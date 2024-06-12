Идеальное кино для дома: фильм «Я не киллер» стоит посмотреть

Именитые режиссёры вроде Мартина Скорсезе часто ругают Netflix, но именно на этом стриминге хорошие проекты порой получают второй шанс. Так было с сериалом «Ты», который провалился на кабельном канале Lifetime, а потом стал хитом Netflix. Другой пример — российский «Майор Гром: Чумной доктор»: он собрал слабую кассу, зато возглавил чарты на стриминге.

С фильмом «Я не киллер» похожая история. Его крутили даже в российском прокате, но массовый зритель попросту не пошёл в кинотеатр. Режиссёр Ричард Линклейтер мог бы посыпа́ть голову пеплом, если бы не премьера на Netflix: там новинка получила бешеные просмотры и заслужила любовь. Почему так вышло?

«Я не киллер»: информация о фильме

Название: «Я не киллер» (Hit Man).

Режиссёр: Ричард Линклейтер.

Актёры: Глен Пауэлл, Адриа Архона, Остин Амелио и другие.

Дата выхода: 5 сентября 2023 года.

Жанр: драма, комедия, криминал

Продолжительность: 115 минут.

Страна: США.

«Я не киллер»: где смотреть?

Помимо Netflix, фильм вышел в наших онлайн-кинотеатрах Wink, Okko, «Иви». Российские дубляж и субтитры на месте.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Парадиз». Права на видео принадлежат Netflix.

Учитель снова пускается во все тяжкие

Гарри — типичный чудак. Он живёт с двумя котами, не умеет выстраивать отношения и ведёт уроки философии, где студенты в основном спят и смеются. Ещё Гарри подрабатывает в полиции: во время оперативной работы сидит в фургоне и следит, чтобы с прослушкой всё было хорошо.

Однажды агента, который притворяется киллером и сдаёт нерадивых заказчиков, отстраняют от работы. Времени на поиск замены нет, поэтому Гарри экстренно назначают новым «киллером». Проблема в том, что герой и мухи не обидит. Какой заказчик поверит, что перед ним хладнокровный убийца?

И это киллер? Фото: Netflix

Чтобы избежать фиаско, бедолаге приходится надеть маску крутого парня по имени Рон. На встречах он очаровывает, дерзит, впечатляет начитанностью и даже влюбляет в себя очаровательных девиц. Неудивительно, что коллеги шепчутся: «Гарри скучный, но вот с Роном я бы пошла на свидание».

Услышав подобное, герой решает привнести в обычную жизнь хотя бы каплю Рона. И вот он уже одевается, как вымышленный киллер, не отводит взгляда в конфликтной ситуации и ошарашивает харизмой. Студенты тут же удивляются: «Когда это профессор стал таким горячим?»

Поначалу Гарри упивается новой жизнью, но со временем заигрывается и наживает неприятности. Появляются люди, которые считают профессора реальным киллером. Убедить их в обратном трудно, а каждый шаг героя всё сильнее усугубляет ситуацию.

Перевоплощение в Рона Фото: Netflix

Описание не кажется оригинальным, но поверьте: режиссёр и сценарист Ричард Линклейтер отлично проработал сюжет. Дело даже не в твистах, а в обилии фантастических сцен.

Чего стоит театральный диалог в финале между героем и его избранницей: он настолько изобретательно сыгран и написан, что вызывает восхищение. Каждое слово добавляет радости или тревоги, каждый жест толкает то к победе, то к поражению. Сцена долгая, но разговоры в ней развлекают сильнее, чем экшен во многих блокбастерах.

Ключевой диалог — не единственный пример. Практически весь фильм пронизан интересными полунамёками, хлёсткими фразами, необычными ситуациями. То вредный коп из команды Гарри выдаст звёздный час, то горячая возлюбленная заставит гадать: «Не психопатка ли она?» В итоге привычный сюжет о человеке-мимике смотрится неожиданно свежо.

Эта девушка станет счастьем и проклятием Фото: Netflix

Режиссёр не только развлекает, но и умещает в сюжете пару мудрых мыслей. Не ждите шаблонной морали в духе «Оставайтесь собой». Зачем Гарри оставаться скучным неудачником? Линклейтер, наоборот, призывает меняться, расти над собой — главное, в процессе не впадать в крайности.

Пожурить новинку стоит разве что за двухчасовой хронометраж. В фильме многовато сцен, которые почти не влияют на сюжет: в роль агента под прикрытием Гарри вживается слишком долго, его бывшая нужна непонятно зачем, судебные заседания стоило показывать реже. В такие моменты фильм теряет динамику и вынуждает отвлечься на телефон. К счастью, следом режиссёр выдаёт очередную крутую сцену и мгновенно возвращает интерес.

Коллеги Гарри Фото: Netflix

Адриа Архона влюбляет

В фильме вообще нет экшена, так что развлекать зрителя приходится актёрской игрой. С этой задачей вся команда справляется отменно. Взять хотя бы неприятного копа в исполнении Остина Амелио. Актёр стал известен после роли Дуайта в «Ходячих мертвецах», но затем снимался в проходняках. К счастью, в этот раз он и фильм выбрал удачно, и сыграл на пять баллов. Вы точно запомните хитрый прищур подонка и его пафосные речи.

Ещё круче зажигает Адриа Архона. Актриса отлично показала себя в «Благих знамениях» и «Андоре», но в этот раз пошла ещё дальше. Её героиня Мэддисон — неоднозначная девица, которая напоминает то невинного ангела, то коварную психопатку. Кто она на самом деле? Благодаря эмоциональной актёрской игре, где Архона плачет и пылает яростью, вы поймёте это только в финале. В конце концов, у актрисы так много горячих сцен, что её пора назвать новым секс-символом!

Эта парочка просто невероятна Фото: Netflix

Главную роль исполнил Глен Пауэлл. В его портфолио хватает успешных фильмов вроде «Топ Ган: Мэверик», но почти везде актёр на второстепенных ролях. Ощущение, что после выхода «Я не киллер» это изменится: всё же Пауэллу досталась сложная роль со множеством перевоплощений, и с задачей он справился умело. Актёр рассмешит вас, заставит напрячься, удивит драмой — в общем, сделает всё, чтобы фильм работал.

У Глена Пауэлла большое будущее Фото: Netflix

«Я не киллер»: стоит ли смотреть?

«Я не киллер» — замечательное кино для домашнего просмотра. Оно одновременно забавное и серьёзное, расслабленное и напряжённое, простое и запутанное. Умелое сочетание настроений и актёрская игра заслуженно сделали новинку хитом Netflix.

Оценка «Я не киллер» — 8 из 10

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Крепкий сюжет с обилием запоминающихся моментов

Полно шикарных диалогов

Все актёры хороши, но Адриа Архона — вообще бомба.

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