 21 мая 2024 года.
Жанр: шутер от первого лица, ММО.
Релиз в России: базовая версия доступна бесплатно, но дополнения официально не продают.
Destiny 2: «Финальная форма»: как поиграть?
Бесплатная версия Destiny 2 доступна для скачивания, но дополнения на российский аккаунт не купить.
Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.
Почему дополнения Destiny 2 часто ругали?
На релизе Destiny 2 казалась обрубком, а не полноценной игрой. Тогда за неё просили полную цену, а в обмен предлагали сюжетную кампанию на пару вечеров, рейд, десяток простеньких миссий, спорный PvP-режим и вагон ММО-активностей. Чтобы зачистить основной контент и насытиться, хватало 30 часов.
Но чем заниматься дальше? Разработчики отвечали на вопрос дополнениями: некоторые были потрясающими, другие — вводили в уныние. Например, «Королева-ведьма» однозначно радовала. В ней геймерам предложили новые рейды, механики, дополнительные миссии с постановкой, а также рассказали интересную историю о том, где враги получили силу Света и научились возрождаться. Круто ведь!
Дополнение «Королева-ведьма» окончательно стёрло грань между Светом и Тьмой
Фото: Bungie
Увы, дополнение «Обитель теней», которое почти целиком завязано на гринде, хвалить трудно. Даже сюжетные задания призывали убивать сотню определённых врагов на конкретной планете и выполнять бесконечные контракты в духе «Уничтожь цели добивающим ударом». Что мы получили взамен? Нашли в пещере неприятную пирамиду, добыли сет брони средней паршивости, открыли новый способ крафта — в целом это всё.
Поддержка Destiny 2 вообще работала по принципу «одно хорошее DLC на одно плохое». В итоге каждый анонс напоминал рулетку. В этот раз Bungie справится или выкатит сомнительное нечто? Новый контент стоит купить или лучше пропустить? Не лучшая ситуация для сессионной игры.
В «Обители теней» заниматься толком нечем
Фото: Bungie
Другие решения Bungie были ещё сомнительнее. Когда игра обрастала новым контентом, разработчики зачем-то удаляли старый. Стартовая сюжетка «Красная война», дополнения «Проклятие Осириса», «Военный разум» и «Отвергнутые» — всего этого в Destiny 2 уже нет.
Bungie назвала решение вынужденным, ведь игра и так слишком много весила. В ответ геймеры недоумевали: «Почему не разбить дополнения на пакеты и не скачивать их при необходимости?» Возможно, у разработчиков был внятный ответ, но вслух они ничего не произнесли.
От дополнения «Отвергнутые» в игре осталась одна миссия
Фото: Bungie
Почему в Destiny 2 всё равно играли?
Bungie всегда делала стрельбу потрясающей. Именно эта команда создала Halo, по сути, первый крутой консольный шутер. Вот почему геймеры ругали удаление контента и слабые обновления, но продолжали рубиться в Destiny 2 — им просто нравилось стрелять.
Каждая схватка в игре удивительно приятна. Враги нападают толпами и красиво разлетаются после взрыва гранаты. После удачных попаданий их головы лопаются со смачными звуком и эффектами. Элитные мобы вынуждают крутиться как белка и с умом использовать каждую способность. Ещё и видов оружия целых 16: мечи, дробовики, снайперские винтовки, луки, револьверы — у каждого свои особенности.
Этот шикарный револьвер одним выстрелом уничтожает толпу врагов
Фото: Bungie
Не забывайте, что Destiny 2 — ММО с персонажами разных типов, множеством подклассов и пачками способностей. Этого набора хватало, чтобы экспериментировать с билдами и собирать нечто убийственное.
Взять хотя бы охотника-громовержца. У других персонажей способность ближнего боя предполагала метание ножа и другие схожие приемы, но этот просто наносил усиленный удар. Звучит скучно? Значит, вы просто не доработали билд. К примеру, после модификаций первый удар после рывка сопровождал шоковый эффект. Ток распространялся по толпе и наносил урон вообще всем.
Скажете, что колотить толпу кулаками слишком опасно? Будете правы, если не усилите билд легендарным шлемом, который после убийства в ближнем бою делает героя невидимым. Такое сочетание превращало охотника в непобедимого ниндзя, массово истребляющего врагов. Это всего один пример, а в игре сотни билдов под любой стиль.
Финальное дополнение добавило ещё больше билдов
Фото: Bungie
Потрясающие стрельбы и билдостроение — не единственные причины успеха. Важен и тот факт, что Destiny 2 предлагала что-то интересное каждому типу игроков: одни зависали в PvP, другие — фокусировались на сюжетных заданиях, третьи — находили друзей в кланах и вместе ходили в многочасовые рейды. И это ещё не весь список!
Как закончилась сага о Свете и Тьме?
Историю великого противостояния Света и Тьмы начали ещё в первой Destiny почти 10 лет назад (игра вышла в сентябре 2014 года). С каждым обновлением геймерам выдавали новую информацию об устройстве мира. Мы узнавали о могущественных ИИ, великих богах, интригах внутри фракций и строили запутанные теории о нашем грандиозном союзнике Страннике.
Дорога внутрь Странника
Фото: Bungie
В «Финальной форме» историю завершили и сделали это со знатным размахом. Дополнение отправляет героя внутрь Странника, собирает в одном месте всех значимых персонажей и даже возвращает в обойму покойников. При этом разработчики умело давят на ностальгию и заставляют пускать слезу.
Апофеозом становится битва со Свидетелем. Это архивраг мира Destiny 2, который вот-вот обратит всю вселенную в камень — то есть предаст ей финальную форму. В плане механик босс-файт стандартный, зато ведём мы его толпой в 12 человек. Вместе прорываемся сквозь орды врагов, любуемся бесконечными взрывами и отвлекаем внимание, пока напарники делают нечто важное. Слово «эпично» слишком ничтожно, чтобы описать это действо.
Новая локация прекрасна
Фото: Bungie
Также в DLC добавили новые механики. Одна из важнейших — состояние трансцендентности, которое заряжается при сочетании умений Света и Тьмы. В таком состоянии герой наносит больше урона, а кулдаун на способности спадает почти мгновенно. Естественно, появились враги, которых можно убить только трансцендентностью.
Но как сочетать навыки Света и Тьмы, если они обособлены друг от друга? Всё просто: в игре появился новый подкласс, который позволяет собрать билд со способностями из каждого направления.
Уже эти нововведения порождают множество дополнительных билдов, а ведь это ещё не все сюрпризы. Ещё в «Финальной форме» появились новые типы ульты, брони, оружия и много чего ещё.
Мороки заставят попотеть
Фото: Bungie
Применять перки будем на мороках. Это бойцы армии Свидетеля и первый с релиза новый тип врагов. Мороки интересны и в меру опасны — разве что их любовь к толкающим атакам раздражает. Пропустить подобный выпад в спину и свалиться в пропасть, когда возрождение отключено, — сомнительное удовольствие.
Сложнейшая часть «Финальной формы» — новый рейд «Грань спасения». Он захватывающий, длинный и сложный. Лучшим игрокам понадобились сутки, чтобы пройти его. Мы же с товарищами даже до финального босса пока не дошли, слишком уж суровы испытания.
По ощущениям, зачистка основного контента «Финальной форма» потребует примерно 35 часов
Фото: Bungie
Destiny 2: стоит ли играть?
Несмотря на удаление дополнений, текущая версия Destiny 2 великолепна для любого типа игроков. Если предпочитаете сюжетные задания, проведёте в игре замечательные 50 часов. Если не против рейдов, гринда и других ММО-элементов, рискуете потратить тысячу часов и ни о чём не пожалеть.
Оценка Destiny 2: «Финальная форма» — 8 из 10
Понравилось
- Эпичный сюжет со смертями и баталиями на 12 игроков.
- В DLC уйма интересного контента.
- Новые механики, подклассы и способности сильно расширяют билдостроение.
Не понравилось
- За удалённый ранее контент до сих пор обидно.